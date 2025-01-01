يوفر IBM Storage Networking SAN48C-6 Fibre Channel Switch اتصالًا عالي السرعة عبر القنوات الليفية لمصفوفات الذاكرة الوميضية فقط، ويدعم البيئات متعددة السحابات. ويوفر قدرات متقدمة في التحليلات والقياس عن بُعد مدمجة في Application-Specific Integrated Circuit (ASIC) من الجيل الجديد. يسمح بالانتقال السلس إلى أعباء عمل FC-NVMe كلما كان ذلك متاحًا دون أي ترقية للأجهزة في شبكة SAN. يمنح المؤسسات القدرة على نشر تطبيقات بالحجم السحابي بسرعة، باستخدام خوادم افتراضية عالية الكثافة، ما يوفر مزايا النطاق الترددي الأكبر، والتوسُّع، والدمج.