يُعَد IBM FileNet Capture حلًا لالتقاط المستندات يُتيح جمع المحتوى الرقمي والمطبوع. فهو يحوِّل صور المستندات الممسوحة ضوئيًا والملفات التي تم استيرادها إلى محتوى رقمي قيّم يمكن الوصول إليه بسرعة لتعزيز الإنتاجية وتحسين الخدمات. يتكامل الالتقاط مباشرةً مع برنامج IBM FileNet Enterprise Content Manager، وبرنامج FileNet P8 وتطبيقات البرامج الأخرى.