تُعَد IBM® Data Interfile Transfer, Testing, and Operations Utility for ESA (اختصارًا DITTO) أداة الصيانة والعمليات للتخزين وبيانات لبيئات ®IBM z/OS و®z/VSE و®z/VM وVSEn للقرن الحادي والعشرين.
التعامل مع سجلات الأشرطة والأقراص الفعلية، وبطاقات التثقيب، والبيانات المتسلسلة، وبيانات VSAM، وأشرطة النسخ الاحتياطي DDR لأقراص CMS الصغيرة، وأعضاء المكتبة في بيئة z/VSE، ومتغيرات REXX stem، ومخرجات الطباعة، وتخزين المستخدم.
استخدِم أجهزة z/OS المدعومة في MVS/ESA أو IBM z/OS أو VSE/ESA أو VM/ESA. يدعم تشفير الأشرطة لأجهزة 3592-E05 القادرة على التشفير، لبرنامج DITTO/ESA لنظام VSE في الوضع التفاعلي.
يعمل بوضع الشاشة الكاملة، أو بأسطر الأوامر، أو عبر الأوامر المباشرة، أو في وضع الدُفعات. اختر من بين مجموعة من خيارات المساعدة. حسِّن معالجة الأخطاء باستخدام القدرات الكاملة. متوافق مع إصدارات DITTO السابقة.
تعمل DITTO على نسخ جميع الملفات الموجودة على شريط، بما في ذلك علامات الشريط، إلى ملف واحد لسهولة المعالجة. كما أنها تدعم الأشرطة متعددة الملفات ومتعددة المجلدات، ما يسهِّل الترحيل إلى الوسائط الجديدة وصيانة الأشرطة.
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نظام تشغيل لمنصة ®IBM Z يُستخدَم لتشغيل التطبيقات التقليدية لمعالجة الدُفعات والمعاملات عبر الإنترنت.
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