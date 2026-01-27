يُعَد IBM® Z Table Accelerator حلًا لتحسين التطبيقات، يهدف إلى مساعدة مالكي التطبيقات على تعزيز أداء تطبيقات IBM Z ذات الأهمية الحرجة، وتمكين قادة عمليات تكنولوجيا المعلومات الحريصين على ضبط التكاليف من تقليل استهلاك الموارد.

يُعَد IBM Z® Table Accelerator خيارًا مثاليًا للمؤسسات التي تسعى إلى زيادة أداء الكمبيوتر المركزي ومعدل إنتاجية المعاملات، مع تقليل استخدام موارد النظام. فهو يُتيح تطبيقات أكثر قوة وكفاءة، ويقلل من التكلفة الإجمالية للملكية والنفقات التشغيلية، ما قد يؤدي إلى إطالة الوقت بين استثمارات الترقية.