IBM Data Interfile Transfer, Testing and Operations Utility for ESA
أداة متعددة الاستخدامات لتخزين الوسائط والبيانات وصيانتها في بيئة z/OS
ممر خوادم تخزين بيانات عالية التقنية، تصميم للحوسبة السحابية متوهج بالنيون.

 ما أداة IBM DITTO؟

تُعَد IBM® Data Interfile Transfer, Testing, and Operations Utility for ESA (اختصارًا DITTO) أداة الصيانة والعمليات للتخزين وبيانات لبيئات ®IBM z/OS و®z/VSE و®z/VM وVSEn للقرن الحادي والعشرين.
تنوع البيانات

التعامل مع سجلات الأشرطة والأقراص الفعلية، وبطاقات التثقيب، والبيانات المتسلسلة، وبيانات VSAM، وأشرطة النسخ الاحتياطي DDR لأقراص CMS الصغيرة، وأعضاء المكتبة في بيئة z/VSE، ومتغيرات REXX stem، ومخرجات الطباعة، وتخزين المستخدم.
مرونة التخزين

استخدِم أجهزة z/OS المدعومة في MVS/ESA أو IBM z/OS أو VSE/ESA أو VM/ESA. يدعم تشفير الأشرطة لأجهزة 3592-E05 القادرة على التشفير، لبرنامج DITTO/ESA لنظام VSE في الوضع التفاعلي.
الخيارات الوظيفية

يعمل بوضع الشاشة الكاملة، أو بأسطر الأوامر، أو عبر الأوامر المباشرة، أو في وضع الدُفعات. اختر من بين مجموعة من خيارات المساعدة. حسِّن معالجة الأخطاء باستخدام القدرات الكاملة. متوافق مع إصدارات DITTO السابقة.
تحديد موضع الأشرطة، ومقارنتها، وتهيئتها، ومسحها

تعمل DITTO على نسخ جميع الملفات الموجودة على شريط، بما في ذلك علامات الشريط، إلى ملف واحد لسهولة المعالجة. كما أنها تدعم الأشرطة متعددة الملفات ومتعددة المجلدات، ما يسهِّل الترحيل إلى الوسائط الجديدة وصيانة الأشرطة.

الموارد

تقارير تحليل البرامج المعتمدة (APAR) لأداة DITTO

تحتوي صفحة الويب هذه على جميع تقارير APAR لهذا المنتج في مكان واحد.

 IBM z/VSE

نظام تشغيل لمنصة ®IBM Z يُستخدَم لتشغيل التطبيقات التقليدية لمعالجة الدُفعات والمعاملات عبر الإنترنت.

 مرفق التشفير من IBM لنظام z/VSE

احصل على قدرات التشفير القوية لجهاز الكمبيوتر المركزي من IBM.
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