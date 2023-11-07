تُعَد حماية خطوط الكهرباء، ومحطات الطاقة، وغيرها من الأصول الحيوية من النباتات غير المرغوب فيها مسألة تتعلق بالسلامة العامة: حيث يمكن أن تؤدي الفروع المتساقطة من الأشجار والشجيرات المتضخمة بالقرب من خطوط الطاقة إلى انقطاعات، وزيادة خطر حرائق الغابات، وارتفاع المخاطر على الأشخاص والممتلكات. ومع ذلك، فإن الأساليب التقليدية لاتخاذ القرارات حول السيطرة على الغطاء النباتي قد تكون أكثر كفاءة وميسورة التكلفة بدرجة أكبر، إذا اعتمدت على الجداول الزمنية الدورية وعمليات التفتيش اليدوية.
تستخدم منصة أدارة الغطاء النباتي IBM® Environmental Intelligence Suite® بيانات الأقمار الصناعية والتحليلات التنبؤية بالاعتماد على تقنية LiDAR في وضع Geiger جنبًا إلى جنب مع رؤى الطقس لتقديم معارف مدعومة بالذكاء الاصطناعي حول نمو الغطاء النباتي، وهو ما يمكنّك من اتخاذ قرارات مدروسة واستباقية حول إدارة الغطاء النباتي فيما يتعلق بمرافق الخدمات. هذا الحل الفعَّال من حيث التكلفة مبني على منصة تعالج:
تهدف إدارة الغطاء النباتي إلى التخفيف من هذه المخاطر. ولكن ما الذي تعنيه إدارة الغطاء النباتي بالضبط؟
تساعد IBM Environmental Intelligence Suite المديرين والأطراف المعنية في فهم الحالة الحالية للغطاء النباتي على مستوى إقليم ما، يشمل ذلك متوسط ارتفاع الأشجار والارتفاع الأقصى لها. يُعَد هذا الفهم بالغ الأهمية لتحديد الأشجار التي قد تشكل تهديدًا على خدمات المرافق ولتقديم ملخص لتجاوز الغطاء النباتي إلى مناطق فاصلة محددة حول الأصول. تتوسع الأداة تلقائيًا، إذ تقيّم نمو الغطاء النباتي عبر مئات الأميال من خطوط الطاقة، مما يسمح بتحديد أولويات أعمال تقليم الأشجار وإزالتها بناءً على الممرات والقطاعات والمناطق.
يستخدم الباحثون صور الأقمار الصناعية وبيانات LiDAR لتقييم امتدادات الغطاء النباتي وفقًا لمقاييس ومؤشرات أداء رئيسية متعددة، مثل المسافة إلى موصل الطاقة أو مقدار التجاوز على منطقة عازلة. فهم يحددون درجات للمساعدة في الوقوف على قرار إزالة الشجيرات وتركيز الجهود تجاه ذلك. بإمكان المستخدمين بناء خطة إدارة متكاملة للغطاء النباتي من خلال دمج هذه المعارف مع طبقات أخرى من المعلومات لتصميم لوحات معلومات مخصصة، وإنشاء تنبيهات ومقاييس لاتخاذ القرارات، وتصدير البيانات حسب الحاجة.
تقدم الأداة معارف حول أنواع الأشجار، وتشمل التعرف على الأشجار التي تشكل خطورة متمثلة في سقوطها، وتتنبأ بالمناطق التي قد يحمي فيها تقليم الأشجار خطوط النقل وغيرها من الأصول. من خلال ما تعرضه لوحات المعلومات وتنبيهاتها، بإمكان المديرين تحسين الصيانة الوقائية ودورات التقليم، وبناء استراتيجيات إدارة استباقية للأصول، والاستجابة السريعة وتقليل الحاجة إلى التفتيش اليدوي المكلف.
يمكن أن يكلف النمو الزائد للغطاء النباتي مرافق الخدمات مليارات الدولارات ويتسبب في انقطاعات مزعجة في الخدمة. دعونا نرى كيف يمكن لمرافق الخدمات استخدام IBM Environmental Intelligence Suite وIBM Maximo للتخفيف من حدة المشكلة.
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اجمع بين البيانات الجغرافية المكانية وبيانات الطقس من مصادر ذات ملكية خاصة وأخرى خارجية والتحليلات والتصورات المرئية للوحات المعلومات لمساعدتك في وضع أهداف الاستدامة موضع التنفيذ.
اتخذ قرارات السلامة والتشغيل بناءً على معلومات الطقس الآنية الدقيقة على المستوى المحلي من The Weather Company®.
استخدم رؤى الطقس الدقيقة والقابلة للتنفيذ لمساعدة منظمتك في تخفيف مخاطر الظواهر الجوية القاسية وتكاليفها.
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