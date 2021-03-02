الصفحة الرئيسية السحابة الحاسبة السحابية أداة تقدير التكلفة في IBM Cloud
إعداد ومقارنة وتصدير الأسعار الموثوقة
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شخص يعمل على جهاز الكمبيوتر في غرفة مظلمة
تقدير أسعار IBM Cloud

احصل على تقدير لأقل تكلفة للتكوين الذي يناسبك. استخدم حاسبة أسعار السحابة هذه لتكوين منتجات IBM Cloud®‎ وإنشاء تقديرات موثوق بها للتكلفة.

  • قارن بين التكوينات.
  • اطلع على الطريقة التي يتم من خلالها تحديد الأسعار
  • احصل على نصائح بشأن كيفية توفير النفقات.
  • نزِّل عروض التسعير.
البدء انتقل إلى أداة تقدير التكلفة 1- اختر خدمة

اضغط على "انتقل إلى الكتالوج"، ثم استخدم ميزة البحث أو شريط التنقل للعثور على منتجك.

 2- أضفها إلى التقدير

اختر خطة التسعير المناسبة لك وحدد تفاصيل التكوين. ثم انقر فوق "إضافة لإجراء التقدير".

 3. أجرِ عملية الحساب ثم احفظ الإجراءات

أدخل بيانات الاستخدام الخاصة بك واضغط على "حساب التكلفة". وإذا كانت هناك طريقة للتوفير، فستظهر لك رسالة بذلك.

 4- راجع التقدير

اضغط على "راجع التقدير". من لوحة التفاصيل، يمكنك تنزيل عرض التسعير، أو إنشاء المثيل مباشرة.
فئات المنتجات احصل سريعاً على تسعير للعروض الأكثر انتشاراً تصفح جميع المنتجات الإحصاء - العد حساب السعر الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) حساب السعر التخزين السحابي حساب السعر خدمات الحاويات حساب السعر قواعد البيانات حساب السعر أدوات المطورين حساب السعر
الموارد التوثيق

اقرأ التفاصيل بشأن كيفية تقدير تكاليف IBM Cloud.

 تحسينات عام 2020

تعرف على التحسينات التي تم إدخالها على أداة تقدير التكلفة السحابية.

البدء

تقدِّم أداة تقدير تكلفة IBM Cloud أسعارًا موثوقًا بها.

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