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أتمتة الأعمال

FileNet Capture

 IBM FileNet Capture
تمكَّن من مسح الملفات ضوئيًا أو استيرادها لحفظ المعلومات الرقمية والمستندات الورقية بتنسيقات متعددة.
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رجلا أعمال من أعراق مختلفة يعقدان اجتماعًا ناجحًا في مكتب حديث.

التقاط المحتوى وتوفيره بسرعة تواكب وتيرة الأعمال

يُعَد IBM FileNet Capture حلًا لالتقاط المستندات يُتيح جمع المحتوى الرقمي والمطبوع. فهو يحوِّل صور المستندات الممسوحة ضوئيًا والملفات التي تم استيرادها إلى محتوى رقمي قيّم يمكن الوصول إليه بسرعة لتعزيز الإنتاجية وتحسين الخدمات. يتكامل الالتقاط مباشرةً مع برنامج IBM FileNet Enterprise Content Manager، وبرنامج FileNet P8 وتطبيقات البرامج الأخرى.
زيادة سلامة البيانات

يعمل تحسين الصور والفهرسة التلقائية على زيادة سلامة البيانات وتقليل الحاجة إلى الإدخال اليدوي وإدخال البيانات.
التكيف مع التغييرات في إجراءات الأعمال

تساعدك الوظائف القياسية ومجموعة الأدوات على التكيف مع عمليات الأعمال المتغيرة.
تحسين الكفاءة والإنتاجية

تساعدك عمليات إدخال المستندات المبسطة على زيادة كفاءة الأقسام.
تقليل تكاليف التشغيل

تساعد أتمتة التقاط البيانات اليدوي على تقليل التكاليف وإتاحة الفرصة للموظفين للتركيز على مهام أعمال أكثر أهمية.
المسح والفهرسة والتخزين

يستطيع برنامج IBM FileNet Capture تنفيذ المسح الضوئي والفهرسة والتعرف على البيانات وتوجيه المحتوى واعتماده في جميع مستودعات IBM FileNet ECM.
دعم اللغات العالمية والتعرُّف البصري على الحروف (OCR)

يتم تحويل جميع هياكل البيانات إلى Unicode، ما يُتيح دعم مجموعات الأحرف ذات 16 بت، بالإضافة إلى دعم التعرُّف البصري على الحروف (OCR) للغات المختلفة.
الفاكس، وتصدير الدُفعات، والاستيراد

يتضمن FileNet Capture تكامل الفاكس واستيراد الملفات المجمعة لأي كائن رقمي من نظام الملفات.
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