سياسة دورة الحياة لمنتجات IBM Cloud

تحدِّد السياسة إرشادات لجميع منتجات محفظة IBM Cloud (مثل الحوسبة، والتخزين، والبرمجيات، والنطاق الترددي، وما إلى ذلك) المقرّر إنهاء التسويق لها (EOM) أو إنهاء دعمها (EOS). سيتم الإعلان عن المنتجات المقرر إنهاء دعمها (EOS) قبل 90 يومًا من تاريخ انتهاء الدعم عبر موقع دورة حياة منتجات IBM Cloud وفي وثائق IBM Cloud.

