IBM Storage Networking SAN24B-6

قدرات عالية الأداء بسرعة 4، و8، و16، و32 جيجابت/ثانية مع سهولة استخدام بنقرة واحدة ووظائف من فئة المؤسسات.

تكوين النظام والحصول على عرض أسعار
محوِّل IBM Storage Networking SAN24B-6

لمحة عامة

يُعَد IBM Storage Networking SAN24B-6 مفتاحًا أساسيًا يجمع بين قدرات عالية الأداء بسرعات 4 و8 و16 و32 جيجابت/ثانية، مع سهولة استخدام بنقرة واحدة ووظائف من فئة المؤسسات. ويوفر للمراكز الصغيرة والمتوسطة إمكانية الوصول بتكلفة منخفضة إلى تقنية Gen 6 Fibre Channel الرائدة في الصناعة، مع إمكانية البدء بعدد قليل من المنافذ والتوسع حسب الحاجة -من 8 إلى 24 منفذًا- لدعم بيئة تخزين متطورة. تم تصميم منتجات IBM b-type Gen 6 Fibre Channel لإطلاق الإمكانات الكاملة لتقنيات التخزين الجديدة لدعم أعباء العمل الحديثة عالية الأداء.

 إطلاق العرض التوضيحي ثلاثي الأبعاد اقرأ صفحة بيانات
الفوائد
الحصول على أقصى قدر من المرونة

يمكن تهيئته باستخدام ميزة المنافذ عند الطلب (PoD) لعدد 8 أو 16 أو 24 منفذًا، ويدعم سرعات 4 و8 و16 و32 جيجابت/ثانية مع المحولات المناسبة. يتضمن مصدر طاقة مدمجًا وأربع مراوح مدمجة.
استفِد من التقنية الرائدة في الصناعة

يوفر تقنية Fibre Channel من الجيل الخامس والسادس الرائدة في الصناعة ضمن حل مرن وسهل الاستخدام، وسهل النشر باستخدام معالج EZSwitchSetup.
التكيف مع متطلبات التخزين المتطورة

يوفر أداءً متقدمًا بسرعة 32 جيجابت في الثانية لإطلاق الإمكانات الكاملة لتقنيات التخزين الجديدة لأعباء عمل التطبيقات الجديدة عالية الأداء.

الميزات

رجل أعمال يقف بجوار شاشة عرض ويتحدث إلى أشخاص في قاعة مؤتمرات.
تقديم عمليات أعمال دائمة

تستفيد تقنية IBM b-type Gen 5 وGen 6 من إرث طويل في ابتكارات Fibre Channel لتقديم موثوقية رائدة في الصناعة لمراكز البيانات الأكثر تطلبًا في العالم. باستخدام تقنيتَي Fabric Vision وVM Insight، يمكن للمسؤولين تحديد سلوكيات الأجهزة الافتراضية غير الطبيعية بسرعة لتسهيل استكشاف الأخطاء وعزل الأعطال، ما يساعد على ضمان أقصى أداء واستقرار تشغيلي.
مبرمج تكنولوجيا معلومات محترف يقوم بتطوير البرامج والأجهزة، وثلاث شاشات.
إدارة مبسَّطة وتحليلات قوية للشبكة

توفِّر تقنية Fabric Vision رؤية شاملة عبر الشبكة من خلال قدرات المراقبة والإدارة والتشخيص، ما يمكِّن المسؤولين من تجنُّب المشكلات قبل أن تؤثِّر في العمليات. تشمل تقنية Fabric Vision تقنيات VM Insight، وMonitoring and Alerting Policy Suite (MAPS)، ومراقبة تأثير أداء الشبكة (FPI)، ولوحات التحكم، وخدمات أتمتة سياسات المراقبة والتشغيل (COMPASS)، وتشخيص ClearLink، وFlow Vision، واستعادة فقدان FEC والاعتمادات.

 تعرّف على المزيد
محلل بيانات يعمل على لوحة معلومات تحليلات الأعمال مع الرسوم البيانية.
IBM Network Advisor

يُعَد IBM Network Advisor أداة برمجية اختيارية لإدارة الشبكات، توفِّر واجهة مستخدم محسَّنة وقدرات إضافية لتسهيل إدارة Fibre Channel من نوع b. تساعد على تشخيص المشكلات وحلها لزيادة وقت التشغيل، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتقليل التكاليف. تساعد الواجهة القائمة على المعالج في تقليل وقت النشر والتكوين عبر إدارة الأنسجة والمفاتيح والمنافذ بشكل جماعي. تعرض لوحات المعلومات القابلة للتخصيص مؤشرات الأداء والسلامة.

         تعرّف على المزيد
    Two System Administrators Configuring an Enterprise System
    تقنية مرنة وبسيطة وسهلة الاستخدام

    يوفر SAN24B-6 تقنية Gen 6 Fibre Channel الرائدة في الصناعة ضمن حل مرن وسهل الاستخدام، يمكن توسيعه بشكل اقتصادي من 8 إلى 24 منفذًا باستخدام PoD. من السهل نشره باستخدام معالج EZSwitchSetup، الذي يتميز بواجهة مستخدم بسيطة تقلِّل بشكل كبير من وقت النشر والتكوين في ثلاث خطوات فقط.
      selective focus of black plugged router on white table and businessman sitting on sofa
      وضع بوابة الوصول

      يمكن نشر IBM Storage Networking SAN24B-6 إما كمفتاح شبكة كامل (Full-Fabric Switch) أو كبوابة وصول (Access Gateway)، ما يبسِّط تصميم الأنسجة وربط الأنسجة متعددة الأنواع، مع تحديد الوضع الافتراضي كمفتاح شبكة. يستخدم وضع بوابة الوصول (Access Gateway) معيار محاكاة معرِّف المنفذ N (N_Port ID Virtualization NPIV) لعرض الخوادم الفعلية والافتراضية مباشرةً إلى نواة أنسجة شبكات تخزين البيانات (SAN). هذا يجعل بوابة الوصول (Access Gateway) شفافة بالنسبة لأنسجة الشبكة (SAN)، ما يقلل بشكل كبير من إدارة حافة الشبكة.
      رجل أعمال يقف بجوار شاشة عرض ويتحدث إلى أشخاص في قاعة مؤتمرات.
      تقديم عمليات أعمال دائمة

      تستفيد تقنية IBM b-type Gen 5 وGen 6 من إرث طويل في ابتكارات Fibre Channel لتقديم موثوقية رائدة في الصناعة لمراكز البيانات الأكثر تطلبًا في العالم. باستخدام تقنيتَي Fabric Vision وVM Insight، يمكن للمسؤولين تحديد سلوكيات الأجهزة الافتراضية غير الطبيعية بسرعة لتسهيل استكشاف الأخطاء وعزل الأعطال، ما يساعد على ضمان أقصى أداء واستقرار تشغيلي.
      مبرمج تكنولوجيا معلومات محترف يقوم بتطوير البرامج والأجهزة، وثلاث شاشات.
      إدارة مبسَّطة وتحليلات قوية للشبكة

      توفِّر تقنية Fabric Vision رؤية شاملة عبر الشبكة من خلال قدرات المراقبة والإدارة والتشخيص، ما يمكِّن المسؤولين من تجنُّب المشكلات قبل أن تؤثِّر في العمليات. تشمل تقنية Fabric Vision تقنيات VM Insight، وMonitoring and Alerting Policy Suite (MAPS)، ومراقبة تأثير أداء الشبكة (FPI)، ولوحات التحكم، وخدمات أتمتة سياسات المراقبة والتشغيل (COMPASS)، وتشخيص ClearLink، وFlow Vision، واستعادة فقدان FEC والاعتمادات.

             تعرّف على المزيد
      محلل بيانات يعمل على لوحة معلومات تحليلات الأعمال مع الرسوم البيانية.
      IBM Network Advisor

      يُعَد IBM Network Advisor أداة برمجية اختيارية لإدارة الشبكات، توفِّر واجهة مستخدم محسَّنة وقدرات إضافية لتسهيل إدارة Fibre Channel من نوع b. تساعد على تشخيص المشكلات وحلها لزيادة وقت التشغيل، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتقليل التكاليف. تساعد الواجهة القائمة على المعالج في تقليل وقت النشر والتكوين عبر إدارة الأنسجة والمفاتيح والمنافذ بشكل جماعي. تعرض لوحات المعلومات القابلة للتخصيص مؤشرات الأداء والسلامة.

                 تعرّف على المزيد
        Two System Administrators Configuring an Enterprise System
        تقنية مرنة وبسيطة وسهلة الاستخدام

        يوفر SAN24B-6 تقنية Gen 6 Fibre Channel الرائدة في الصناعة ضمن حل مرن وسهل الاستخدام، يمكن توسيعه بشكل اقتصادي من 8 إلى 24 منفذًا باستخدام PoD. من السهل نشره باستخدام معالج EZSwitchSetup، الذي يتميز بواجهة مستخدم بسيطة تقلِّل بشكل كبير من وقت النشر والتكوين في ثلاث خطوات فقط.
          selective focus of black plugged router on white table and businessman sitting on sofa
          وضع بوابة الوصول

          يمكن نشر IBM Storage Networking SAN24B-6 إما كمفتاح شبكة كامل (Full-Fabric Switch) أو كبوابة وصول (Access Gateway)، ما يبسِّط تصميم الأنسجة وربط الأنسجة متعددة الأنواع، مع تحديد الوضع الافتراضي كمفتاح شبكة. يستخدم وضع بوابة الوصول (Access Gateway) معيار محاكاة معرِّف المنفذ N (N_Port ID Virtualization NPIV) لعرض الخوادم الفعلية والافتراضية مباشرةً إلى نواة أنسجة شبكات تخزين البيانات (SAN). هذا يجعل بوابة الوصول (Access Gateway) شفافة بالنسبة لأنسجة الشبكة (SAN)، ما يقلل بشكل كبير من إدارة حافة الشبكة.

          المواصفات الفنية

          نظرة عامة على مفتاح IBM Storage Networking SAN24B-6

          رقم المنتج

          8960-F24

          		 

          عناصر قابلة للتبديل السريع

          وحدات قابلة للتوصيل بحجم صغير (SFPs)

          الضمان

          ضمان لمدة سنة واحدة؛ يشمل وحدات يمكن للعميل استبدالها (CRU) وخدمة في الموقع مع استجابة في اليوم التالي خلال ساعات العمل من 9 صباحًا حتى 5 مساءً، مع إمكانية ترقية خدمة الضمان.

          سرعة المنفذ

          4 و8 و16 جيجابت/ثانية عند استخدام وحدات الإرسال والاستقبال SFP+‎ بسرعة 16 جيجابت/ثانية

          8 و16 و32 جيجابت/ثانية عند استخدام وحدات الإرسال والاستقبال SFP+‎ بسرعة 32 جيجابت/ثانية

          ميزات اختيارية

          يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج SAN24B-6 Redbooks لمراجعة أحدث الميزات الاختيارية.

          الحجم

          العرض: 42.88 سم (16.88 بوصة) الارتفاع: 4.29 سم (1.69 بوصة) العمق: 30.66 سم (12.07 بوصة)

          الوزن

          5.76 كجم (12.65 رطلًا) مع مصدر طاقة مدمج واحد، دون وحدات الإرسال والاستقبال.

          الموارد

          دليل منتج SAN24B-6 Redbook

          استخدم منصة منخفضة التكلفة وعالية الأداء لتمكين حلول جاهزة للذاكرة الوميضية للأعمال.

           تقنية Fabric Vision

          امتداد لتقنية Gen 6 Fibre Channel، توفِّر أدوات قوية للمراقبة والإدارة والتشخيص.

           دليل منتجات IBM Redbooks: تقنية Fabric Vision

          اكتشِف كيف يمكنك الحصول على رؤية وفهم أفضل لشبكة التخزين الخاصة بك.

           دليل منتج IBM Redbooks: ‏IBM Network Advisor

          تعرَّف على كيفية تمكين أداة إدارة الشبكات IBM Network Advisor من تبسيط إدارة الشبكة.
          اتخِذ الخطوة التالية

          ابدأ وتعرَّف على المزيد حول IBM Storage Networking SAN24B-6

                     تكوين النظام والحصول على عرض أسعار
          مزيد من الطرق للاستكشاف IBM Redbooks الدعم انضم إلى مجتمع Storage IBM System Storage Interoperation Center ‏(SSIC) خدمات دعم الأنظمة