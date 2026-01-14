سياسة دورة الحياة لمنتجات IBM Cloud

تحدِّد السياسة إرشادات لجميع منتجات محفظة IBM Cloud (مثل الحوسبة، والتخزين، والبرمجيات، والنطاق الترددي، وما إلى ذلك) المقرّر إنهاء التسويق لها (EOM) أو إنهاء دعمها (EOS). سيتم الإعلان عن المنتجات المقرر إنهاء دعمها (EOS) قبل 90 يومًا من تاريخ انتهاء الدعم عبر موقع دورة حياة منتجات IBM Cloud وفي وثائق IBM Cloud.
اطَّلِع على وثائق نهاية العمر الافتراضي (EOL) للبرمجيات الكلاسيكية →
اطَّلِع على وثائق نهاية العمر الافتراضي (EOL) لبرمجيات VPC →
تاريخ بدء توفُّر المنتج للمستخدمين (عندما يتم نشر النسخة والإصدار على موقع دورة حياة المنتج).
تاريخ انتهاء صلاحية المنتج في قائمة الأسعار القياسية، وعدم إمكانية طلبه أو شرائه بعد هذا التاريخ.
التاريخ الذي تعلن فيه IBM Cloud عن نهاية دعم منتج متاح حاليًا - عادةً قبل 90 يومًا من تاريخ نهاية الدعم الفعلي.
آخر تاريخ ستقدِّم فيه IBM Cloud الدعم القياسي أو خدمات إنشاء الصور أو إعادة التحميل لإصدار معين من المنتج.
المنتج/الإصدار:
معلومات دورة الحياة:
عرض iSCSI بسعة 1 جيجابايت (الإصدار: غير متوفر)
عرض NAS بسعة 1 جيجابايت (الإصدار: غير متوفر)
مراقبة مركز العمليات (NOC) على مدار الساعة طوال أيام السنة (الإصدار: جميع الإصدارات)
أنظمة تشغيل 32-بت (الإصدار: جميع الإصدارات)
المراقبة المتقدمة عبر Nimsoft (الإصدار: غير متوفر)
التوسع التلقائي للخوادم الافتراضية الكلاسيكية (الإصدار: غير متوفر)
البيانات الضخمة – Solution Designer، وCloudera، وHadoop CDH، وMongoDB، وRiak³ (الإصدار: جميع الإصدارات)
Citrix NetScaler VPX (الإصدارات: 10.x و11.x)
Cloudera Hadoop (الإصدار: CDH 4)
CloudLinux (الإصدار: 6.x)
CoreOS (الإصدار: Stable)
المكون الإضافي EVault لـ Microsoft Exchange (الإصدار: 7.3)
عرض iSCSI الحالي (الإصدار: غير متوفر)
F-Secure (الإصدار: جميع الإصدارات)
F5 Global Load Balancer (الإصدار: 2014)
Flex Imaging (الإصدار: غير متوفر)
جهاز FortiGate Security Appliance بسرعة 1 جيجابت في الثانية / جدار حماية مخصص (الإصدار: جميع الإصدارات)
جهاز أمان FortiGate بسرعة 10 جيجابت/ثانية
IBM Shared Hardware Firewall
IBM Local Load Balancer (الإصدار: جميع الإصدارات)
خدمة قائمة انتظار الرسائل (الإصدار: غير متوفر)
Microsoft SQL Server (الإصدارات: 2005 – Express، وWorkgroup، وStandard، وEnterprise)
Microsoft SQL Server (الإصدارات: 2008 – Express، وExpress R2، وWorkgroup، وWorkgroup R2)
Microsoft SQL Server (الإصدار: 2012 Express Edition)
Microsoft SQL Server (الإصدار: 2014 Express Edition)
Microsoft SQL Server Enterprise (الإصدارات: 2008 Standard وWeb)
MySQL (الإصدار: 5.6)
تخزين NAS/FTP (الإصدار: غير متوفر)
Red Hat Satellite Server (الإصدار: 6.1)
طلب شهادة SSL
المحاكاة الافتراضية لخادم VMware (الإصدار: 7.0 جميع الإصدارات)
مضيف الويب الافتراضي (الإصدار: غير متوفر)
VMware ESX (الإصدار: 4.x)
VMware ESXi (الإصدار: 5.1)
VMware ESXi (الإصدار: 5.5)
VMware NSX-V (الإصدار: من 6.0 إلى 6.4.10)
المحاكاة الافتراضية خادم VMware (الإصدار: 6.7 جميع الإصدارات)
المحاكاة الافتراضية لخادم VMware (الإصدار: 6.5، 6.5u1)
¹ سياسة محفظة IBM Cloud – تركِّز على عناصر محفظة IaaS، مثل الحوسبة والتخزين وعرض النطاق الترددي وغيرها، المقدَّمة من SoftLayer، إحدى شركات IBM.
² سياسة برامج IBM Cloud – تركِّز على التخزين المقدَّم من البائعين والذي يُعاد بيعه لعملاء IBM Cloud.
³ ستظل حلول برامج قواعد البيانات متاحة.