تعاونت Ajuntament de L'Hospitalet مع Logicalis Spain وIBM لترقية البنية التحتية للتخزين لديها
يُعَد Ajuntament de L’Hospitalet مجلس مدينة بلدية L’Hospitalet de Llobregat في كتالونيا، إسبانيا. توفِّر البلدية لمقيميها البالغ عددهم نحو 300,000 نسمة مرافق تشمل التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى فرص للمشاركة في الخدمات الاجتماعية والفعاليات الثقافية. تعتمد هذه الخدمات تقنيًا على بنية تحتية رقمية داخلية لموظفي المجلس، وبوابة خارجية تُتيح للمقيمين وصولًا آمنًا إلى الخدمات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
مع اقتراب حل التخزين الحالي المستخدم لدى Ajuntament de L’Hospitalet من نهاية دورة حياته، واجه المجلس مشكلات في الأداء وأصبح من الصعب بشكل متزايد الحفاظ على اتساق توفُّر البيانات. لمنع أي انقطاعات في الخدمات ذات الأهمية الحرجة ودعم الابتكارات المستقبلية، سعى المجلس إلى تحديث البنية التحتية الأساسية للتخزين، مع ضمان تنفيذ الانتقال بأقل قدر ممكن من التعطيل ووقت التوقف عن الخدمة بالنسبة للمقيمين.
بالنسبة إلى Ajuntament de L’Hospitalet، كانت مصفوفات IBM® FlashSystem 5200 خيارًا طبيعيًا نظرًا لأن المجلس كان يستخدم تقنية IBM بنجاح لسنوات عديدة. مدعومة بوحدات IBM® FlashCore، ساعدت المصفوفات فريق تكنولوجيا المعلومات على تحقيق أداء أفضل مع تحقيق الفعالية من حيث التكلفة.
يؤكِّد Marti Duedra، المدير التقني (CTO) في Ajuntament de L’Hospitalet، أن IBM FlashSystem 5200 وفَّر زمن استجابة منخفضًا وموثوقية عالية، إلى جانب سهولة التكامل مع البنية التحتية الحالية.
بالتعاون مع Logicalis Spain، الشريك البلاتيني لشركة IBM، قام فريق تكنولوجيا المعلومات بدمج الحل عبر بيئات الأنظمة المركزية والأنظمة المفتوحة. وعملوا أيضًا على ترقية بيئة الشبكات لديهم من خلال نشر محوِّل IBM® Storage Networking SAN64B-7.
يقول Duedra: "إن خبرة Logicalis Spain التقنية لا مثيل لها. وقد ساعدنا تنفيذهم لتقنية IBM® HyperSwap على تحويل بيئة VMware لدينا بسهولة إلى تكوين مجموعات ممتد".
ساعد حل التخزين من IBM مجلس Ajuntament de L’Hospitalet على تقليل فترات التوقف غير المخطط لها مع تحسين أداء أكثر من 150 جهازًا افتراضيًا (VM) يعمل على خوادم التطبيقات وقواعد البيانات ووحدات التحكم في النطاق. يعزز الحل تجربة المستخدم من خلال تقديم استجابات على مستوى الميكروثانية، حتى تحت الأحمال الثقيلة. كما ساهم ضغط البيانات بوساطة الأجهزة وصغر حجم مصفوفة وحدة الرف الواحد (1U) في مساعدة المجلس على تقليل مساحة مركز البيانات وخفض التكاليف التشغيلية.
تتيح البنية النشطة الجديدة تجاوز الفشل التلقائي، ما يوفر هدف نقطة الاسترداد (RPO) وهدف وقت الاسترداد (RTO) لمدة صفر ثانية.
بفضل التشفير المدمج المعتمد وفق معيار FIPS 140-2، والنسخ الاحتياطية غير القابلة للتغيير، والكشف المتقدم عن الحالات الشاذة، يساعد IBM FlashSystem 5200 على تعزيز أمان البيانات. أصبح Ajuntament de L’Hospitalet الآن جاهزًا لتقديم خدمات متواصلة للآلاف من المقيمين وتوسيع عروضها الرقمية.
كشركة رائدة في تكامل التكنولوجيا بخبرة تزيد على 30 عامًا، تدفع Logicalis Spain التحول الرقمي للمؤسسات من خلال حلول تقنية مخصصة ومرنة وقابلة للتوسع. بصفتها شريك أعمال بلاتينيًا لدى IBM، تقدِّم Logicalis Spain خدمات في مجالات رئيسية تشمل تحليلات البيانات والأمن الإلكتروني والامتثال والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
نشر مصفوفات التخزين IBM FlashSystem 5200 لإنشاء بنية تحتية للتخزين ذات تكلفة فعَّالة وكثافة عالية وقابلة للتوسع.
