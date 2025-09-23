مبني على بنية مفتوحة، ويُتيح لفريق تكنولوجيا المعلومات لديك تثبيت العناصر وتكوينها باستخدام الميزات والوظائف الشائعة
يُعَد IBM® Gentran حلًا متعدد الاستخدامات وعالي الأداء مصممًا لدعم تبادل بيانات EDI وأنواع البيانات الأخرى. يتكوَّن من عدة عناصر منطقية: مخزن بيانات، وعملية، ووحدات تحكُّم في الاتصالات، وواجهات المستخدم. يُعَد Gentran منتجًا متخصصًا لتلبية حاجة واحدة فقط - تحويل ملفات ورسائل B2B الواردة والصادرة.
يوجِّه البيانات إلى المناطق داخل المؤسسة أو خارجها، ويوفر رسائل مجدولة أو قائمة على الأحداث.
يوفر معايير واسعة ويدعم واجهة مستخدم رسومية بديهية لربط البيانات.
يراقب نشاط نظام Gentran بأكمله ويوفر بوابة مركزية لجميع المعلومات التي تتدفق عبر Gentran.