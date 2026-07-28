يدخل الأمن الإلكتروني مرحلة جديدة. فمع تسارع المؤسسات في تبنّي الذكاء الاصطناعي، يواجه قادة الأمن مشهدًا أكثر تعقيدًا، يتسم بتهديدات متطورة وضيق الوقت المتاح للاستجابة وتزايد المخاطر التي تستهدف الهويات والتطبيقات والبيانات.

يستعرض تقرير تكلفة اختراق أمن البيانات لعام 2026 كيف يُعيد هذا التحول تشكيل الجوانب الاقتصادية للاستجابة لاختراقات أمن البيانات. ويستند التقرير إلى دراسة عالمية أجراها Ponemon Institute، برعاية IBM وتحليلها ونشرها، ويقدِّم رؤى حول التأثير المتزايد للهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتصاعد الهجمات التي يتم تنفيذها بسرعة الآلة، والحاجة الملحة إلى تعزيز الحوكمة، والضوابط الأمنية، وآليات الحماية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

نزِّل التقرير لاستكشاف ما يلي:

أبرز التوجُّهات التي تُعيد تشكيل مشهد الأمن الإلكتروني

كيف يعمل الذكاء الاصطناعي المتقدم والذكاء الاصطناعي التوليدي على زيادة سرعة الهجمات وتطورها.

أساليب حماية الهويات، بما في ذلك الهويات غير البشرية (NHIs) والتطبيقات والبيانات.

اعتبارات حوكمة الذكاء الاصطناعي وإدارة مخاطره.

استراتيجيات تحسين جاهزية مركز العمليات الأمنية (SOC) والمرونة التشغيلية.

توصيات للتصدي للتهديدات المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

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