IMS Administration Tool for z/OS

إدارة مهام IMS الإدارية باستخدام أداة واحدة

دليل البدء السريع
رسم توضيحي لرجل يستخدم الكمبيوتر، مع عرض مهام الصيانة في الخلفية

التحكم المركزي لمسؤولي قواعد بيانات IMS

تمكِّن أداة IBM IMS Administration Tool مسؤولي قواعد بيانات IMS من التحكم المركزي، ما يسهِّل إدارة موارد DBD وPSB. ومن خلال أدوات تحليل الكتالوج، وإنشاء JCL، ودعم SQL، تُسهم الأداة في تعزيز الكفاءة وتبسيط صيانة IMS عبر واجهة ISPF.

 الميزات والتحسينات أداة IMS: وظائف جديدة متاحة
تحسين إدارة الكتالوج

استخدِم التقارير الشاملة لمراقبة استخدام المساحة والمساعدة على ضمان كفاءة تنظيم الكتالوج.
تبسيط معالجة الكائنات

تمكَّن من إدارة DBDs وPSBs من خلال الاستيراد/التصدير الجماعي أو التحديثات الفردية، ما يقلل من الجهد اليدوي.
تحكم محسَّن في الأوامر

تمكَّن من تنفيذ وتخزين أوامر IMS من النوعين 1 و2، ما يضمن مرونة أكبر عند إعادة تشغيل النظام.
اعتماد الكتالوج وتحليله

يمكنك اعتماد وإدارة كتالوج IMS باستخدام ميزات تقلل الأخطاء وتوفِّر الوقت.

المزايا

رسم توضيحي لجهاز كمبيوتر مصحوب بأدوات الدعم
إدارة الكائنات

تُتيح لك الأداة عرض وإضافة وتحديث DBDs وPSBs وACBs بشكل تفاعلي أو في وضع الدُفعات. تدعم الأداة أيضًا الاستيراد والتصدير الجماعي للكائنات من وإلى كتالوج IMS.

 تعرَّف على المزيد حول إدارة الكائنات
رسم توضيحي لرجل يستخدم الكمبيوتر، مع عرض مهام الصيانة في الخلفية
توليد JCL للأدوات المساعِدة

مع إعداد بسيط، تولِّد الأداة ملفات JCL متسقة وموثوقًا بها لمهام صيانة IMS. تعمل هذه الميزة على تبسيط العملية للمستخدمين بمختلَف مستويات الخبرة، ما يساعد على ضمان الكفاءة والدقة.

 اقرأ المزيد حول توليد JCL للأدوات المساعدة
رسم توضيحي لشخصين يتشاركان الملفات باستخدام الأوامر
معالجة أوامر IMS

تُتيح لك الأداة إصدار الأوامر من النوعين 1 و2 إما بشكل تفاعلي أو في وضع الدُفعات. كما تدعم الأداة تخزين الأوامر لتنفيذها تلقائيًا عند إعادة تشغيل نظام IMS، ما يوفر مرونة وموثوقية.

 تعرَّف على المزيد حول أوامر IMS
رسم توضيحي لشخص يقوم بإجراء معاملات مصرفية على جهاز كمبيوتر
التدقيق والتشخيص

تمكِّنك ميزة سجل التدقيق من التصفح والبحث باستخدام معرِّف IMS، أو معرِّف المستخدم، أو الطابع الزمني، ما يسهِّل تتبُّع أنشطة مسؤولي قواعد البيانات والأوامر الصادرة. يساعد ذلك على التشخيص والحفاظ على سجل تفصيلي لعمليات النظام.

 تعرَّف على التدقيق والتشخيص

الموارد

نظرة عامة على IMS Administration Tool for z/OS

اطَّلِع على عرض تقديمي يوضِّح لك طريقةً أكثر كفاءة لإدارة قواعد بيانات IMS.

 الأسئلة الشائعة حول حزم حلول IMS Tools

اعثر على الإجابات وتعرف على نصائح وإرشادات الإعداد الأمثل لحزم حلول IMS Tools.

 مقاطع فيديو حول IMS Tools

شاهد العروض التوضيحية وتسجيلات البث عبر الإنترنت حول نظام IBM IMS والمنتجات والتقنيات ذات الصلة.

 مركز داعمي IMS

تمكَّن من الوصول إلى مجموعة غنية من موارد الدعم على منصتنا، تمنحك الرؤى والأدوات والإلهام.
اتخِذ الخطوة التالية

أدِر مهام IMS الإدارية باستخدام أداة واحدة: IMS Administration Tool for z/OS.

 دليل البدء
مزيد من الطرق للاستكشاف التوثيق الدعم والخدمات الدعم المجتمع