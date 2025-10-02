H2O Driverless AI

إزالة العقبات الأوَّلية لتبنّي الذكاء الاصطناعي في مؤسستك

علم البيانات المبسَّط

يعمل H2O Driverless AI على إزالة العديد من العوائق الكبيرة التي تمنع المؤسسات من تبنّي التعلم الآلي، حيث يؤدي وظيفة عالم بيانات خبير ويضيف قوة لكل من الفرق المبتدئة والخبيرة.

يعمل H2O Driverless AI بقوة أكبر عند تشغيله على أنظمة IBM Power، القادرة على دعم متطلبات معالجة البيانات المكثفة والذاكرة لأعباء العمل هذه.
أتمتة العمل التحضيري

يتم التعامل مع هندسة الميزات، وضبط النماذج، والتصوير البياني تلقائيًا بواسطة البرنامج.
وقت أسرع للحصول على الرؤى

تقليل وقت التدريب من أشهر إلى ساعات بفضل أتمتة هندسة الميزات.
جاهز للمؤسسات

مؤمَّن باستخدام LDAP وKerberos وقابل للتوسع للعمل مع مصادر بيانات المؤسسات.
بيانات جديرة بالثقة ومتوافقة

ضمان قوة ومصداقية تحليلات بياناتك من خلال شروحات دقيقة وسهلة الفهم للقرارات وتوثيق تلقائي.
يُعَد H2O Driverless AI أقوى عند تشغيله على أنظمة IBM Power.

تشغيل H2O على أنظمة IBM Power يمكِّن المؤسسات من الاستفادة من أفضل البرمجيات على أفضل الأجهزة للحصول على أقصى قيمة من بياناتهم.

تشمل بعض تطبيقات H2O ذات المهام الحساسة مثل الصيانة التنبؤية، والذكاء التشغيلي، والأمن، ومكافحة الاحتيال، والتدقيق، ومعدل التسرب، وتقييم الائتمان، والتأمين القائم على المستخدم، والتنبؤ بالإنتان، ومراقبة وحدة العناية المركزة، والمزيد.

تُلغي تقنية Driverless الحاجة إلى القيام بهندسة الميزات المكثفة والمكلفة مسبقًا، بالإضافة إلى أتمتة عملية التحقق من النماذج وضبطها. تخدِم H2O.ai شبكة تضم أكثر من 200,000 عالم بيانات من خلال منصتها مفتوحة المصدر للتعلم الآلي.

 
ستكون المؤسسات التي تتعلم بشكل أسرع باستخدام البيانات هي الفائزة في مستقبل الذكاء الاصطناعي القادم، ويسعدنا في H2O AI أن نقدِّم ابتكاراتنا المشتركة للعملاء مع IBM POWER9.
Sri Ambati CEO H2O.AI

