تبدأ برامج تحديث تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الناجحة في SAP بتوافق تنظيمي واضح حول النتائج المرجوة والقيمة التجارية المتوقعة، والنطاق الشامل وخارطة الطريق. هذا التموضع حساس للمؤسسات التي تدير عملياتها الأساسية على SAP ECC لسنوات. إذا يساعدها على تحديد من أين يبدأون مبادرات التحديث وكيفية تحديد الأولويات والتنظيم والتخطيط لمعرفة قيمة هذا الاستثمار.
لبناء هذه الخطة الاستراتيجية، تحتاج المؤسسات إلى قاعدة حقائق تمكنها من المضي قدمًا في اتخاذ قرارات التحول الحاسمة المدعومة بنظام SAP S/4HANA عبر الأفراد، والعمليات، وبنية المؤسسة، والتكنولوجيا من الجيل القادم.
بفضل المئات من عمليات التنفيذ الناجحة لبرامج S/4HANA التي شملت تطبيقات SAP ERP وتحديث البنية التحتية على حد سواء، تمتلك شركة IBM® نهجًا محددًا جيدًا يُطلق عليه اسم الاكتشاف السريع. يساعد هذا النهج في تحديد ماذا ولماذا وكيف يتم تحديث SAP ERP، وهو غير متوافق مع بنية تحتية معينة. سواء كنت تستخدم SAP ERP على AIX أو IBM i أو Linux أو Windows، فإن النهج يبقى كما هو. يستخدم فريق IBM من الخبراء المتخصصين أدوات مبتكرة وإطار العمل لبناء أساس تحويلي يتكون من ستة مكونات أساسية:
كجزء من Rapid Discovery، نساعد العملاء أيضًا على حل المشكلات المتعلقة بالعوامل التمكينية التالية:
تساعدك عملية الاكتشاف المحددة جيدًا لتحديث SAP ERP على تقييم مشهد SAP ERP الحالي لديك، وتحديد الحالة المستقبلية لديك، والتوافق مع حالة الأعمال، ونموذج التشغيل، وبنية المؤسسة الحديثة. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد، فاستكشف تحديث ERP عبر IBM Cloud for SAP.