يوفر اتصالًا عالي السرعة عبر القنوات الليفية لمصفوفات الذاكرة الوميضية فقط.
يوفر IBM Storage Networking SAN48C-6 Fibre Channel Switch اتصالًا عالي السرعة عبر القنوات الليفية لمصفوفات الذاكرة الوميضية فقط، ويدعم البيئات متعددة السحابات. ويوفر قدرات متقدمة في التحليلات والقياس عن بُعد مدمجة في Application-Specific Integrated Circuit (ASIC) من الجيل الجديد. يسمح بالانتقال السلس إلى أعباء عمل FC-NVMe كلما كان ذلك متاحًا دون أي ترقية للأجهزة في شبكة SAN. يمنح المؤسسات القدرة على نشر تطبيقات بالحجم السحابي بسرعة، باستخدام خوادم افتراضية عالية الكثافة، ما يوفر مزايا النطاق الترددي الأكبر، والتوسُّع، والدمج.
يوفّر SAN48C-6 قدرات متقدمة في تحليلات وقياس شبكة التخزين SAN، مدمجة ضمن منصة الأجهزة. يمكن بث بيانات القياس عن بُعد إلى أي منصة لتحليل البيانات وعرضها مرئيًا.
توفِّر IBM تصحيح الأخطاء الأمامي (FEC) بين منافذ المحوِّل ومنافذ HBA في جميع محوِّلات القنوات الليفية الثابتة بسرعة 32 جيجابت في الثانية. ويضمن ذلك تصحيح الأخطاء التي تحدث أثناء النقل قبل أن تصل إلى جهة الجهاز.
يوفّر SAN48C-6 أدوات تشخيص روابط الربط بين المحوِّلات (ISL)، وتشخيصات HBA بالتعاون مع أبرز مورِّدي HBA، وأدوات تحليل الشبكة، بالإضافة إلى ميزة IBM Call Home المدمجة لتسريع الحلول وتقليل تكاليف الخدمة.
يوفر SAN48C-6 إمكانية رؤية شاملة لجميع الأجهزة الافتراضية التي تصل إلى وحدات التخزين (LUNs) ضمن البنية. ويتم تقديم هذه الميزة من خلال وسم معرِّف الجهاز الافتراضي (VMID) على كل إطار من إطارات القنوات الليفية.