IBM Data Gate for Confluent​

بث معاملات IBM Z الموثوق بها في الوقت الفعلي لتشغيل الذكاء الاصطناعي والتحليلات والأتمتة والتطبيقات الحديثة المعتمدة على الأحداث.

سجِّل اهتمامك بالتجربة انضم إلينا في مؤتمر Data Tech Summit لعام 2026
Data Gate for Confluent
نمط هندسي تجريدي من دوائر وأنصاف دوائر باللونين الأزرق والأزرق المخضر مرتَّبة ضمن شبكة على خلفية فاتحة.
إعلان: IBM Data Gate for Confluent: تحويل بيانات Z إلى إجراءات في الوقت الفعلي​
اقرأ الإعلان

لمحة عامة

تعتمد المؤسسات بشكل متزايد على البيانات في الوقت الفعلي لتشغيل الذكاء الاصطناعي والتحليلات والأتمتة والتجارب الرقمية. وتظل IBM Z الأساس الموثوق به لأكثر المعاملات أهمية على مستوى العالم، ما يُتيح فرصًا لتوسيع نطاق بيانات المؤسسة الموثوق بها عبر البنى الحديثة القائمة على الأحداث.​

يمكِّن IBM Data Gate for Confluent المؤسسات من بث التغييرات من Db2 for z/OS مباشرةً إلى Confluent (إحدى شركات IBM)، ما يحوِّل بيانات المعاملات التقليدية إلى تدفق مستمر من الأحداث في الوقت الفعلي يدعم حالات استخدام مثل التنبيهات الفورية للأنشطة المهمة في الخدمات المالية، والكشف الفوري عن الاحتيال، والإدارة الاستباقية للاضطرابات في قطاع النقل، ما يعزز سرعة الاستجابة وتجربة العملاء.

اقرأ ملخص الحل

حالات الاستخدام

مصمم لسيناريوهات العالم الواقعي

تُعَد القرارات في الوقت الفعلي عنصرًا بالغ الأهمية في مختلف القطاعات. يحوِّل IBM Data Gate for Confluent معاملات Db2 for z/OS الموثوق بها إلى تدفقات أحداث في الوقت الفعلي، ما يُتيح الذكاء الاصطناعي والتحليلات والأتمتة والتطبيقات الحديثة القائمة على الأحداث.
بث الأحداث في الوقت الفعلي
بث بيانات Z الموثوق بها عبر المؤسسة.
 الذكاء الاصطناعي والتحليلات القائمة على الأحداث

تمكين الذكاء الاصطناعي والأتمتة باستخدام البيانات التشغيلية المباشرة.

 التكامل والحوكمة على مستوى المؤسسة

توفير البيانات المتدفقة الخاضعة للحوكمة عبر البيئات الهجينة.
الخدمات المالية/القطاع المصرفي

- توفير تنبيهات فورية بشأن الأنشطة المهمة للحسابات.​ - بث أحداث المعاملات إلى أنظمة كشف الاحتيال.​ - تمكين خدمات الإشعارات الفورية للعملاء.
النقل

- بث الأحداث التشغيلية الخاصة بمهام سير عمل إعادة ترتيب رحلات المسافرين.​ - اكتشاف الاضطرابات وتشغيل الاستجابات الآلية في الوقت الفعلي.​ - تحسين تجربة العملاء أثناء التأخير أو الإلغاء.
التأمين

- تشغيل مهام سير عمل معالجة المطالبات في الوقت الفعلي.​ - تمكين الإشعارات الفورية المتعلقة بوثائق التأمين وأحداث المخاطر.​ - بث الأحداث التشغيلية إلى أنظمة التقييم المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
البيع بالتجزئة

- بث تحديثات المخزون والطلبات عبر القنوات الرقمية.​ - تمكين العروض الترويجية الفورية ومحركات التوصية.​ - دعم أنظمة الدفع والتنفيذ ذات زمن الانتقال القصير.
الرعاية الصحية

- تمكين معالجة بيانات المرضى والبيانات التشغيلية في الوقت الفعلي.​ - بث الأحداث إلى أنظمة المراقبة والتحليلات.​ - دعم استمرارية العمليات لمهام سير العمل الحيوية في قطاع الرعاية الصحية.
القطاع الحكومي

- بث أحداث خدمات المواطنين عبر مختلف الإدارات.​ - تحسين سرعة استجابة أنظمة المزايا والضرائب.​ - تمكين الرؤية التشغيلية الفورية والحوكمة.
الصناعات الأخرى

- تمكين مبادرات التحديث القائمة على الأحداث.​ - دعم بنى السحابة الهجينة والخدمات المصغرة.​ - تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة بالاعتماد على بيانات موثوق بها ومباشرة.

لماذا IBM Data Gate for Confluent؟​

التكامل الأصلي بين IBM Z وConfluent

تكامل مصمم خصوصًا لبث بيانات معاملات Db2 for z/OS مباشرةً إلى بيئات Confluent باستخدام تقنية المزامنة الموثوق بها من IBM.
البيانات في الوقت الفعلي للذكاء الاصطناعي والأعمال القائمة على الأحداث.

تحويل معاملات Db2 إلى أحداث Kafka يمكن للتطبيقات الحديثة ومنصات التحليلات ومهام سير عمل الأتمتة الاستفادة منها.
بنية بث مفتوحة وقابلة للتشغيل البيني.

الاستفادة من تنسيقات أحداث Debezium المفتوحة ومعايير Kafka لتحقيق تكامل سلس عبر بيئات السحابة الهجينة ومنظومات التحليلات وتطبيقات المؤسسات.
فئة المؤسسات قابلية التوسع والموثوقية

مصمم لأعباء العمل المؤسسية الحساسة للمهمة مع نسخ متماثل مدرك للمعاملات ومزامنة ذات زمن انتقال قصير وتوزيع قابل للتوسع للأحداث.

الميزات

القدرات التقنية الرئيسية

التكامل الأصلي بين Kafka وConfluent
  • موصِّل مصدر Kafka Connect لمنصة Confluent
  • بث أحداث التغيير المتوافق مع Debezium.
  • دعم تسلسل الأحداث بتنسيقَي Avro وJSON.
  • تكامل سلس مع المنظومات المعتمدة على Kafka.

 
مزامنة Db2 for z/OS بمستوى مؤسسي.
  • تقنية IBM Data Gate للتكرار المستمر.
  • التقاط التغييرات مع مراعاة المعاملات.
  • مزامنة بيانات فعَّالة ذات زمن انتقال قصير.
  • مصمم لبيئات المؤسسات ذات الأحجام الكبيرة من البيانات.

 
فئة المؤسسات الحوكمة والأمن
  • اتصال مشفر باستخدام بروتوكول TLS.
  • مصادقة المستخدمين وضوابط الوصول.
  • نشر المخططات إلى Confluent Schema Registry.
  • دعم مبادرات الحوكمة وتتبُّع دورة حياة البيانات.
أنماط التكرار المرن.
  • التحميل الأولي للجداول والتكرار المستمر لـ CDC.
  • التقاط بيانات التغيير القائم على السجلات.
  • أنماط متعددة للنشر والاستهلاك.
  • دعم البنى الهجينة والموزعة.

كيف يحقق هذا الحل القيمة

إطلاق العنان لرؤى الأعمال في الوقت الفعلي

بث بيانات معاملات Db2 الموثوق بها بشكل مستمر لدعم التحليلات وكشف الاحتيال ولوحات المعلومات واتخاذ القرارات التشغيلية في الوقت الفعلي.
تسريع مبادرات الذكاء الاصطناعي والتحديث

تمكين مسارات الذكاء الاصطناعي ومهام سير عمل الأتمتة والتطبيقات الحديثة من خلال البيانات التشغيلية المباشرة من Db2 for z/OS.
تبسيط توزيع بيانات المؤسسة

نشر البيانات مرة واحدة وتمكين عدة جهات مستفيدة لاحقة عبر منصات التحليلات والخدمات المصغرة وتطبيقات Kafka والبيئات السحابية الهجينة.
تقليل تعقيد التكامل وزمن الانتقال

استبدال مسارات المعالجة الدفعية المخصصة وعمليات التكامل من نقطة إلى نقطة ببنى بث قابلة للتوسع وقائمة على الأحداث لتحسين المرونة وتقليل الأعباء التشغيلية.
اتخِذ الخطوة التالية

حدِّد موعدًا مع ممثل IBM لديك لمعرفة المزيد حول IBM Data Gate for Confluent.

الوثائق

استكشِف وثائق المنتج للتعرُّف على التكوينات المثالية وأفضل الممارسات.

المجتمع

تواصل وتعاون وتعلَّم مع مجتمع من الخبراء لاستكشاف أحدث المستجدات المتعلقة بـ Data Gate for Confluent. 