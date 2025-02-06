زيادة المواءمة والمرونة المالية

وفقًا لـ Kasamale، قبل تطبيق Apptio، كافحت The Standard، من أجل تحديد حجم الفرص الديناميكية لتحويل الإنفاق إلى مجالات استراتيجية. يعترف قائلا: "كان من الصعب علينا تأجيل الإنفاق في منطقة ما من أجل إعطاء الأولوية لمنطقة أخرى". "لم يكن لدى فريق القيادة رؤى كافية حول قدرة الإنفاق التقديرية لدفع عملية تحديد أولويات أكثر كفاءة للأموال عبر وظائف أو محافظ تكنولوجيا المعلومات، وقد تسبب ذلك في زيادة ميزانية المحفظة لعدة سنوات."

لتحويل تركيزهم وفقًا لذلك، قدم Apptio شركة The Standard إلى نموذج تكلفة موحد إلى جانب أدوات الاستثمار والمشروع والمنتج والعمالة والتخطيط. وقد مكّن النموذج الجديد فريق الشؤون المالية لتكنولوجيا المعلومات في The Standard من تركيز 80% من وقته على التحليل ودعم اتخاذ القرار والتوقعات والرؤى. كما مكّن Apptio فريق القيادة من تحويل التمويل بثقة أكبر لتحقيق الأهداف وتحقيق الأهداف المالية بشكل أكثر اتساقًا في السنوات الأخيرة.

يقول Kasamale: "لقد رفعت جودة تجزئة الخطة المالية والرؤى من مستوى تحليلات الميزانية وسرد القصص المالية". "لم يروا شيئا كهذا من قبل. لقد شهد مستوى نضج عملية التخطيط المالي لدينا والتعليقات حول نتائجنا قفزة نوعية منذ نشرنا لتطبيق Apptio.

مزيد من التحكم في الإنفاق السحابي

تستخدم The Standard أيضاً Cloudability لزيادة وضوح الرؤية في الإنفاق على السحابة، وهو مجال إنفاق سريع النمو مدفوعاً في المقام الأول بالتحول الرقمي وخدمات البنية التحتية الأساسية. وقد منح هذا الأمر قادة المنتجات والتطبيقات في الشركة رؤى قيّمة ساعدتهم على اتخاذ قرارات أفضل بشأن عمليات الشراء السحابي وتعزيز المساءلة.

وفقًا لـ Kasamale، زادت بصمة Azure للشركة بمقدار خمس مرات في ثلاث سنوات. ومع ذلك، فإن استخدام Cloudability لفرز فرص تحسين حجم Azure القابلة للتنفيذ كشف عن وفورات محتملة، مما أدى إلى تغييرات في بيئات السحابة للشركة والتي من المتوقع أن تخفض إنفاق الشركة على السحابة في عام 2023 بنسبة 10%—ويبدو عام 2024 أفضل.

ويقول Kasamale: "إن أكبر مكافأة ستكون لمسار عام 2024". "كنا نواجه زيادة بنسبة 30% في نمو Azure العضوي في عام واحد وأعدنا أيضًا التفاوض على الأسعار مع Microsoft. وبفضل جميع التحسينات التي قمنا بها حتى الآن، إلى جانب القرارات التي أثرت على التغييرات في بنية البيانات، فإننا نسير على الطريق الصحيح لاستيعاب آثار النمو العضوي ونحن في وضع أفضل للتفاوض على تجديد مشترياتنا."

إدارة أفضل للموارد والبرامج

يعتبر التحول الرقمي وسيظل جزءًا من استراتيجية أعمال The Standard. ولكن كانت إدارة فرق التسليم التي تعمل على مبادرات التحول تمثل تحدياً، نظراً لهيكل المجموعة القابضة ونهج التسليم المركزي في مجموعة.

تقول Kaarina Bourquin، المديرة الأولى لاستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والمحفظة في The Standard: "فرق التطوير لدينا مشتتة". "أثناء قيامنا بالتسليم بأسلوب رشيق، فإننا نقدم أيضًا حلولاً بأسلوب الشلال. نحن بحاجة إلى أدوات وعمليات يمكن أن توفر رؤى تشغيلية، بغض النظر عن منهجية التسليم".

وأضافت Bourquin أنه من المهم للفرق أن تجد لغة مشتركة بين منهجيات التسليم. كان على الفرق أن ترى ما يُطلب منها القيام به الآن وفي المستقبل لفهم مكان الاستثمار من وجهة نظر القدرات وتقديم العمل بطريقة مُحسّنة.

"لدينا مزيج من الفرق المخصصة والمشتركة"، كما تقول. "لدينا محافظ متعددة عبر خطوط عمل متعددة. يجب علينا تحديد السعة والتسلسل في هذا المزيج والتخطيط للعمل الذي يجب إنجازه، والذي يشمل الاستثمار في المحفظة والعمليات والصيانة. فالرؤية مهمة بالنسبة لنا".

من منظور التشغيل، احتاجت المؤسسة إلى طريقة أفضل لإدارة دورة حياة استراتيجيتها لتسليم القيمة، مع مراعاة كل من العمل الموجه نحو المنتج والعمل الموجه نحو المشروع، لضمان تعاون قادة الأعمال على الرغم من التعقيد التنظيمي.

كان هذا أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الشركة إلى Targetprocess. والسبب الآخر كان له علاقة كبيرة بجائحة كوفيد -19.

تتذكر Bourquin: "كنا نتدافع لمعرفة كيفية التخطيط للغرف الكبيرة افتراضيا". "كيف يمكننا نقل هذه التمارين، التي تتمحور بشكل كبير حول الحضور الشخصي، إلى بيئة افتراضية؟"

وفقًا لـ Bourquin، قاموا بتنفيذ Targetprocess لمساعدتهم على مواءمة مسارات عمل الفريق مع أولويات العمل. وقد أدى ذلك بدوره إلى تحقيق الشفافية، وساعد في تحديد المخاطر أو العوائق، ومنح الفريق في نهاية المطاف رؤية واضحة لمهام سير العمل الموحد الذي أظهر لهم المعلومات حول المشاريع النشطة أو المكتملة بما في ذلك الحالة والأطراف المعنية والتبعيات ذات الصلة والعمل الملتزم به والتقدم المحرز.

وتوضح Bourquin: "إن نسبة ما نقوله إلى ما نفعله—أي ما نقول نحن كمجموعة تكنولوجيا المعلومات أننا سنفعله مقابل ما نقدمه بالفعل—أمر مهم". "لقد سهل Targetprocess بالتأكيد علينا قياس ذلك باستمرار." ازدادت نسبة القول والفعل بنسبة 20%، وهو تحسن يتجاوز مجرد تقديم المزيد؛ فهو يتمحور حول الرؤية المشتركة للالتزامات، مما يمكّن الفريق من إدارة الانحرافات بكفاءة وإنجاز المهام بشكل أسرع.

إن تخصيص الموارد وتتبع حالة العمل هما فائدتان فقط من الفوائد التي حصلت عليها الشركة حتى الآن. تقول Bourquin إنهم بدأوا أيضًا في استخدام Targetprocess للاحتفاظ بقائمة المبادرات الاستراتيجية، كأداة لمساعدتهم على إضافة أفكار جديدة إلى مسار المحفظة وإنشاء طلبات تخصيص الموارد.

وتصرح قائلة: "إن إدارة المحافظ الاستراتيجية هي محور تركيزنا الكبير في الوقت الحالي". "هذا هو المكان الذي أتوقع فيه زيادة قيمة Targetprocess بالنسبة لنا. عندما أفكر في التخطيط للمؤسسات أو المحافظ أو البرامج أو المشاريع، أفكر في Targetprocess."

الخطوات التالية والنصائح للآخرين

عندما سُئل عن نصيحة للآخرين الذين قد يكونون في المراحل المبكرة من رحلة TBM، كانت إجابة Kasamale مباشرة: "لا تنتظر". يمكنك البدء سريعاً فقط بإعداد تقارير الميزانية الرشيقة وتقسيم الإنفاق مع استخدام المكونات التأسيسية الأساسية في Apptio. وسيساعد ذلك قادتك على فهم كيفية تحويل الميزانية من التشغيل إلى تمويل مبادرات النمو والتحول."

من خلال دمج إدارة محفظة الاستثمار الاستراتيجية بالكامل إلى إنشاء قدرات استرداد التكاليف الكاملة، تعتبر The Standard أن حلول IBM هي منصة أساسية للمؤسسة وتبحث عن تطبيقات للمساعدة في تحقيق نتائج أعمال مهمة في المستقبل.

يقول Kasamale: "لقد كانت حلول IBM أدوات لا غنى عنها لمساعدة قادة تكنولوجيا المعلومات لدينا على حل المشكلات الملحة المتعلقة بالشفافية والمرونة المالية والتحول." "هناك الكثير من التحديات التي يجب على قادة تكنولوجيا المعلومات التعامل معها اليوم، ولا ينبغي أن يكون عدم القدرة على فهم أو سرد قصتهم المالية لمجال الأعمال أحد هذه التحديات."