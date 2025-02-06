يُعد تحديث العمليات وتسريع الأسلوب الرشيق من الدوافع الرئيسية للشركات لتقديم القيمة باستمرار والحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق. بالنسبة لشركة Lowe's (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com)، أصبحت هذه العوامل ذات أهمية كبيرة في رحلتها لتحقيق سرعة أكبر في طرح المنتجات في السوق، وتوافق استراتيجي أقوى، وزيادة إنتاجية الفريق.

Lowe’s هي أحد أكبر تجار التجزئة لتحسين المنازل في العالم. تأسست Lowe’s في عام 1921، ونمت من متجر واحد في نورث ويلكسبورو بولاية نورث كارولينا إلى مؤسسة دولية تضم أكثر من 300000 موظف ملتزمين بمساعدة أصحاب المنازل والمستأجرين والمهنيين على تحسين منازلهم وأعمالهم.

في عام 2017، أدرك فريق قيادة تكنولوجيا المعلومات في Lowe’s أن هناك حاجة إلى إجراء تغييرات داخل مجموعة التقنية في الشركة لتسريع تحقيق القيمة ودفع عجلة النمو المستدام.

أراد قادة تكنولوجيا المعلومات اكتساب السيطرة الكاملة على كل ما يؤثر على تجربة العملاء، بما في ذلك البنية والتطوير والأداء. لقد رغبوا في الحصول على تعليقات مبكرة من الشركة واتخاذ قرارات في الوقت الفعلي، مع التركيز على التسليم التدريجي المعياري. سعى القادة إلى تغيير الطريقة التي تدير بها المؤسسة عملية التسليم من خلال الابتعاد عن قياس المخرجات والنشاط إلى قياس القيمة الملموسة المقدمة بدلاً من ذلك.

"قال Kelley Wendelborn، مدير إدارة أعمال التقنية في Lowe’s: "أردنا امتلاك الخبرات المهمة، وأن نكون أسرع في تقديم القيمة والعمل بتركيز على القيمة.

ولتحقيق هذه الأهداف، كانت المؤسسة بحاجة إلى اعتماد الأسلوب الرشيق. ومع ذلك، في ذلك الوقت، كان عدد قليل فقط من فرق الهندسة والتسليم يتبع الأسلوب الرشيق.

"قالت Anita Selman، مدير أول إدارة الأعمال التقنية في Lowe’s: "في ذلك الوقت، كان الأمر عبارة عن جهد شعبي. "ولكننا بدأنا في النظر في إدارة المنتجات وكيف يجب أن تتغير عملياتنا التشغيلية لدعم نموذج المنتج، بالإضافة إلى التسليم بالأسلوب الرشيق."