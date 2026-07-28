يدخل الأمن الإلكتروني مرحلة جديدة. فمع تسارع المؤسسات في تبنّي الذكاء الاصطناعي، يواجه قادة الأمن مشهدًا أكثر تعقيدًا، يتسم بتهديدات متطورة وضيق الوقت المتاح للاستجابة وتزايد المخاطر التي تستهدف الهويات والتطبيقات والبيانات.
يستعرض تقرير تكلفة اختراق أمن البيانات لعام 2026 كيف يُعيد هذا التحول تشكيل الجوانب الاقتصادية للاستجابة لاختراقات أمن البيانات. ويستند التقرير إلى دراسة عالمية أجراها Ponemon Institute، برعاية IBM وتحليلها ونشرها، ويقدِّم رؤى حول التأثير المتزايد للهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتصاعد الهجمات التي يتم تنفيذها بسرعة الآلة، والحاجة الملحة إلى تعزيز الحوكمة، والضوابط الأمنية، وآليات الحماية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
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