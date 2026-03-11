توفر الحوسبة السرية من IBM تحققًا آمنًا من أحمال التشغيل أثناء النشر. يُسمح فقط بتشغيل الحاويات الموقعة والمعتمدة مسبقًا، مع إثباتات غير قابلة للتلاعب ودون أي اعتماد على أنظمة ثقة خارجية.