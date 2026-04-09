تحويل تحليلات الأفراد في الموارد البشرية باستخدام وكلاء ذكاء الأعمال التوليدي

في قلب IBM، يواجه قسم الموارد البشرية تحديًا: توسيع ثقافة قائمة على البيانات عبر الشركة.

لقد أرست مؤسسة الموارد البشرية في IBM أساسًا قويًا لتحليلات الأفراد. تم دمج البيانات في مخزن بيانات، وتم نشر لوحات معلومات للخدمة الذاتية للمستخدمين المصرح لهم في جميع أنحاء الشركة. ونتيجةً لذلك، نما الاعتماد بشكل مستمر، أكثر من 20% سنويًا، مع ازدياد راحة موظفي IBM لاستخدام تقارير ذكاء الأعمال (BI) للوصول إلى بيانات الأفراد. ولكن النمو جلب تحديًا جديدًا.

ومع توسع الاستخدام بما يتجاوز محللي الموارد البشرية إلى قادة الأعمال والمديرين والمستخدمين غير التقنيين الآخرين، أصبح من الواضح أن لوحات المعلومات وحدها لم تكن كافية. ولم يعش هؤلاء المستخدمون في بيانات الموارد البشرية كل يوم. ولم يعرفوا دائمًا أي عوامل تصفية يجب تطبيقها، أو كيفية تحديد المقاييس، أو لوحة المعلومات التي يجب فتحها لأي سؤال. ونادرًا ما تكون أسئلة القوى العاملة أحادية البُعد؛ فهي أسئلة سياقية ودقيقة، وغالبًا ما تتطلب عدة نقاط بيانات لتفسيرها.

لا تزال فرق الموارد البشرية تقضي وقتًا ثمينًا في تفسير البيانات للآخرين، بينما يكافح القادة لتصفح لوحات المعلومات المعقدة. إن الحاجة واضحة: جعل بيانات القوى العاملة متاحة وبديهية وتفاعلية ومتضمنة في عمليات سير العمل اليومي، دون الاعتماد المفرط على المحللين. وبدون هذا التحول، تخاطر IBM بعمليات سير عمل أبطأ، سواء بسبب عدم الكفاءة التشغيلية أو صناعة القرار الأقل وعيًا.