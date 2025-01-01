تقليل تعقيدات التفاعل بين البيانات، وزيادة سرعة المعالجة، وتعزيز التطبيقات ذات المهام الحساسة.
يُعَد Apache Spark إطار عمل مفتوح المصدر لحوسبة المجموعات، ومُصممًا خصيصًا لمعالجة كميات هائلة من البيانات بسرعة عالية. تم تطوير Apache Spark في مختبر AMPLab في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، ويمكن أن يساعد Apache Spark على تقليل تعقيدات التفاعل بين البيانات، وزيادة سرعة المعالجة، وتعزيز التطبيقات ذات المهام الحساسة بذكاء عميق.
يوفر Apache Spark أداءً يفوق Apache Hadoop بمئة مرة في بعض أنواع أعباء العمل، بفضل محركه المتقدم للحوسبة داخل الذاكرة.
تسهِّل نماذج البرمجة Streaming وSQL في Apache Spark، والمدعومة بمكتبتَي MLlib وGraphX، تطوير تطبيقات تستفيد من التعلم الآلي وتحليلات الرسوم البيانية.
يوفر Apache Spark أداءً يفوق Apache Hadoop بمئة مرة في بعض أنواع أعباء العمل، بفضل محركه المتقدم للحوسبة داخل الذاكرة.
عند استخدام عروض IBM Cloud، يمكن لشركتك التوسع والتكيف بسرعة مع احتياجات الأعمال المتغيرة دون المساس بالأمن أو الخصوصية أو مستويات المخاطر.
عند استخدام عروض IBM Cloud، يمكن لشركتك التوسع والتكيف بسرعة مع احتياجات الأعمال المتغيرة دون المساس بالأمن أو الخصوصية أو مستويات المخاطر.
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