تحويل تحليلات الأفراد في الموارد البشرية باستخدام وكلاء ذكاء الأعمال التوليدي

كيف تتطلع الموارد البشرية في شركة IBM إلى توسيع نطاق تحليلات الأفراد من خلال اعتماد watsonx BI
في قلب IBM، يواجه قسم الموارد البشرية تحديًا: توسيع ثقافة قائمة على البيانات عبر الشركة.
لقد أرست مؤسسة الموارد البشرية في IBM أساسًا قويًا لتحليلات الأفراد. تم دمج البيانات في مخزن بيانات، وتم نشر لوحات معلومات للخدمة الذاتية للمستخدمين المصرح لهم في جميع أنحاء الشركة. ونتيجةً لذلك، نما الاعتماد بشكل مستمر، أكثر من 20% سنويًا، مع ازدياد راحة موظفي IBM لاستخدام تقارير ذكاء الأعمال (BI) للوصول إلى بيانات الأفراد. ولكن النمو جلب تحديًا جديدًا.
ومع توسع الاستخدام بما يتجاوز محللي الموارد البشرية إلى قادة الأعمال والمديرين والمستخدمين غير التقنيين الآخرين، أصبح من الواضح أن لوحات المعلومات وحدها لم تكن كافية. ولم يعش هؤلاء المستخدمون في بيانات الموارد البشرية كل يوم. ولم يعرفوا دائمًا أي عوامل تصفية يجب تطبيقها، أو كيفية تحديد المقاييس، أو لوحة المعلومات التي يجب فتحها لأي سؤال. ونادرًا ما تكون أسئلة القوى العاملة أحادية البُعد؛ فهي أسئلة سياقية ودقيقة، وغالبًا ما تتطلب عدة نقاط بيانات لتفسيرها.
لا تزال فرق الموارد البشرية تقضي وقتًا ثمينًا في تفسير البيانات للآخرين، بينما يكافح القادة لتصفح لوحات المعلومات المعقدة. إن الحاجة واضحة: جعل بيانات القوى العاملة متاحة وبديهية وتفاعلية ومتضمنة في عمليات سير العمل اليومي، دون الاعتماد المفرط على المحللين. وبدون هذا التحول، تخاطر IBM بعمليات سير عمل أبطأ، سواء بسبب عدم الكفاءة التشغيلية أو صناعة القرار الأقل وعيًا.
بدأت التجربة في الربع الثالث من عام 2025 وحققت معدل دقة بلغ 89.26% في عينة من الأسئلة المرسلة من المستخدمين، مما يمنح المؤسسة ثقة عالية في جودة التحليلات. وبالاقتران مع استدلال واضح وتوضيح دقيق، يمكن للمستخدمين فهم كيفية إنشاء كل إجابة وتحسين أسئلتهم، وبالتالي بناء الثقة في مخرجات النظام.
يبلغ مستخدمو الأعمال الأوائل عن وقت الإجابة من بيانات المواهب على مستوى الملخص من أيام إلى دقائق، بفضل واجهة المحادثة البديهية للوصول إلى البيانات، دون تعقيد أدوات ذكاء الأعمال الثابتة التقليدية.
بدأت IBM في تحويل نهجها نحو ذكاء الأعمال والتحليلات من خلال اعتماد تقنية watsonx BI في نسخة تجريبية. يقدم منتج watsonx BI وكلاء ذكاء الأعمال التوليدي (GenBI) يمكنهم الكشف عن قيمة البيانات. ومن خلال واجهة المحادثة الخاصة به، يمكن للقادة ومديري الأعمال ببساطة طرح الأسئلة باللغة الطبيعية وتلقي إجابات قابلة للتفسير.
الأساس وراء Watsonx BI هو هيكله: طبقة دلالية محكومة تدمج منطق الموارد البشرية، وتحدد المقاييس والفلاتر والمجموعات السكانية وسياق الأعمال لتقديم تحليلات متسقة وقابلة للتفسير تتماشى مع هيكل حوكمة البيانات في المؤسسة. ويعمل كتالوج مقياس مركزي غني بالذكاء الاصطناعي كمصدر واحد للحقيقة، حيث يلغي الحسابات العشوائية ويتيح وصولاً واثقًا إلى البيانات عبر المؤسسة.
وبنفس الأهمية، استفاد Watsonx BI من استثمارات IBM السابقة: حيث أعيد استخدام البيانات الموجودة بالفعل في بيئة مخزن بيانات المؤسسة وأطر عمل تقارير قائمة مثل Cognos بسلاسة، مما يقلل من التكرار ويسرع من الاعتماد. وسمح ذلك بالاستمرارية عبر الأدوات، محولاً البنية التحتية الأساسية إلى عامل تمكين استراتيجي لتحليلات الأشخاص القابلة للتوسع.
يسرع watsonx BI ذكاء الأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يظهر عمله، حتى تتمكن من فهم "السبب" وراء "ما يحدث". فإنه يوفر مسارًا واضحًا ومنطقيًا من السؤال إلى التفسير، ويوضح كيفية تفسير الاستعلام الخاص بك، بما في ذلك مصادر البيانات التي تمت استشارتها، والأعمدة المستخدمة، والمرشحات المطبقة، وحتى SQL Query الكامل الذي تم تنفيذه.
كانت النتائج المبكرة من أول 6 أشهر من الاستخدام واعدة: لم يعد يتعين على قادة الأعمال الانتظار لأيام للحصول على التقارير، بل يحصلون على إجابات سريعة. وتقضي فرق الموارد البشرية وقتًا أقل في الاستجابة لطلبات البيانات المتكررة ووقتًا أطول في الاستشارات الاستراتيجية. وأخيرًا، تزداد التحليلات إنتاجية مع أتمتة watsonx BI للإثراء والتفسيرات التي تتبع منطق الأعمال المحكم.
لقد أحدث المشروع التجريبي لتحليلات الأفراد في watsonx BI تحولاً في كيفية استكشاف IBM لطرق جديدة للتعامل مع بيانات الأفراد. ويمكن للمستخدمين الأوليين في IBM الآن استقبال البيانات بسرعة بفضل الإعداد التلقائي للبيانات. فعلى سبيل المثال، يمكن للقادة طلب مقارنات بين توزيعات المهارات الحيوية عبر وحدات الأعمال والمناطق الجغرافية والحصول على إجابات سياقية. وهذا النهج التحويلي ليس خاصًا بالموارد البشرية ويمكن تطبيقه على مجالات أخرى في المستقبل. إليك السبب:
من خلال أن تصبح عميلها الأول، تؤكد IBM أن الذكاء الأعمال التوليدي المُحكم يمكن أن يخدم عمليات سير العمل، ليس فقط كأداة، بل كطريقة جديدة للتفكير باستخدام البيانات. رحلة IBM في الموارد البشرية مع مشروع watsonx BI التجريبي ليست مجرد قصص نجاح؛ إنها مخطط لمستقبل تحليلات المؤسسة.
