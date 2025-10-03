تقديم دعم Netezza Native Cloud Object Storage (NCOS)

كل كائن مخزَّن في مخزن الكائنات يتَّبِع تنسيق بادئة منظم:

“/nps/<instance name>/<dbuuid>/<dsid>”.

يحتوي تخزين الكائنات على كائنات تتوافق مع الجداول والبيانات الوصفية. تحتوي كل شريحة بيانات على كائنات بيانات وصفية خاصة بها. يتم تخزين بيانات التعريف في ذاكرة مؤقتة كبيرة لتحسين زمن انتقال الإدخال والإخراج.

في بنية تخزين الكائنات في Netezza، يتم تتبُّع الكائنات القديمة، مثل تلك الناتجة عن الجداول المحذوفة أو المختصرة أو المنظمة، باستخدام كائن قائمة الحذف. يتم إنشاء هذه القائمة أثناء تلك العمليات. بعد ذلك، يتولى مُنظف النفايات غير المتزامن مسؤولية حذف هذه الكائنات فعليًّا من مخزن الكائنات.

وهذا يعني أن Netezza يتولى تلقائيًّا عملية التنظيف في الخلفية، ما يضمن إدارة فعَّالة للتخزين دون الحاجة إلى تدخل يدوي.