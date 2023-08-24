تعزيز الابتكار وبناء شراكات استراتيجية وتحقيق عوائد من خلال الاستثمار في شركات ناشئة تركِّز على الذكاء الاصطناعي.
تعاون مع الشركات الناشئة لتقديم تقنية جديدة موثوق بها إلى عملائك بشكل أسرع.
توصيل IBM بأحدث القدرات الرائدة لتعزيز الشراكات المشتركة.
الوصول إلى منظومة IBM من الخبراء والمكانة السوقية الموثوق بها.
تعزيز الوعي بالسوق وبناء شهرة العلامة التجارية.
شركات المحفظة النشطة
نسبة التفاعل مع المحفظة
شركات أتمّت عملية التخارج
شركات المحفظة ذات الصلة الاستراتيجية التي تستخدِم نموذج رأس المال المدعوم بالخدمات والمجرَّب لدينا لتسريع نمو الأعمال.
انضمت شركة IBM إلى أحدث جولة تمويل لشركة Not Diamond لدعم مهمتها في بناء البنية التحتية الأساسية لمستقبل الذكاء الاصطناعي متعدد النماذج.
سيموِّل الصندوق الابتكار والشراكات الاستراتيجية ويحقق عوائد من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي للمؤسسات.
يُتيح استثمار IBM® Ventures مزيدًا من التعاون لتسريع اعتماد الاتصال الحديث المعتمِد على الهوية للمؤسسات الرقمية.
استثمرت كلٌّ من JPMorgan Chase وMitsui وAmgen وHoneywell لدعم نمو وابتكار Quantinuum.
تتخذ IBM وSingleStore الخطوة التالية مع دعم قاعدة بيانات SingleStoreDB القوية للمتجهات في IBM® watsonx.ai®.
أعلنت Quantinuum عن استثمار جديد من IBM، لتوسيع القدرات من خلال أنظمة IBM Quantum في التزام مشترك لتعزيز نمو منظومة Quantum.
يتم استخدام استثمار IBM Ventures في QunaSys لتطوير خدمات تطبيقات حوسبة Quantum والبرمجيات سهلة الاستخدام في محاكاة الكيمياء وتطوير أبحاث المواد.
يوفر التكامل مع IBM® QRadar® تحسينًا في الكشف عن التهديدات وتحليلها عبر البيئات الصناعية ذات المهام الحساسة.
سيساعد الاستثمار شركة QunaSys على استكشاف مجالات تطبيق جديدة، وتطوير تقنيات عملية، وبناء التقنيات الأساسية اللازمة لاستكشاف الإمكانات الكاملة لحوسبة Quantum.
يمثِّل استثمار IBM Ventures نية الشركة في التعاون لتوسيع آفاق أمان سلسلة توريد البرمجيات وتوفير قيمة لمطوري الحلول السحابية الأصلية.
لقد حان وقت انتقال عمليات الأمن إلى عصر السحابة. تعرَّف على كيفية مساهمة استحواذ Wiz على Gem Security في إعادة ابتكار عمليات الأمن الإلكتروني معًا.
تهدف الاستثمارات إلى تعزيز العمل في مجال الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر وتسريع الابتكار التكنولوجي.
توفِّر منصة AuthMind Identity SecOps بشكل فريد إدارة شاملة للوضع الأمني للهوية والكشف عن التهديدات في الوقت الفعلي.
جولة تمويل جديدة بقيادة M12 وMoore Strategic Ventures تُسهم في تسريع نمو الشركة مع تزايد الطلب عالميًا على حلول لتأمين الذكاء الاصطناعي.
تمكَّنت منصة CDR التابعة لشركة Gem Security من تقليل الوقت اللازم للكشف عن التهديدات السحابية الأصلية والتحقيق بشأنها واحتوائها بشكل كبير - وذلك من خلال إعادة تعريف عمليات الأمن لعصر السحابة.
أعلنت AuthMind عن عقد اتفاقية OEM مع IBM لتقديم منصة إدارة الوضع الأمني للهوية وكشف التهديدات الخاصة بشركة AuthMind لعملاء IBM Security Verify.
يُسهم الاستثمار في تسريع تسويق RAIC، وهي منصة تصنيف واكتشاف مستقلة عن النموذج للاستخدام المزدوج لبيانات الصور.
سيساعد رأس المال الجديد على ترسيخ مكانة الشركة كشركة رائدة في فئة الذكاء الاصطناعي التوليدي المؤسسي.
تستخدِم Unstructured هذا التمويل الجديد لتوسيع فريقها وتسريع تطوير أدوات معالجة البيانات الأولية للنماذج اللغوية الكبيرة.
تعزِّز هذه الاستثمارات مهمة Rohirrim لدعم نمو الشركات من خلال تبسيط وتعزيز استراتيجياتها في الاستجابة لطلبات العروض (RFP).
تسرِّع منصة كشف الوسائط المولدة بالذكاء الاصطناعي الفائزة بجائزة RSA Innovation Sandbox تطويرها ضمن جولة تمويل موسَّعة بقيادة Illuminate Financial.