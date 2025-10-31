IBM iDoctor for IBM i

أدوات أداء سهلة الاستخدام تساعدك على حل المشكلات على IBM® Power.
تُعَد IBM® iDoctor مجموعة أدوات ديناميكية تكشف مشكلات الأداء بسرعة على أنظمة IBM i. راقِب سلامة نظامك بشكل عام، واستفِد من قدرات التعمق المتقدمة لمعالجة المشكلات المحددة. بعض أدوات iDoctor مجانية، والبعض الآخر يتطلب مفتاح ترخيص.
يتم بيع iDoctor من خلال IBM Technology Services Statements of Work (SOWs).
احصل على مزيد من المرونة باستخدام نفس المحركات والأوامر وملفات قاعدة البيانات مثل باقي الأدوات القائمة على الويب.
تحسين الأداء من خلال الوظائف الجديدة المضافة كل ثلاثة أشهر بناءً على تعليقات العملاء والمستشارين.
حل المشكلات بسرعة عن طريق رسم بيانات عالية المستوى ثم تصنيفها وفرزها وتصفية النتائج.
يعرض iDoctor بشكل رسومي أنواع أوقات الانتظار، ويحدِّد تعارضات الموارد، ويكشف أسباب العديد من مشكلات الأداء.
جمع البيانات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتتمكن من بدء التحليل عند حدوث مشكلة. الاحتفاظ فقط بالكمية المطلوبة من البيانات التاريخية.
إضافة المقاييس المحددة أو إزالتها بسرعة لتناسب احتياجاتك باستخدام خيارات القائمة أو السحب والوضع.
تحديد مجالات المشكلات استنادًا إلى مشكلات الأداء الفعلية التي واجهها دعم IBM في الماضي.
أتمتة إنشاء تقارير PDF للرسوم البيانية المطلوبة. إرسال النتائج عبر البريد الإلكتروني وفقًا لجدول تجميع محدد مسبقًا.
المقارنة بصريًّا بين العمليات الناجحة والفاشلة أو بين أنواع مختلفة من مجموعات البيانات جنبًا إلى جنب.
الحصول على المساعدة في المهام الشائعة، مثل التعامل مع الوظائف وتصفُّح المكتبات والكائنات وعرض IFS ونقل الملفات وإنشاء التقارير والمزيد.
— إصدار IBM i 7.1 فأعلى
— IBM i Access Client Solutions وحزمة تطبيقات Windows
— إصدار Windows 10 أو أحدث
تصوُّر بيانات الأداء على مستوى عالٍ لمراقبة مشكلات الأداء المتعلقة بالوظائف أو المعالج أو القرص أو الذاكرة أو التحقيق فيها، أو لإجراء مقارنات بين عدة أقسام منطقية (LPARs).
الحصول على عرض تفصيلي لبيانات أداء الوظائف/المسارات/المهام في الوقت الفعلي. عرض عناصر الوظائف الجارية والمنتظرة، وتحليل الوظائف في حالة الانتظار.
تبسيط جمع جميع أنواع بيانات PEX وتحليلها. تحديد المشكلات التي تؤثِّر في أداء النظام والتطبيق.
احصل على إجابات عن أسئلتك حول iDoctor من فريق خبرائنا.