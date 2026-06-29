راجع خيارات منتج برنامج IBM Decision Intelligence Client Managed Software واعثر على خطة التسعير التي تناسبك.
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برنامج IBM Decision Intelligence Client Managed Software (الصورة الأساسية العالمية)
تنفيذ القرار
خادم المعاملات، والحاويات المستقلة على Kubernetes ، والخدمات المصغرة بدون خادم
القرارات كخدمات ويب
نموذج الترخيص
اشتراك شهري دائم
تغيير المقاييس
تنفيذ قرارات شهرية (يتم احتسابها لكل حزمة من 10000 قرار شهري)، ترخيص إنشاء (موقع)
خيارات التكامل
الدعم
دعم IBM على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
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IBM Decision Intelligence Client Managed Software on Cloud Pak for Business Automation
تنفيذ القرار
خادم المعاملات، الحاويات المستقلة، الخدمات المصغرة بدون خادم على Red Hat OpenShift
القرارات كخدمات ويب
نموذج الترخيص
اشتراك شهري دائم
معايير الرسوم
لكل نواة معالج افتراضي للإنتاج أو غير الإنتاج
خيارات التكامل
مدمجة مسبقا مع تقنيات الأتمتة الأخرى مثل سير العمل والتطبيقات والمحتوى والالتقاط وأتمتة العمليات الآلية
الدعم
دعم IBM على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع