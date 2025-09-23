توفِّر أداة الربط في IBM Gentran معايير واسعة وتدعم واجهة مستخدم رسومية بديهية لربط البيانات. فهي تعرض مخططات البيانات الخاصة بتطبيقك أو المخططات القياسية جنبًا إلى جنب على شاشتك، وتُتيح للعملاء النقر والإشارة بسهولة لإنشاء علاقات مطابقة بين أي عنصر وآخر - وهذه وظيفة كانت تتطلب وقتًا طويلًا وتدريبًا مكثفًا سابقًا.