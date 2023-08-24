IBM Ventures

تعزيز الابتكار وبناء شراكات استراتيجية وتحقيق عوائد من خلال الاستثمار في شركات ناشئة تركِّز على الذكاء الاصطناعي.

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رسم توضيحي متساوي الأبعاد لشخصين وأشكال مربعة

العوامل المميزة الرئيسية

الابتكار

تعاون مع الشركات الناشئة لتقديم تقنية جديدة موثوق بها إلى عملائك بشكل أسرع.
الوصول إلى الشبكة

توصيل IBM بأحدث القدرات الرائدة لتعزيز الشراكات المشتركة.
الخبرة في الصناعة

الوصول إلى منظومة IBM من الخبراء والمكانة السوقية الموثوق بها.
Thought leadership

تعزيز الوعي بالسوق وبناء شهرة العلامة التجارية.

أبرز البيانات

أكثر من 500 مليون دولار أمريكي

التزام رأسمالي

 أكثر من 20

شركات المحفظة النشطة

 %90

نسبة التفاعل مع المحفظة

 4

شركات أتمّت عملية التخارج

المحفظة النشطة

شركات المحفظة ذات الصلة الاستراتيجية التي تستخدِم نموذج رأس المال المدعوم بالخدمات والمجرَّب لدينا لتسريع نمو الأعمال.

أمن الهوية المدعوم بالذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي الأمان

تحسين تدريب النماذج اللغوية الكبيرة
الذكاء الاصطناعي

عمليات تطوير الذكاء الاصطناعي لـ Salesforce
بيانات

أمان التقنيات التشغيلية المستند إلى الهوية
الأمان

منصة مستودع بحيرات البيانات الذكية
بيانات

المنصة الأمنية للذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي الأمان

مجتمع الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر
الذكاء الاصطناعي

جودة التعليمات البرمجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

توجيه نماذج الذكاء الاصطناعي الديناميكي
الذكاء الاصطناعي

أمان التطبيقات عبر دورة حياة تطوير البرمجيات
الأمان

الحوسبة الكمية المتكاملة
Quantum

خوارزميات الكيمياء الكمية
Quantum

ذكاء الرؤية المدعوم بالذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

كشف التزييف العميق متعدد الوسائط
الذكاء الاصطناعي الأمان

أتمتة طلبات العروض المدعومة بالذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

قاعدة بيانات SQL للتحليلات الفورية
بيانات

منصة مطوري الحوسبة الكمية (Quantum)
Quantum

منصة استخراج وتحويل وتحميل بيانات الذكاء الاصطناعي التوليدي
الذكاء الاصطناعي

منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي المتكاملة
الذكاء الاصطناعي

الشركات التي أتمّت عملية التخارج Gem Security Lightspin PerciseDX Variantyx

اتصالات المشاريع

تُطلق شركة Not Diamond نظام التكيف مع الأوامر، وهو نظام وكيل للذكاء الاصطناعي متعدد النماذج للمؤسسات.

انضمت شركة IBM إلى أحدث جولة تمويل لشركة Not Diamond لدعم مهمتها في بناء البنية التحتية الأساسية لمستقبل الذكاء الاصطناعي متعدد النماذج.

أعلنت IBM عن إطلاق صندوق استثماري بقيمة 500 مليون دولار للذكاء الاصطناعي المؤسسي.

سيموِّل الصندوق الابتكار والشراكات الاستراتيجية ويحقق عوائد من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي للمؤسسات.
حصلت Cyolo على استثمار من IBM Ventures لمنصة الوصول الآمن بنظام الثقة الصفرية.

يُتيح استثمار IBM® Ventures مزيدًا من التعاون لتسريع اعتماد الاتصال الحديث المعتمِد على الهوية للمؤسسات الرقمية.
أعلنت Honeywell إغلاق جولة استثمارية في الأسهم بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لشركة Quantinuum بتقييم 5 مليارات دولار أمريكي قبل التمويل.

استثمرت كلٌّ من JPMorgan Chase وMitsui وAmgen وHoneywell لدعم نمو وابتكار Quantinuum.
الإعلان عن watsonx.ai وSingleStore لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي

تتخذ IBM وSingleStore الخطوة التالية مع دعم قاعدة بيانات SingleStoreDB القوية للمتجهات في IBM® watsonx.ai®‎.
تعهدت كلٌّ من Quantinuum وIBM باستثمارات مشتركة لتنمية منظومة Quantum.

أعلنت Quantinuum عن استثمار جديد من IBM، لتوسيع القدرات من خلال أنظمة IBM Quantum في التزام مشترك لتعزيز نمو منظومة Quantum.
شركة QunaSys تعلن عن استثمارها في IBM

يتم استخدام استثمار IBM Ventures في QunaSys لتطوير خدمات تطبيقات حوسبة Quantum والبرمجيات سهلة الاستخدام في محاكاة الكيمياء وتطوير أبحاث المواد.
أعلنت Cyolo عن التكامل مع حلول IBM QRadar الأمنية للبيئات المحلية لتعزيز قدرات الوصول الآمن عن بُعد.

يوفر التكامل مع IBM® QRadar®‎ تحسينًا في الكشف عن التهديدات وتحليلها عبر البيئات الصناعية ذات المهام الحساسة.
جمعت QunaSys تمويلًا بقيمة 1.7 مليار ين ياباني في جولة التمويل الثانية من فئة B2.

سيساعد الاستثمار شركة QunaSys على استكشاف مجالات تطبيق جديدة، وتطوير تقنيات عملية، وبناء التقنيات الأساسية اللازمة لاستكشاف الإمكانات الكاملة لحوسبة Quantum.

حصلت OX Security على استثمار استراتيجي من IBM Ventures لتعزيز أمان سلسلة توريد البرمجيات.

يمثِّل استثمار IBM Ventures نية الشركة في التعاون لتوسيع آفاق أمان سلسلة توريد البرمجيات وتوفير قيمة لمطوري الحلول السحابية الأصلية.
استحوذت Wiz على Gem Security لإعادة ابتكار الكشف عن التهديدات في السحابة.

لقد حان وقت انتقال عمليات الأمن إلى عصر السحابة. تعرَّف على كيفية مساهمة استحواذ Wiz على Gem Security في إعادة ابتكار عمليات الأمن الإلكتروني معًا.
ستشارك IBM في جولة تمويل من الفئة D بقيمة 235 مليون دولار أمريكي لشركة Hugging Face.

تهدف الاستثمارات إلى تعزيز العمل في مجال الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر وتسريع الابتكار التكنولوجي.
حصلت AuthMind على استثمار تأسيسي بقيادة Ballistic Ventures لحماية المؤسسات من الهجمات الإلكترونية المعتمِدة على الهوية.

توفِّر منصة AuthMind Identity SecOps بشكل فريد إدارة شاملة للوضع الأمني للهوية والكشف عن التهديدات في الوقت الفعلي.

جمعت HiddenLayer مبلغ 50 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل من الفئة A لحماية الذكاء الاصطناعي.

جولة تمويل جديدة بقيادة M12 وMoore Strategic Ventures تُسهم في تسريع نمو الشركة مع تزايد الطلب عالميًا على حلول لتأمين الذكاء الاصطناعي.
أعلنت Gem Security عن جمع 23 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل من الفئة A لتعزيز الزخم في الكشف عن السحابة والاستجابة (CDR)، ما يرفع إجمالي التمويل إلى 34 مليون دولار أمريكي.

تمكَّنت منصة CDR التابعة لشركة Gem Security من تقليل الوقت اللازم للكشف عن التهديدات السحابية الأصلية والتحقيق بشأنها واحتوائها بشكل كبير - وذلك من خلال إعادة تعريف عمليات الأمن لعصر السحابة.
تعزِّز AuthMind استراتيجية دخول السوق من خلال شراكة OEM مع IBM.

أعلنت AuthMind عن عقد اتفاقية OEM مع IBM لتقديم منصة إدارة الوضع الأمني للهوية وكشف التهديدات الخاصة بشركة AuthMind لعملاء IBM Security Verify.
جمعت Synthetaic مبلغ 15 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة B لاستكشاف الرؤى من بيانات الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي.

يُسهم الاستثمار في تسريع تسويق RAIC، وهي منصة تصنيف واكتشاف مستقلة عن النموذج للاستخدام المزدوج لبيانات الصور.
جمعت Writer مبلغ 200 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل من الفئة C بتقييم قيمته 1.9 مليار دولار أمريكي.

سيساعد رأس المال الجديد على ترسيخ مكانة الشركة كشركة رائدة في فئة الذكاء الاصطناعي التوليدي المؤسسي.
جمعت Unstructured مبلغ 40 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل من الفئة B من Menlo Ventures وDatabricks Ventures وIBM Ventures وNVIDIA لتجهيز بيانات المؤسسات للنماذج اللغوية الكبيرة.

تستخدِم Unstructured هذا التمويل الجديد لتوسيع فريقها وتسريع تطوير أدوات معالجة البيانات الأولية للنماذج اللغوية الكبيرة.
استثمرت Bessemer Venture Partners وIBM Ventures في Rohirrim، الشركة الرائدة في أتمتة طلبات العروض بالذكاء الاصطناعي.

تعزِّز هذه الاستثمارات مهمة Rohirrim لدعم نمو الشركات من خلال تبسيط وتعزيز استراتيجياتها في الاستجابة لطلبات العروض (RFP).
وسَّعت Reality Defender جولة التمويل من الفئة A إلى 33 مليون دولار أمريكي لتعزيز قدرات كشف الذكاء الاصطناعي.

تسرِّع منصة كشف الوسائط المولدة بالذكاء الاصطناعي الفائزة بجائزة RSA Innovation Sandbox تطويرها ضمن جولة تمويل موسَّعة بقيادة Illuminate Financial.
أطلقت Ceramic.ai خدماتها لتوفير تدريب أسرع وأكثر فاعلية من حيث التكلفة لنماذج الذكاء الاصطناعي للمؤسسات.

لدعم نموها السريع وتطويرها المستمر، حصلت Ceramic.ai على تمويل تأسيسي بقيمة 12 مليون دولار أمريكي من NEA وIBM وSamsung Next وEarthshot Ventures وAlumni Ventures.