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أتمتة الأعمال
FileNet Capture
يُعَد IBM FileNet Capture حلًا لالتقاط المستندات يُتيح جمع المحتوى الرقمي والمطبوع. فهو يحوِّل صور المستندات الممسوحة ضوئيًا والملفات التي تم استيرادها إلى محتوى رقمي قيّم يمكن الوصول إليه بسرعة لتعزيز الإنتاجية وتحسين الخدمات. يتكامل الالتقاط مباشرةً مع برنامج IBM FileNet Enterprise Content Manager، وبرنامج FileNet P8 وتطبيقات البرامج الأخرى.
يعمل تحسين الصور والفهرسة التلقائية على زيادة سلامة البيانات وتقليل الحاجة إلى الإدخال اليدوي وإدخال البيانات.
تساعدك الوظائف القياسية ومجموعة الأدوات على التكيف مع عمليات الأعمال المتغيرة.
تساعدك عمليات إدخال المستندات المبسطة على زيادة كفاءة الأقسام.
تساعد أتمتة التقاط البيانات اليدوي على تقليل التكاليف وإتاحة الفرصة للموظفين للتركيز على مهام أعمال أكثر أهمية.
يستطيع برنامج IBM FileNet Capture تنفيذ المسح الضوئي والفهرسة والتعرف على البيانات وتوجيه المحتوى واعتماده في جميع مستودعات IBM FileNet ECM.
يتم تحويل جميع هياكل البيانات إلى Unicode، ما يُتيح دعم مجموعات الأحرف ذات 16 بت، بالإضافة إلى دعم التعرُّف البصري على الحروف (OCR) للغات المختلفة.
يتضمن FileNet Capture تكامل الفاكس واستيراد الملفات المجمعة لأي كائن رقمي من نظام الملفات.