التحديث بالنسبة للعديد من المؤسسات يعني إجراء تغييرات عميقة، وأحيانًا مدمرة. بالإضافة إلى ذلك، كان من المعتقد على نطاق واسع أن التقنية الأساسية التي تكمن وراء كل ذلك يجب أن تتغير أيضًا للتكيف. ومع ذلك، ليس هذا هو الحال بالضرورة. مع ®IBM® Powerو®Red Hat، لن تحتاج إلى تغيير الأجهزة الحالية لديك للاستفادة من قدرات الجيل التالي.
تعرّف على الطريقة التي اتبعتها شركة T-Mobileفي استخدام أنظمة IBM Power، وRed Hat، وEnterprise Linux، وAnsible-Core لتحقيق الابتكار من خلال مفهوم البنية التحتية في شكل تعليمات برمجية.
تمكّن من تسريع رحلتك نحو الأتمتة باستخدام IBM Power.
توفير التكاليف من خلال تشغيل Red Hat OpenShift على خوادم IBM Power
يمكنك دمج الخدمات المصغرة للسحابة الأصلية وتحليل البيانات بشكل أسرع لتسريع وقت الوصول إلى السوق.
يمكنك أتمتة وتحديث وإدارة مهام البنية التحتية اليدوية حتى تتمكن الفِرَق من التركيز على المشاريع ذات القيمة الأعلى.
يمكنك حماية البيانات من خلال عزل أحمال التشغيل وضمان سلامة المنصة من المعالج إلى النواة.
ساهمت Service Express في تسريع الوقت المستغرق بشكل كبير لإدخال عميل جديد إلى منصة سحابية مخصصة باستخدام خوادم IBM Power وحلول IBM Storage وRed Hat .
لإطلاق العنان للابتكار والتضافر، عملت Blanc und Fischer Services IT GmbH، وهي جزء من BLANC & FISCHER Family Holding، مع IBM وRed Hat لتوحيد تطبيقات SAP الخاصة بها على أنظمة ®IBM® Power وIBM Storage وRed Hat Enterprise Linux. تعمل على بناء مستقبل مستدام، بدءًا من توفير أنظمة المياه في المطبخ إلى حلول إنترنت الأشياء (IOT) في المصانع.
راجع أفضل الممارسات لبناء التطبيقات الحديثة بطريقة تدريجية وآمنة واقتصادية.
يوفر Red Hat OpenShift وIBM Cloud® Paks على IBM Power التناسق الذي يحتاجه المطورون لبناء ونشر تطبيقات السحابة الأصلية وتحديث التطبيقات.
تمكّن من إدارة البيانات بكفاءة أكبر واتخاذ قرارات أسرع والحصول على رؤى ومعلومات أفضل.
تم تصميم IBM Redbooks ليوضح لك كيفية تنفيذ تقنية سحابة هجينة تستخدم منصة السحابة الهجينة الرائدة في الصناعة (Red Hat OpenShift) على خوادم تعتمد على أنظمة IBM Power.
يوفر IBM® Redpaper نظرة عامة شاملة على أفضل الممارسات الأمنية لنشر Red Hat OpenShift على IBM Power.
مواد تعليمية وفعاليات وإعلانات وموارد أخرى لمساعدة شركات تطوير البرامج المستقلة التي تستخدم أنظمة IBM Power على تنمية أعمالها.