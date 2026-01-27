زيادة إنتاجية معاملات IBM Z، وتقليل استخدام موارد النظام، عبر مدير الجداول في الذاكرة عالي الأداء والوقت الفعلي
يُعَد IBM® Z Table Accelerator حلًا لتحسين التطبيقات، يهدف إلى مساعدة مالكي التطبيقات على تعزيز أداء تطبيقات IBM Z ذات الأهمية الحرجة، وتمكين قادة عمليات تكنولوجيا المعلومات الحريصين على ضبط التكاليف من تقليل استهلاك الموارد.
يُعَد IBM Z® Table Accelerator خيارًا مثاليًا للمؤسسات التي تسعى إلى زيادة أداء الكمبيوتر المركزي ومعدل إنتاجية المعاملات، مع تقليل استخدام موارد النظام. فهو يُتيح تطبيقات أكثر قوة وكفاءة، ويقلل من التكلفة الإجمالية للملكية والنفقات التشغيلية، ما قد يؤدي إلى إطالة الوقت بين استثمارات الترقية.
يحسِّن أداء ®Db2® for z/OS بشكل كبير من خلال تحسين معالجة الاستعلامات المعقدة، وتقليل استخدام وحدة المعالجة المركزية، وتسريع أوقات الوصول إلى البيانات. يشمل ذلك أيضًا تحسين معالجة الدُفعات عن طريق تقليل الضغط بشكل كبير في التطبيقات المكثفة للإدخال/الإخراج، ما يؤدي إلى معالجة بيانات أسرع وأكثر كفاءة.
يساعد على إدارة وتحسين جداول Db2 دون الحاجة إلى تعديل كود التطبيق، ما يجعل من السهل صيانة وتحسين التطبيقات القائمة على البيانات. يشمل ذلك أيضًا فصل قواعد ومنطق الأعمال عن التطبيقات، ما يُتيح تطويرًا مرنًا وصيانة جداول الذاكرة عالية الأداء خارج التطبيقات القديمة.
يقلل استهلاك وحدة المعالجة المركزية (CPU)، ويحسِّن سرعة المعالجة، ويقلل استخدام الموارد، بما في ذلك وحدة المعالجة المركزية (CPU)، وإدخال/إخراج البيانات (I/O)، ومليون تعليمة في الثانية/وحدات قياس النظام (MIPS/MSU)، والذاكرة. يؤدي ذلك إلى تقليل التكاليف التشغيلية وتكلفة المعاملة الواحدة، مع إمكانية تحقيق توفير بنسبة 5% إلى 10% من النفقات التشغيلية السنوية عبر عدة تطبيقات.
متطلبات البرمجيات
الحد الأدنى لمستوى نظام التشغيل المطلوب هو IBM z/OS V2.2 أو أحدث.
متطلبات الأجهزة
الحد الأدنى من الأجهزة المطلوبة هو معالج IBM System z10 EC أو أي معالجات لاحقة ببنية 64-بت ®z/Architecture.