قاعدة بيانات أحداث المخاطر لإدارة المخاطر التشغيلية والمؤسسية بشكل استباقي
تُعَد IBM FIRST Risk Case Studies قاعدة بيانات لدراسات حالات المخاطر الخارجية تُتيح لك تحليل أحداث المخاطر عبر قطاع الخدمات المالية. وتوفِّر لك فهمًا أكثر شمولية للمخاطر من خلال تقديم مجموعة متنوعة من دراسات الحالات المتعلقة بالحوكمة المؤسسية والقضايا الاستراتيجية والاحتيال وأخطاء العمليات والممارسات السوقية ومخاطر الأعمال.
تُتيح لك الوصول إلى قاعدة بيانات بحثية تغطي أكثر من 17,000 حدث خسارة مخاطر على مستوى الصناعة.
تُتيح تخطيطًا استثماريًا أفضل، مع دعم تحديد أكثر فعالية للمخاطر المحتملة.
توفِّر وصولًا سهل الاستخدام عبر الويب إلى قاعدة بيانات شاملة لدراسات حالات المخاطر الخارجية يتم تحديثها باستمرار.