تُعَد حماية خطوط الكهرباء، ومحطات الطاقة، وغيرها من الأصول الحيوية من النباتات غير المرغوب فيها مسألة تتعلق بالسلامة العامة: حيث يمكن أن تؤدي الفروع المتساقطة من الأشجار والشجيرات المتضخمة بالقرب من خطوط الطاقة إلى انقطاعات، وزيادة خطر حرائق الغابات، وارتفاع المخاطر على الأشخاص والممتلكات. ومع ذلك، فإن الأساليب التقليدية لاتخاذ القرارات حول السيطرة على الغطاء النباتي قد تكون أكثر كفاءة وميسورة التكلفة بدرجة أكبر، إذا اعتمدت على الجداول الزمنية الدورية وعمليات التفتيش اليدوية.

تستخدم منصة أدارة الغطاء النباتي IBM® Environmental Intelligence Suite® بيانات الأقمار الصناعية والتحليلات التنبؤية بالاعتماد على تقنية LiDAR في وضع Geiger جنبًا إلى جنب مع رؤى الطقس لتقديم معارف مدعومة بالذكاء الاصطناعي حول نمو الغطاء النباتي، وهو ما يمكنّك من اتخاذ قرارات مدروسة واستباقية حول إدارة الغطاء النباتي فيما يتعلق بمرافق الخدمات. هذا الحل الفعَّال من حيث التكلفة مبني على منصة تعالج: