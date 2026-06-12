ندوة عبر الإنترنت عند الطلب

انضم إلى Sophia Jiang، مديرة أولى لتسويق المنتجات في IBM Confluent، في حوار مع Rupin Kakkar، مدير وقائد هندسة المنصات السحابية الاستهلاكية في McAfee، وهي شركة رائدة في الأمن الإلكتروني المدعوم بالذكاء الاصطناعي تقدِّم حلول حماية رقمية شاملة للأفراد والعائلات.

خلال هذه الندوة التي تمتد لساعة كاملة، سيناقشان أسباب اختيار McAfee لبرنامج IBM Confluent، ويستعرضان أبرز الدروس المستفادة وأفضل الممارسات، بالإضافة إلى تقديم عرض توضيحي حول كيفية إنشاء مسارات تدفق البيانات إلى الأنظمة التحليلية والتشغيلية باستخدام IBM® Confluent Cloud. وستتعرف على كيفية استخدام فريق Rupin لبيانات القياس عن بُعد لدعم تحليلات الأعمال الفورية وتحسين تجارب العملاء. كما سيوضح كيف قامت McAfee بتحديث بنيتها التقنية لتصبح بنية سحابية موزعة قائمة على الخدمات المصغرة وترتكز على Kafka. وسيكشف أيضًا كيف انتقلت McAfee من Kafka مفتوح المصدر إلى IBM Confluent Cloud، ما ساعدها على تعزيز المرونة التشغيلية بمقدار عشرة أضعاف.

لا تفوِّت فرصة مشاهدة عرض توضيحي مباشر والاستماع إلى خبرات عملية من أحد المتخصصين حول كيفية التخطيط لعملية انتقال ناجحة من البيئات المحلية إلى السحابة وتنفيذها.

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