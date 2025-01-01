يُعَد ®IBM® Enterprise PL/I for z/OS بيئة تطوير برامج متقدمة مصممة لبناء وصيانة تطبيقات PL/I عالية الأداء على ®IBM Z. ومن خلال دعم التقنيات الحديثة مثل JSON وXML و®Java، يُتيح تكاملًا سلسًا للتطبيقات القديمة مع أعباء العمل الرقمية الجديدة. كما يعمل المحول البرمجي أيضًا على تعزيز الكفاءة من خلال التوافق بين الأنظمة 31-بت و64-بت، وأدوات تصحيح الأخطاء القوية، وتحسين أداء وحدة المعالجة المركزية على ™IBM z17.