IBM Data Interfile Transfer, Testing and Operations Utility for ESA

تعمل DITTO على نسخ جميع الملفات الموجودة على شريط، بما في ذلك علامات الشريط، إلى ملف واحد لسهولة المعالجة. كما أنها تدعم الأشرطة متعددة الملفات ومتعددة المجلدات، ما يسهِّل الترحيل إلى الوسائط الجديدة وصيانة الأشرطة.