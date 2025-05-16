مزامنة البيانات لتحسين رؤى الأعمال وتوافر البيانات والقدرة على الاستجابة للتغيُّرات في البيانات
لدعم عمليات تنفيذ موثوق بها للذكاء الاصطناعي، لا يزال يتعين على الشركات دمج بياناتها بشكل صحيح. يتمثل أحد العناصر الرئيسية للتكامل في توفير إمكانية الوصول إلى البيانات الحالية دون التأثير في الأنظمة ذات المهام الحساسة.
زوِّد التطبيقات ببيانات حديثة في زمن شبه حقيقي وبزمن انتقال قصير، ما يُحسِّن من اتخاذ القرارات الاستباقية ويعزِّز تجارب العملاء.
يُتيح الوصول إلى بيانات أجهزة الكمبيوتر المركزي القيِّمة دون التأثير في الأداء، ما يسمح للمستخدمين بإجراء الاستعلامات وتحليل البيانات واستخدامها في مبادرات الذكاء الاصطناعي.
يساعد على تقليل فترات التعطل غير المخطط لها وإنشاء أنظمة احتياطية حديثة للقراءة والكتابة تُتيح التحويل التلقائي لضمان حماية البيانات الحيوية وتمكين التشغيل على مدار الساعة، ما يعزز من القدرة على التعافي من الكوارث.
باستخدام IBM Data Replication، يمكن للمستخدمين توصيل البيانات إلى Apache Kafka، وهي منصة لمعالجة البيانات في الوقت الفعلي وتوزيعها وتشغيل التطبيقات القائمة على الأحداث بزمن انتقال قصير.
Db2، وDb2 z/OS، وDb2 Warehouse، وDb2 IIAAS، وDb2 Z، وOracle، وAzure، وSQL Server، و PostreSQL، وMySQL، وVSAM، وIMS وغيرها
Db2، وDb2 IIAAS، وDb2 Z، وKafka، وFiles، وDataStage، وOracle، وSQL Server، وSnowflake، وDb2 Warehouse، وPostreSQL، وGoogle Big Query، وHadoop وغيرها
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