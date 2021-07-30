يوفِّر IBM WebSphere eXtremeScale شبكة بيانات في الذاكرة (IMDG) مع مجموعة من القدرات لإدارة متطلبات البيانات لتطبيقاتك. تم تصميم هذا الحل للتكامل مع WebSphere Application Server (اختصارًا WAS) ويزيد من قيمة عمليات نشر WAS من خلال توفير مكونات إضافية للسيناريوهات الرئيسية دون أي تغييرات في التعليمات البرمجية.