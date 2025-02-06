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Case Studies
Lowe's
يُعد تحديث العمليات وتسريع الأسلوب الرشيق من الدوافع الرئيسية للشركات لتقديم القيمة باستمرار والحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق. بالنسبة لشركة Lowe's (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com)، أصبحت هذه العوامل ذات أهمية كبيرة في رحلتها لتحقيق سرعة أكبر في طرح المنتجات في السوق، وتوافق استراتيجي أقوى، وزيادة إنتاجية الفريق.
Lowe’s هي أحد أكبر تجار التجزئة لتحسين المنازل في العالم. تأسست Lowe’s في عام 1921، ونمت من متجر واحد في نورث ويلكسبورو بولاية نورث كارولينا إلى مؤسسة دولية تضم أكثر من 300000 موظف ملتزمين بمساعدة أصحاب المنازل والمستأجرين والمهنيين على تحسين منازلهم وأعمالهم.
في عام 2017، أدرك فريق قيادة تكنولوجيا المعلومات في Lowe’s أن هناك حاجة إلى إجراء تغييرات داخل مجموعة التقنية في الشركة لتسريع تحقيق القيمة ودفع عجلة النمو المستدام.
أراد قادة تكنولوجيا المعلومات اكتساب السيطرة الكاملة على كل ما يؤثر على تجربة العملاء، بما في ذلك البنية والتطوير والأداء. لقد رغبوا في الحصول على تعليقات مبكرة من الشركة واتخاذ قرارات في الوقت الفعلي، مع التركيز على التسليم التدريجي المعياري. سعى القادة إلى تغيير الطريقة التي تدير بها المؤسسة عملية التسليم من خلال الابتعاد عن قياس المخرجات والنشاط إلى قياس القيمة الملموسة المقدمة بدلاً من ذلك.
"قال Kelley Wendelborn، مدير إدارة أعمال التقنية في Lowe’s: "أردنا امتلاك الخبرات المهمة، وأن نكون أسرع في تقديم القيمة والعمل بتركيز على القيمة.
ولتحقيق هذه الأهداف، كانت المؤسسة بحاجة إلى اعتماد الأسلوب الرشيق. ومع ذلك، في ذلك الوقت، كان عدد قليل فقط من فرق الهندسة والتسليم يتبع الأسلوب الرشيق.
"قالت Anita Selman، مدير أول إدارة الأعمال التقنية في Lowe’s: "في ذلك الوقت، كان الأمر عبارة عن جهد شعبي. "ولكننا بدأنا في النظر في إدارة المنتجات وكيف يجب أن تتغير عملياتنا التشغيلية لدعم نموذج المنتج، بالإضافة إلى التسليم بالأسلوب الرشيق."
وفقًا لـ Selman، كان أكبر حافز للتغيير هو تغيير كيفية تمويل الشركة لمجموعة التكنولوجيا. تاريخا ، عملت Lowe's باستخدام نهج مركز التكلفة لإدارة الإنفاق التكنولوجي. لكن هذه الطريقة خلقت نظرة منعزلة للتكاليف دون أي صلة بقيمة الأعمال.
قال Chris Ross، مدير أول، قسم تمويل التقنية في Lowe’s: "كان الأمر هرميًا للغاية ويركز على ملكية الأقسام أو ملكية مجموعات الإنفاق". "كنا بحاجة حقًا إلى فهم المنتجات التي كنا نستثمر فيها والقيمة التي تقدمها تلك المنتجات للشركة."
ومع مضي Lowe’s قدماً في عملية التحول، أدرك القادة الحاجة إلى زيادة وضوح الرؤية في إنفاق الشركة على التكنولوجيا. واحتاجت إلى تطبيق يمكّنها من إدارة عمل الفرق ومواءمة الإنفاق مع المبادرات الاستراتيجية. لتلبية هذه الحاجة، قامت شركة Lowe's بتنفيذ منصة IBM ® Apptio® وحل IBM Targetprocess .
تستخدم شركة Lowe’s منصة IBM Apptio لفهم إنفاقها على تكنولوجيا المعلومات بشكل أفضل من خلال الجمع بين البيانات المالية والتشغيلية في نموذج تكلفة موحد باستخدام تصنيف متوافق مع معايير الصناعات لتصنيف التكاليف. تستخدم الشركة IBM Targetprocess لإدارة العمل والموارد والمحافظ بشكل ديناميكي والحفاظ على توافقها مع استراتيجية العمل.
قال Wendelborn: نحن نستفيد بشكل كبير من Apptio لدمج الكثير من المعلومات حول بنيتنا التحتية، وخدمة الدعم، وتطوير التطبيقات والمزيد، وسحبها إلى Targetprocess.
تتمثل إحدى القدرات الرئيسية لمنهجية الأسلوب الرشيق للمؤسسة في أنها تساعد المؤسسات على التحول من التركيز على المشروع إلى التفكير في المنتج. لقد كان الجمع بين IBM Apptio و IBM Targetprocess عاملاً مساعدًا قويًا لشركة Lowe's في انتقالها إلى نهج المنتج. وباستخدام هذا المزيج، زادت شركة Lowe's من التعاون بين الشؤون المالية وتكنولوجيا المعلومات، وسهّلت عملية التوقعات وقدمت رؤى شاملة للتكاليف مع ربطها بقيمة الأعمال.
قال Wendelborn: "نحن بالتأكيد لا نريد أداة تقود عملياتنا، ولكن أداتنا السابقة قبل Targetprocess كانت ثقيلة للغاية وموجهة نحو المشاريع". "أما مع Targetprocess، فهي موجهة نحو الفريق. على الرغم من أننا تحولنا إلى المنتجات والفرق، إلا أن استمرار وجود تلك الأداة القديمة أبقى على العقلية القديمة لدى الكثير من الأشخاص. وقد ساعدنا التحول إلى فرق العمل—والفرق المخصصة للمنتجات—في رحلتنا."
سرعة أكبر في الوصول إلى السوق
إحدى أهم الفوائد التي نتجت عن هذا التحول هي قدرة Lowe’s على التكيف بسرعة وتقديم قدرات جديدة بناءً على التغيرات في السوق. على عكس التمويل القائم على المشاريع، والذي يمكن أن يحد من المرونة، فإن التمويل القائم على المنتج أكثر ديناميكية.
قال Ross: "نظرًا لأننا نمول الأشياء من منظور المنتج، ونقوم بمراجعة الأشياء من منظور المنتج، يمكننا زيادة سرعة الوصول إلى السوق". "على سبيل المثال، عندما ظهر فيروس كورونا المستجد (COVID)، كان علينا التحول إلى نموذج الشراء عبر الإنترنت والاستلام من المتجر. وبما أننا كنا نمول فرقاً ومنتجات مستقرة، بدلاً من أن نكون مقيدين بنهج تمويل المشاريع، كان من السهل علينا أن نكون ديناميكيين ونغير أولوياتنا ونمضي في هذا الطريق."
زيادة إنتاجية الفريق والمواءمة الاستراتيجية
ووفقًا لـ Ross، لا يمكن التقليل من أهمية الإنتاجية بالنسبة لشركة Lowe’s. وقال: "زيادة الإنتاجية أمر هائل". وتستخدم الشركة Targetprocess بعدة طرق لمساعدة الفرق على تعظيمها.
قال Ross: "تستحوذ فرق التقنية لدينا على الوقت في Targetprocess". "يمكننا بعد ذلك تحديد المهمة والوقت المستغرق في تلك المهمة، ثم تجميع الوقت وتحويله إلى قيمة رأسمالية. وبعد ذلك يمكننا العمل مع شركائنا في التقنية لتحديد العمل الذي تم إنجازه."
وأضاف Ross قائلاً: "لقد تمكنا من تحسين مواءمة القوى العاملة لدينا من خلال التأكد من أنهم يعملون على المنتجات المناسبة وتبسيط كيفية إدخال الوقت. هذا زاد حقًا من إنتاجيتهم. إن تسهيل الأمور على مطورينا وشركائنا التقنيين يؤدي حقًا إلى زيادة الإنتاجية."
لقد ساعد IBM Targetprocess في تقليل المهام الإدارية. "يمكن للفِرق الآن أن تُعظِّم الاستفادة من وقتها في العمل الذي له معنى للشركة، وقد كان هذا فائدة هائلة لشركة Lowe’s." وكما قال Ross، "إن السماح للتقنية بالقيام بمهام التقنية يعد بمثابة فائدة كبيرة".
انخفاض التطبيقات القديمة
مع التحول إلى نهج المنتجات، بدعم من IBM Apptio وIBM Targetprocess، تمكنت Lowe’s من زيادة وضوح التكاليف ومواءمة العمل مع المبادرات الاستراتيجية والرؤى الدقيقة للإنفاق على التقنية. وقد مكنتهم هذه العملية من التخلص من بعض التطبيقات القديمة، مما ساهم في هوامش ربح أفضل للشركة.
يقول Ross: "لقد مكّننا النظر إلى الأمور من منظور المنتج من ترشيد التطبيقات وتقليل تطبيقاتنا القديمة بنسبة 10%".
الخطوات التالية
تستمر عملية التحول إلى الأسلوب الرشيق في Lowe's مع IBM Targetprocess. في حين أن الشركة حققت تقدماً هائلاً في تحويل مجموعتها التقنية، إلا أن السوق يتغير باستمرار، ويركز قادة الشركة على طرق تقديم المزيد من القيمة لعملائها كل يوم.
واليوم، استمرار IBM Apptio وIBM Targetprocess مساعدة شركة Lowe’s في تحقيق هدفها المتمثل في زيادة القيمة من خلال دعم إدارة الموارد وإدارة الوقت والعمليات، بالإضافة إلى توفير شفافية التكاليف عبر مجموعة التقنية.
تعد Lowe's (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) واحدة من أكبر تجار التجزئة في مجال تحسين المنازل في العالم. تأسست Lowe’s في عام 1921، ونمت من متجر واحد في نورث ويلكسبورو بولاية نورث كارولينا إلى مؤسسة دولية تضم أكثر من 300000 موظف ملتزمين بمساعدة أصحاب المنازل والمستأجرين والمهنيين على تحسين منازلهم وأعمالهم.
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