الحاويات مقابل الأجهزة الافتراضية (VMs): ما الفرق بينهما؟

في المحاكاة الافتراضية التقليدية، يقوم برنامج المحاكاة الافتراضية بتحويل الأجهزة المادية إلى أجهزة افتراضية. والنتيجة هي أن كل جهاز افتراضي يحتوي على نظام تشغيل ضيف ونسخة افتراضية من الأجهزة التي يتطلبها نظام التشغيل لتشغيلها والتطبيق والمكتبات والتبعيات المرتبطة به. يمكن تشغيل الأجهزة الافتراضية ذات أنظمة التشغيل المختلفة على نفس الخادم الفعلي. على سبيل المثال، يمكن تشغيل جهاز افتراضي VMware بجوار Linux، والذي يعمل بجوار جهاز افتراضي Microsoft، إلخ.

بدلا من محاكاة الأجهزة الأساسية، تقوم الحاويات بمحاكاة نظام التشغيل (عادة Linux أو Windows) بحيث تحتوي كل حاوية فردية فقط على التطبيق ومكتباته وتبعياته. الحاويات صغيرة وسريعة وقابلة للنقل لأن الحاويات، على عكس الأجهزة الافتراضية، لا تحتاج إلى تضمين نظام تشغيل ضيف في كل حالة، بل يمكنها ببساطة الاستفادة من الميزات والموارد من نظام التشغيل المضيف.

تماماً كالأجهزة الافتراضية، تسمح الحاويات للمطورين بتحسين استخدام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة للأجهزة الفعلية. ومع ذلك، تذهب الحاويات إلى أبعد من ذلك لأنها تتيح أيضاً بنية الخدمات المصغرة ، حيث يمكن نشر عناصر التطبيق وتوسيع نطاقها بشكل أكثر دقة. يعد هذا بديلاً جذاباً للاضطرار إلى توسيع نطاق تطبيق متآلف بالكامل لأن عنصراً واحداً يعاني من الحمل الزائد.

انضم إلى Nigel Brown وهو يلقي نظرة فاحصة على أوجه الاختلاف بين الحاويات والأجهزة الافتراضية: