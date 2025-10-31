IBM iDoctor for IBM i

IBM iDoctor for IBM i

أدوات أداء سهلة الاستخدام تساعدك على حل المشكلات على IBM® Power.

جمع بيانات الأداء والتحقيق فيها وتحليلها

تُعَد IBM® iDoctor مجموعة أدوات ديناميكية تكشف مشكلات الأداء بسرعة على أنظمة IBM i. راقِب سلامة نظامك بشكل عام، واستفِد من قدرات التعمق المتقدمة لمعالجة المشكلات المحددة. بعض أدوات iDoctor مجانية، والبعض الآخر يتطلب مفتاح ترخيص.

يتم بيع iDoctor من خلال IBM Technology Services Statements of Work (SOWs).
قائمة على خادم العميل

احصل على مزيد من المرونة باستخدام نفس المحركات والأوامر وملفات قاعدة البيانات مثل باقي الأدوات القائمة على الويب.
التحسينات المتكررة

تحسين الأداء من خلال الوظائف الجديدة المضافة كل ثلاثة أشهر بناءً على تعليقات العملاء والمستشارين.
التحليل التفصيلي

حل المشكلات بسرعة عن طريق رسم بيانات عالية المستوى ثم تصنيفها وفرزها وتصفية النتائج.

الميزات

تحليل الانتظار

يعرض iDoctor بشكل رسومي أنواع أوقات الانتظار، ويحدِّد تعارضات الموارد، ويكشف أسباب العديد من مشكلات الأداء.

 المراقبة

جمع البيانات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتتمكن من بدء التحليل عند حدوث مشكلة. الاحتفاظ فقط بالكمية المطلوبة من البيانات التاريخية.

 وسيلة إيضاح ديناميكية

إضافة المقاييس المحددة أو إزالتها بسرعة لتناسب احتياجاتك باستخدام خيارات القائمة أو السحب والوضع.

 التحليل الظرفي

تحديد مجالات المشكلات استنادًا إلى مشكلات الأداء الفعلية التي واجهها دعم IBM في الماضي.

 أداة إنشاء التقارير

أتمتة إنشاء تقارير PDF للرسوم البيانية المطلوبة. إرسال النتائج عبر البريد الإلكتروني وفقًا لجدول تجميع محدد مسبقًا.

 إجراء المقارنات

المقارنة بصريًّا بين العمليات الناجحة والفاشلة أو بين أنواع مختلفة من مجموعات البيانات جنبًا إلى جنب.

 وظائف مجانية

الحصول على المساعدة في المهام الشائعة، مثل التعامل مع الوظائف وتصفُّح المكتبات والكائنات وعرض IFS ونقل الملفات وإنشاء التقارير والمزيد.

متطلبات iDoctor

— إصدار IBM i 7.1 فأعلى
— IBM i Access Client Solutions وحزمة تطبيقات Windows
— إصدار Windows 10 أو أحدث
الوظائف الإضافية Collection Services Investigator

تصوُّر بيانات الأداء على مستوى عالٍ لمراقبة مشكلات الأداء المتعلقة بالوظائف أو المعالج أو القرص أو الذاكرة أو التحقيق فيها، أو لإجراء مقارنات بين عدة أقسام منطقية (LPARs).

 Job Watcher

الحصول على عرض تفصيلي لبيانات أداء الوظائف/المسارات/المهام في الوقت الفعلي. عرض عناصر الوظائف الجارية والمنتظرة، وتحليل الوظائف في حالة الانتظار.

 PEX Analyzer

تبسيط جمع جميع أنواع بيانات PEX وتحليلها. تحديد المشكلات التي تؤثِّر في أداء النظام والتطبيق.
