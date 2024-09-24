نماذج OpenAI الجديدة تُبسِّط المهام المعقّدة

من المرجّح أن يكون الاستخدام الأكثر فاعلية لهذه نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدِّمة في إطار شراكة تجمع بين الخبرة البشرية وقدرات الآلة. قال Hay: "سيظل الإنسان هو مَن يقدّم المدخلات، ويقرّ بالخطة، ويتولّى التحقّق من كل هذه الأمور".

وحذّر Hay من المبالغة في تقدير قدرات النماذج قائلًا: "أعتقد أنه يمكن الحصول على نتائج ممتازة. عندما يسمع الناس عبارة الذكاء الاصطناعي العام AGI، يتخيّلون رأسًا ضخمًا نابضًا يطفو في السحابة... لكن في الواقع، إذا فكرت في الأمر، فهذه النماذج كما هي اليوم، مع قدرتها على توقّع الرمز المميَّز التالي، واعتمادها على بيانات تدريب جيدة، وآليات التخطيط وغير ذلك، تؤدي عملًا جيّدًا للغاية — بل تتفوّق على البشر في عدد كبير من المهام".

ويثير تطوير هذه النماذج أسئلة حول طبيعة الذكاء الاصطناعي وكيف يقارَن بالإدراك البشري. وقد أظهرت النماذج الجديدة براعة لافتة في بعض الجوانب، متفوِّقةً على البشر في اختبارات معيارية مثل Bar exam واختبارات SAT. ومع ذلك، ما زالت تواجه صعوبة في إنجاز مهام يراها معظم البشر بديهية.

وأشار Hay إلى أن هذه النماذج قد تتعثر في مهام يراها البشر بسيطة: "يتفوق النموذج في مهام فردية محددة. ولكنه يواجه حاليًا صعوبة في التمييز بين أجزاء المحادثة المختلفة. وهذا يسبب ارتباكًا في قدرته على التعامل مع عدة مفاهيم في الوقت نفسه. كما أن النموذج يبالغ في الاعتماد على السياق، وغالبًا ما يأخذ في الحسبان قدرًا كبيرًا من المعلومات غير ذات الصلة عند معالجة الطلبات".

وأضافت Baracaldo ملاحظة تحذيرية: "على الرغم من أن هذا النموذج مبهر للغاية، فإنه يخطئ أحيانًا. وإذا قرأت التقرير الفني، فستجد أنه يقدّم أحيانًا حلولًا يراها الخبير البشري غير قابلة للتنفيذ، لأن النموذج لا يلمّ بكل الافتراضات القائمة."

تتجاوز آثار هذه التطوّرات نطاق صناعة التقنية وحدها. وفي مجالي البحث العلمي والأوساط الأكاديمية، يمكن أن تسهم في تسريع وتيرة الاكتشاف من خلال دعم تحليل البيانات المعقّدة وتوليد فرضيّات جديدة. وفي مجالات مثل الطب والقانون، يمكن أن تعمل كأدوات تُعزِّز الخبرة البشرية، بما قد يفضي إلى تشخيصات أدق وتحليلات قانونية أشمل.

ولخّص Hay القيمة العملية لهذه النماذج بالنسبة للمؤسسات بقوله: "أصبحت قدراتها في البرمجة أفضل بكثير مما كانت عليه في السابق".