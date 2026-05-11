IBM Cloud VPN for VPC

الوصول الآمن إلى IBM Cloud VPC

تمكين الاتصال الآمن بسحابة VPC عبر VPN

يتيح لك IBM Cloud® VPN for VPC إعداد أنفاق IPsec مشفرة بين IBM Cloud VPC والمواقع البعيدة الخاصة بالعميل، مثل البيئات المحلية أو البيئات السحابية الأخرى.ويتوفر نوعان مدعومان من شبكات VPN من موقع إلى موقع: VPN القائم على السياسات الذي يستخدم مسارات ثابتة لتدفقات الحركة الثابتة، وVPN القائم على المسارات مع BGP لتوجيه أكثر ديناميكية وقابلية للتوسع.

كما يوفّر Client VPN وصولًا آمنًا عن بُعد للمستخدمين الأفراد إلى موارد IBM Cloud VPC باستخدام عملاء OpenVPN القياسيين، من دون كشف نقاط نهاية عامة.

الجمهور

مطور السحابة

"أحتاج إلى وصول آمن ومرن إلى خدمات IBM، سواء في البيئات المحلية أو في السحابة. ولا مجال للتنازل عن التحكم وحماية البيانات داخل شبكة IBM Cloud."

 
مهندس أمن الشبكات

"يتطلب دوري اتصالًا آمنًا وقابلًا للتوسع عبر البيئات الهجينة. أحتاج إلى أنفاق مشفرة، وضوابط وصول دقيقة، وحل مرن ومتوافق يسهل إدارته."

الفوائد

تسريع التكامل الهجين

وحِّد بسرعة بين بيئاتك السحابية والمحلية لتبسيط العمليات وتقليل تعقيد الإعداد.

 
وصول آمن للفرق العاملة عن بُعد

مكّن فريقك من العمل بأمان من أي مكان باستخدام تقنية VPN موثوقة تحمي الوصول إلى الموارد السحابية.
توجيه آمن لحركة البيانات

يُنشئ أنفاق VPN آمنة ومشفرة بين شبكتك المحلية وIBM Cloud VPC، بما يضمن سرية البيانات وسلامتها أثناء انتقالها.
التحكم الدقيق في الوصول

وأنت من يحدد من يمكنه الوصول إلى ماذا داخل بيئتك السحابية، بما يحمي المناطق الحساسة ويحد من الوصول غير الضروري.
خدمة مُدارة بالكامل ومتاحة دائمًا

تتولى IBM Cloud الإعداد والمراقبة وضمان الاستمرارية، لتمنحك خدمة موثوقة من دون الحاجة إلى إدارتها بنفسك.
الميزات

بنية أنفاق مشفرة

أنشئ اتصالات آمنة وعالية الإنتاجية بين IBM Cloud VPC والشبكات الخارجية باستخدام أنفاق قائمة على IPSec.
وصول مرن للفرق

يدعم كلاً من شبكات VPN من موقع إلى موقع ومن العميل إلى الموقع، بما يتيح وصولًا آمنًا للمكاتب العالمية والمستخدمين عن بُعد عبر بروتوكولات موثوقة.
مصمم للأمن والامتثال

امتثل للمعايير التنظيمية من خلال التشفير القوي، والمصادقة، وضوابط الوصول، بما يحمي البيانات الحساسة عبر بيئتك السحابية.
تجربة مُدارة بالكامل

استفد من خدمة VPN عالية التوافر وخالية من التعقيد، مع مراقبة مدمجة وتوافق مع IBM Cloud IAM وSecrets Manager.

حالات الاستخدام

Site-to-site VPN

اتصال المكاتب بالسحابة: اربط المكاتب الفعلية لشركتك بالأنظمة السحابية، بما يتيح تبادل البيانات والتعاون بسلاسة عبر البيئات المختلفة. وهو حل موثوق وآمن يتوسع مع نمو أعمالك.

ربط الفرق العالمية: يمكن للفرق المنتشرة في مختلف البلدان الوصول إلى الموارد السحابية بأمان وبشكل متسق، بما يضمن تجربة موحدة للجميع. كما يبسّط العمليات العالمية ويحافظ على اتصال أعمالك بسلاسة.
Client-to-site VPN

وصول الفريق العاملة عن بُعد: يمكن لأعضاء الفريق الذين يعملون عن بُعد أو من مدن مختلفة الوصول بأمان إلى لوحات المعلومات، والملفات، والأنظمة الداخلية الخاصة بالشركة من دون الحاجة إلى الوجود في المكتب. ويضمن ذلك تعاونًا سلسًا مع الحفاظ على حماية البيانات الحساسة.

وصول المطورين إلى بيئات العمل: يمكن للمطورين المستقلين والمطورين العاملين عن بُعد تسجيل الدخول بأمان إلى بيئات البرمجة الخاصة بهم ضمن نطاق وصول محدود، بحيث يتمكنون من استخدام الأدوات التي يحتاجون إليها فقط. ويدعم هذا النهج الفرق المرنة والموزعة جغرافيًا، مع الحفاظ على حماية النظام الأوسع نطاقاً.
الموارد

ما المقصود بالسحابة الافتراضية الخاصة (VPC)؟

تعرف على المقصود بالسحابة الخاصة (VPC) وكيف يمكنها أن تفيد عملك؟

 ما المقصود بمصطلح VPN for VPC؟

هل أنت مستعد للارتقاء بأمنك السحابي إلى مستوى أعلى؟ تعرّف على VPN for VPC وفعّل الاتصالات المشفرة بسهولة.

 استكشف وثائق VPN for VPC

تعرّف على كيفية تمكين VPN for VPC الشبكات الخاصة الآمنة في السحابة. واكتشف متى يُستخدم، وكيف يعمل، وكيف يُقارن بنماذج أخرى مثل الشبكات الفرعية العامة أو الشبكات المحلية.

 مقدمة عن موارد VPN للاتصال الآمن

اطّلع على الأدلة، والأسئلة الشائعة، ونصائح الخبراء التي تساعدك على إعداد روابط مشفرة بين السحابة والشبكات البعيدة.