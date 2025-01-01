تطوير وتحديث وتحسين تطبيقات PL/I على IBM Z
يُعَد ®IBM® Enterprise PL/I for z/OS بيئة تطوير برامج متقدمة مصممة لبناء وصيانة تطبيقات PL/I عالية الأداء على ®IBM Z. ومن خلال دعم التقنيات الحديثة مثل JSON وXML و®Java، يُتيح تكاملًا سلسًا للتطبيقات القديمة مع أعباء العمل الرقمية الجديدة. كما يعمل المحول البرمجي أيضًا على تعزيز الكفاءة من خلال التوافق بين الأنظمة 31-بت و64-بت، وأدوات تصحيح الأخطاء القوية، وتحسين أداء وحدة المعالجة المركزية على ™IBM z17.
استخدم التقنيات المستندة إلى الويب مثل خدمات الويب وJSON وXML لتوسيع وتحسين تطبيقات PL/I الحالية.
تمكَّن من تقليل استخدام وحدة المعالجة المركزية وتحسين الكفاءة باستخدام تحسينات المحول البرمجي المتقدمة المخصصة لـ IBM Z، بما في ذلك تحسينات IBM z17.
يُتيح التكامل السلس بين برامج PL/I بنظام 31-بت و64-بت لزيادة المرونة ودعم احتياجات التطبيقات المتطورة.
أجرِ حسابات عالية السرعة مع دعم الأعداد الصحيحة بقدرة 16 بايت، ما يعزز الأداء للتطبيقات التي تتطلب معالجة بيانات كبيرة.
بفضل نظام IBM Enterprise PL/I for z/OS، يمكنك صيانة وتحديث وتحسين تطبيقات PL/I لتتناسب مع الواقع الرقمي المتطور اليوم.
يمكنك استدعاء برامج PL/I 64-بت من تطبيقات 31-بت والعكس، ما يُتيح تحسين معالجة البيانات والتوافق مع التقنيات الحديثة مثل Python و®Java 64-بت.
تمكَّن من تحليل نص JSON وإنشائه والتحقق منه بشكل أصلي من داخل التعليمات البرمجية لـ PL/I، ما يسهِّل تبادل البيانات مع التطبيقات الحديثة على الويب.
يمكنك التفاعل مباشرةً مع مكونات Java دون حاجة إلى الترجمة، بفضل دعم النقطة العائمة العشرية IEEE، ومكتبة PL/I الآمنة للمسارات، وقدرات تعدد المسارات.
تحسين التطبيقات كثيفة الحوسبة باستخدام تحسينات المحول البرمجي التي تقلل من استهلاك وحدة المعالجة المركزية، ما يعزز الكفاءة على أجهزة IBM Z.
هذا الحل المرخص بالكامل والمصمم للاستخدام المؤسسي تم تطويره للاستخدام في بيئات الإنتاج، مدعومًا بدعم عالمي من شركة IBM ونظام ترخيص شهري. متوفر على متجر Shopz من خلال البحث عن 5655-PL6 أو من خلال التواصل مع أحد ممثلي مبيعات IBM Z.
لا، لم تَعُد IBM تقدِّم محولًا برمجيًا للغة PL/I لنظامَي Windows وAIX.
يُعَد PL3 عددًا عشريًا مضغوطًا بطول 3 بايتات. هذا يعادل العدد العشري الثابت (5)، حيث يُستخدم نصف بايت واحد (nibble) من أصل 3 بايتات للإشارة، بينما تُستخدم النصف بايتات الخمسة المتبقية للأرقام.
نعم، تستطيع PL/I استدعاء روتينات مكتوبة بلغة C أو ++C.