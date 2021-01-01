الصفحة الرئيسية الحساب والخوادم Power التحديث مع IBM Power وRed Hat
التحديث في مكانك وبالوتيرة التي تناسبك
حاسبة التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) لخوادم Power مشاهدة العرض التوضيحي (3:39)
مهندس يعمل في مركز بيانات IBM Power
تسريع مسارك نحو التحديث باستخدام IBM Power وRed Hat

التحديث بالنسبة للعديد من المؤسسات يعني إجراء تغييرات عميقة، وأحيانًا مدمرة. بالإضافة إلى ذلك، كان من المعتقد على نطاق واسع أن التقنية الأساسية التي تكمن وراء كل ذلك يجب أن تتغير أيضًا للتكيف. ومع ذلك، ليس هذا هو الحال بالضرورة. مع ®IBM® Powerو®Red Hat، لن تحتاج إلى تغيير الأجهزة الحالية لديك للاستفادة من قدرات الجيل التالي.
بث ويب حسب الطلب

تعرّف على الطريقة التي اتبعتها شركة T-Mobileفي استخدام أنظمة IBM Power، وRed Hat، وEnterprise Linux، وAnsible-Core لتحقيق الابتكار من خلال مفهوم البنية التحتية في شكل تعليمات برمجية.

 بث ويب حسب الطلب

تمكّن من تسريع رحلتك نحو الأتمتة باستخدام IBM Power.

 تقرير حول التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) لاقتصاديات تقنية المعلومات

توفير التكاليف من خلال تشغيل Red Hat OpenShift على خوادم IBM Power
المزايا تحديث التطبيقات لتحقيق الاستفادة القصوى من البيانات

يمكنك دمج الخدمات المصغرة للسحابة الأصلية وتحليل البيانات بشكل أسرع لتسريع وقت الوصول إلى السوق.

 أتمتة العمليات لتحسين الإنتاجية

يمكنك أتمتة وتحديث وإدارة مهام البنية التحتية اليدوية حتى تتمكن الفِرَق من التركيز على المشاريع ذات القيمة الأعلى.

 البنية التحتية الآمنة للتصدي للهجمات

يمكنك حماية البيانات من خلال عزل أحمال التشغيل وضمان سلامة المنصة من المعالج إلى النواة.

 
حالات الاستخدام
الخدمات المصرفية الرقمية المفتوحة

توسيع نطاق تغطية الخدمات المصرفية (أو الخدمات المالية الأخرى) للسكان غير المتعاملين مع البنوك، مع تقليل تكلفة اكتساب العملاء الجدد.
إدارة علاقات العملاء

يمكنك نشر منصة اتصالات مركزية وفعالة لإدارة علاقات العملاء (CRM).
تحديث التطبيقات

نقل تطبيق واجهة المستخدم على الويب الأحادي إلى تطبيق غير أحادي لتسهيل الإدارة، وتحسين التوسع، والتحلي بالمرونة لتلبية متطلبات العملاء المتغيرة.

 
دراسات حالة
Service Express

ساهمت Service Express في تسريع الوقت المستغرق بشكل كبير لإدخال عميل جديد إلى منصة سحابية مخصصة باستخدام خوادم IBM Power وحلول IBM Storage وRed Hat .
Blanc und Fischer IT Services GmbH

لإطلاق العنان للابتكار والتضافر، عملت Blanc und Fischer Services IT GmbH، وهي جزء من BLANC & FISCHER Family Holding، مع IBM وRed Hat لتوحيد تطبيقات SAP الخاصة بها على أنظمة ®IBM® Power وIBM Storage وRed Hat Enterprise Linux. تعمل على بناء مستقبل مستدام، بدءًا من توفير أنظمة المياه في المطبخ إلى حلول إنترنت الأشياء (IOT) في المصانع.
الموارد الدليل الميداني لتحديث التطبيقات على IBM Power

راجع أفضل الممارسات لبناء التطبيقات الحديثة بطريقة تدريجية وآمنة واقتصادية.

 Red Hat OpenShift for IBM Power

يوفر Red Hat OpenShift وIBM Cloud® Paks على IBM Power التناسق الذي يحتاجه المطورون لبناء ونشر تطبيقات السحابة الأصلية وتحديث التطبيقات.

 التحديث دون الانتقال مع IBM Power وRed Hat

تمكّن من إدارة البيانات بكفاءة أكبر واتخاذ قرارات أسرع والحصول على رؤى ومعلومات أفضل.

 تنفيذ وضبط وتحسين أحمال التشغيل باستخدام Red Hat OpenShift على IBM Power

تم تصميم IBM Redbooks ليوضح لك كيفية تنفيذ تقنية سحابة هجينة تستخدم منصة السحابة الهجينة الرائدة في الصناعة (Red Hat OpenShift) على خوادم تعتمد على أنظمة IBM Power.

 تنفيذ الأمان باستخدام Red Hat OpenShift على أنظمة IBM Power

يوفر IBM® Redpaper نظرة عامة شاملة على أفضل الممارسات الأمنية لنشر Red Hat OpenShift على IBM Power.

 نظام IBM Power لمورّدي البرامج المستقلين (ISVs)

مواد تعليمية وفعاليات وإعلانات وموارد أخرى لمساعدة شركات تطوير البرامج المستقلة التي تستخدم أنظمة IBM Power على تنمية أعمالها.
اتخِذ الخطوة التالية

تعرّف على الطريقة التي تستطيع شركتك من خلالها الاستفادة من التقنية السحابية الهجينة سهلة الاستخدام. حدِّد موعدًا لعقد اجتماع مجاني مدته 30 دقيقة مع أحد خبراء IBM Power.
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