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Case Studies
Proximus
لكي تظل شركة Proximus Group رائدة في قطاع الاتصالات المتطور باستمرار—وهي مزود للخدمات الرقمية وحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منطقة البنلوكس—احتاجت إلى تغيير نموذجها التشغيلي لتعمل كمؤسسة أكثر مرونة ورقمية أصلية.
كان تغيير طريقة عمل فرق عمليات التطوير أمرًا أساسيًا لهذا التحول. "تقول Annelies Geusens، مديرة الاستراتيجية في مكتب إدارة المشاريع في Proximus: "لقد استخدمنا منهجية الشلال التقليدية. "كان لدينا بعض الفرق المنعزلة التي تستخدم منهجية الأسلوب الرشيق. ولكن جاء الوقت الذي كنا في حاجة فيه إلى إطار عمل أكبر بالأسلوب الرشيق.
لمواجهة هذا التحدي ، بدأت شركة Proximus في التحول على نطاق واسع إلى الأسلوب الرشيق في عام 2020. في ذلك الوقت، استخدمت الفرق مجموعة من الأدوات وجداول البيانات الحالية لإدارة المشاريع والمحافظ. ومع ذلك، سرعان ما أدركوا أن الأدوات التي يستخدمونها لن تدعم انتقالهم إلى إطار عمل الأسلوب الرشيق.
يقول Geusens: "كنا نكافح مع مجموعة أدواتنا". "كان لدينا Planview، بالإضافة إلى أداة مطوّرة داخليًا عمرها 20 عامًا والكثير من ملفات Excel. كان الناس يقومون بكل عملهم بشكل منفصل، وكان من الصعب للغاية محاذاة جميع ملفات Excel المختلفة. كانت هناك دائمًا مشكلات تتعلق بجودة البيانات. وقد استغرق الأمر الكثير من الجهد اليدوي، والذي كان مستهلكًا للوقت وغير فعال."
نظرًا لأوجه القصور في مجموعة الأدوات الحالية الخاصة بهم ، بدأ فريق Proximus في البحث عن منتج أفضل لإدارة المحافظ. يقول Geusens: "كنا نبحث عن أداة يمكن أن تعطينا رؤية شاملة لاستراتيجيتنا، وتتيح تقسيم العمل إلى قصص المستخدمين، وتدعم انتقالنا إلى إطار عمل الأسلوب الرشيق".
خلال هذا الوقت اكتشف فريق Proximus IBM® Targetprocess (يوجد الرابط خارج ®ibm.com)، والذي تستخدمه المؤسسات لربط الفرق والمنتجات والمحافظ بأهداف الأعمال وتوسيع نطاق الأسلوب الرشيق عبر الأعمال. أقنع عرض IBM Targetprocess التوضيحي، إلى جانب تقييم أدوات مختلفة في السوق، الفريق بأن IBM Targetprocess هو الخيار الأفضل.
وفقًا لـ Geusens، "كان التصور والمرونة هما اللذان برزا. إنه بديهي للغاية. لم يكن لدينا نفس الشعور تجاه الأدوات الأخرى التي قمنا بتقييمها."
أطلقت شركة Proximus برنامج IBM Targetprocess وبدأت الانتقال إلى نموذج التشغيل الجديد للشركة في يناير 2022.
توضح Geusens أن تطبيق برنامج IBM Targetprocess جاء في الوقت المثالي—حيث كانت Proximus تسعى لتوسيع النطاق الأسلوب الرشيق داخل الشركة—مما يوفر للفرق بداية جديدة لإدارة المحافظ. وقد قامت الشركة منذ ذلك الحين بإشراك أكثر من 3000 مستخدم، وقد أعربت الفرق عن رضاها عن سهولة استخدام الحل والفوائد الأخرى.
"مع Targetprocess، تكون الرؤية الشاملة شفافة تمامًا. أنت تعرف كيف تساهم كل قصة مستخدم في الأولويات الإستراتيجية. وفي الاتجاه الآخر، لكل أولوية استراتيجية، لديك عرض كامل لجميع قصص المستخدمين التي تجري. يمكنك رؤية التقدم، ويمكنك توثيق التبعيات، ويمكنك معرفة مكان العوائق، "تقول Geusens.
والآن، أصبح لدى مديري المشاريع رؤية أفضل للعمل، وفقاً لما ذكره Geusens. تؤدي زيادة وضوح الرؤية إلى إطلاع فريق الإدارة ومساعدتهم على اتخاذ قرارات أسرع. كان هذا المنظور المتزايد شبه مستحيل في الماضي، حيث كان الأمر يتطلب الرجوع إلى حوالي 10 ملفات Excel مختلفة و10 مشكلات في Jira من فرق مختلفة، ثم سحب المعلومات من Planview. «كان علينا جمع الكثير من المعلومات من أدوات مختلفة ودمجها. وكان الأمر صعبًا للغاية. ولكن مع Targetprocess، تكون البيانات في مكان واحد والحصول على المعلومات يكاد يكون تلقائيًا،" هي تقول.
مع استخدام جميع العاملين في ممارسة عمليات التطوير في الشركة لـ IBM Targetprocess، تعمل الفرق معًا بشكل متناغم في السعي لتحقيق أهم مبادرات Proximus. وهذا يساعد الشركة على توسيع نطاق الأسلوب الرشيق عبر المؤسسة. تقول Geusens: "بدلاً من أن يكون لدينا كل هذه العمليات الرشيقة المختلفة التي نمت بشكل عضوي والتي كان من الصعب مواءمتها، تمكنا من تطبيق طريقة موحدة للعمل".
في بداية رحلة الأسلوب الرشيق، قامت Proximus بتطبيق Jira لتتبع المشكلات وإدارة مشاريع الأسلوب الرشيق، واعتمدت العديد من فرق الأسلوب الرشيق السابقة الأداة. وعلى المدى القصير، تخطط الشركة لدمج Jira مع IBM Targetprocess بحيث يمكن للفرق استخدام كلتا الأداتين لدمج وتتبع جميع المعلومات في مكان واحد. لكن Geusens تتوقع أن الجميع سينتقل في نهاية المطاف بالكامل إلى IBM Targetprocess.
وهي تقول: "ستتم إدارة البنية بدءًا من وضع الاستراتيجية وحتى الميزات في Targetprocess". "يمكن إجراء أدنى مستوى من قصص المستخدمين في Jira، وسنقوم بعمل رابط بين الاثنين. ولكن طموحنا هو أنه بعد ثلاثة أو أربعة أرباع عام، بمجرد أن ترى الفِرَق كل الاحتمالات، سيتحولون بالكامل إلى Targetprocess".
بالنسبة إلى Proximus، يستمر التحويل للأسلوب الرشيق، ولا يزال طرح IBM Targetprocess مستمرًا. تشير Geusens إلى أن التعليقات كانت إيجابية للغاية. "إنه لأمر مدهش"، كما تقول. "يتطلب تنفيذ أداة جديدة التغيير، والتغيير دائمًا صعب. لكن الناس متحمسون جدا لاستخدام Targetprocess. لم نحظى بهذه الاستجابة لأداة من قبل".
تقدم Proximus (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com) مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية وحلول الاتصالات، بما في ذلك خدمات الهاتف المحمول والمواقع الإلكترونية والإنترنت والتلفزيون والخط الأرضي للعملاء الأفراد والشركات.
يقع المقر الرئيسي لشركة Proximus Group في بروكسل، وتعمل في الأسواق البلجيكية والدولية، وتوظف أكثر من 10000 شخص.
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