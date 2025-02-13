استفد من الرؤى المكتسبة من البيانات التي يجمعها محلل CICS Interdependency Analyzer لتطبيق التغييرات على بيئتك بطريقة آمنة ومُحكمة وفي الوقت المناسب. استجب بسرعة للمتطلبات المتغيرة، وقم بتحديث وتمكين تطبيقات CICS الخاصة بك على الأجهزة المحمولة وعلى السحابة بكل ثقة.

استخدم IBM CICS Interdependency Analyzer for z/OS للقيام بما يلي: