القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تكون موثوقة وقابلة للتفسير ومستقبلية
حوّل سياسات العمل إلى قرارات مُصاغة بواسطة الذكاء الاصطناعي في غضون ساعات؛ قرارات محكومة بدقة التصميم، ومصممة لتحقيق سرعة التشغيل، والشفافية، والثقة التنظيمية على نطاق واسع.
حوّل السياسات إلى نماذج لاتخاذ القرارات باستخدام مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي.
امزج القواعد والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي التوليدي للحصول على نتائج أكثر ذكاءً.
كل قرار شفاف، قابل للتدقيق، ومتوافق.
البرمجيات كخدمة (SaaS) أصلية ومرنة وجاهزة للنمو مع أعمالك.
من سياسة الأعمال إلى القرار المحكوم في ساعات. مع حلول IBM® Decision Intelligence، تتحول السياسات المكتوبة بلغة طبيعية إلى تدفقات اتخاذ قرار محوكمة وقابلة للتدقيق، وجاهزة للتنفيذ بكل ثقة.
النتيجة: إجراءات أسرع، أخطاء أقل، ومسار ملموس لتحقيق العائد على الاستثمار (ROI).
استخدم مساعد القرارات المدعوم بـ IBM® watsonx لتحويل سياسات العمل إلى قواعد قابلة للتتبع. صُمم من أجل مستخدمي الأعمال، وحاز على ثقة قادة الامتثال، وبدعم تقني متسارع من تكنولوجيا المعلومات.
تخلص من تعقيدات الربط بين الأدوات المنفصلة. حيث يمكنك بناء القرارات وحوكمتها ونشرها في بيئة موحدة واحدة—مما يسرع من عملية التحول ويقلل من المخاطر التشغيلية.
توفر تقنية IBM Decision Intelligence إمكانية تتبع كاملة لدورة الحياة. تعمل هذه الميزة بدءاً من وضع السياسات وصولاً إلى النتائج المحققة للأعمال، مما يضمن أن تكون القرارات واضحة، وقابلة للتدقيق، ومبنية على الثقة.
كل نقرة، وكل عملية إضافة للسلة، وكل عرض ترويجي، وكل موعد تسليم هو بمثابة قرار. وعندما تتوزع هذه القرارات بين أدوات مشتتة وفرق عمل منفصلة، يفقد تجار التجزئة هوامش أرباحهم وتضيع منهم فرص جوهرية. تمنحك IBM Decision Intelligence ركيزة أساسية محوكمة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة التسعير، والعروض الترويجية، وتنسيق المنتجات، وتلبية الطلبات عبر القنوات المتعددة — لتعمل أنظمتك بنفس الدقة والسرعة التي يتوقعها عملاؤك. حوّل قراراتك إلى نمو ملموس، لا إلى مجرد تخمينات.
تتغير مخاطر الائتمان، وإشارات الاحتيال، وتوجيه المدفوعات، واستراتيجيات التحصيل بين ثانية وأخرى — ومع ذلك، لا تزال معظم المؤسسات المالية تتخذ هذه القرارات بناءً على قواعد جامدة وبيانات ناقصة. توفر تقنية IBM Decision Intelligence طبقة اتخاذ قرار في الوقت الفعلي وعابرة للمنصات، تساهم في تدقيق الموافقات، وتقليل الخسائر، وتعزيز ثقة العملاء. حدّث القرارات التي تشكل ميزانيتك العمومية إلى قرارات عصرية — مع ضمان الشفافية والتحكم الكامل.
الأسِرّة، مسارات العلاج، التصاريح، التوظيف، والمدفوعات — يعتمد قطاع الرعاية الصحية على قرارات نادراً ما يربطها سياق واحد. تعمل IBM Decision Intelligence على ربط المنطق السريري والتشغيلي والمالي في طبقة واحدة شفافة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يعزز تدفق المرضى وجودة الرعاية وسلامة الإيرادات. موافقات أسرع، مسارات أوضح، وتأخيرات أقل — كل ذلك ضمن إطار حوكمة يتسم بالوضوح وقابلية التفسير والتركيز على النتائج.
تتحرك المخزونات، وتتبدل الطلبات، وتتعطل المسارات، وتتذبذب التوقعات. إن ما يبطئ سلاسل التوريد ليس اضطراباً واحداً كبيراً، بل هو آلاف القرارات غير المنسقة التي تُتخذ دون مصدر موحد للحقائق. تدمج IBM Decision Intelligence بين الطلب والتكلفة والسعة والخدمة والمخاطر في توصيات سريعة وقابلة للتفسير، تساعد الفرق على التحرك قبل وقوع الأثر. ابنِ سلسلة توريد تفكر مسبقاً، ولا تكتفي برد الفعل المتأخر.
إشارات التوقف عن استخدام الخدمة، أحمال الشبكة، تصميم الخطط، وكشف الاحتيال — تعمل شركات الاتصالات في حركة مستمرة، لكن منطق اتخاذ القرار غالباً ما يعجز عن مواكبة هذه الوتيرة. توحد IBM Decision Intelligence بيانات المشتركين والأجهزة والاستخدام ومعلومات الشبكة في عقل قرار محكوم واحد، يعزز بدوره استبقاء العملاء، التخصيص، ضمان الخدمة، وحماية الإيرادات. اربط بين الاستراتيجيات التجارية واستراتيجيات الشبكة بقرارات يمكنك شرحها وقياسها وتوسيع نطاقها.
السعر شهريًا
1,500 دولار أمريكي/الشهر*
تنفيذ القرار
ما يصل إلى 100000 قرار شهريًا
استخدام إضافي
10 دولارات أمريكية لكل 1000 قرار إضافي
المؤلفون
ما يصل إلى 10 مستخدمين نشطين
البيئات
تم تضمين بيئة واحدة تم تكوينها مسبقًا
تتضمن خطة Essentials
ابدأ تجربة لمدة 30 يومًا للحصول على وصول كامل إلى جميع ميزات IBM Decision Intelligence.