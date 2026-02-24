من سياسة الأعمال إلى القرار المحكوم في ساعات. مع حلول IBM® Decision Intelligence، تتحول السياسات المكتوبة بلغة طبيعية إلى تدفقات اتخاذ قرار محوكمة وقابلة للتدقيق، وجاهزة للتنفيذ بكل ثقة.

النتيجة: إجراءات أسرع، أخطاء أقل، ومسار ملموس لتحقيق العائد على الاستثمار (ROI).