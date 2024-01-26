تشهد صناعة الاتصالات، وهي حجر الزاوية في الاتصال العالمي، نهضة تقنية منذ بعض الوقت، مدفوعة بابتكارات مثل الجيل الخامس (5G) وإنترنت الأشياء (IOT) والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. ونتيجة لذلك، أصبحت الشبكات أكثر صعوبة في الإدارة بشكل متزايد. هناك حاجة إلى الأتمتة للتعامل مع المهام الروتينية ومراقبة صحة الشبكة والاستجابة للمشكلات في الوقت الفعلي. ومع ذلك، قد لا تتماشى مجموعات المهارات الحالية لدى مقدمي خدمات الاتصالات (CSPs) مع المتطلبات المتطورة لهذا الأفق الديناميكي. ومن أجل تحقيق النجاح في العصر الحديث، يحتاج مقدمو خدمات الاتصالات إلى فرق متعددة الاستخدامات، بما في ذلك علماء البيانات لتفسير البيانات والعمليات، ومطوري البرمجيات للأتمتة من خلال واجهة برمجة التطبيقات ومهندسي ضمان الخدمة لتصميم الحلقة المغلقة لضمان موثوقية الخدمة.

في حين أن مقدمي خدمات الاتصالات يقومون بسد الفجوة من خلال بناء فرق عمل ذات تجربة متنوعة، فإنهم يستفيدون في الوقت نفسه من التقدم الكبير في الاتجاه المتزامن. لقد تطورت لغات البرمجة نحو نماذج رمز منخفض/من دون رمز ومع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، وصلنا إلى مرحلة يمكن فيها للنماذج التأسيسية توليد تعليمات برمجية رسمية بناءً على وصف اللغة الطبيعية للمهام. وقد أعطى هذا منظورًا جديدًا لمفهوم الشبكات القائمة على النوايا (IBN)، حيث يُعبّر المسؤولون البشريون عن أهداف الشبكة عالية المستوى بلغة طبيعية تُعرف باسم "النوايا" ويتم ترجمة هذه النوايا البشرية تلقائيًا إلى سياسات وتكوينات للشبكة. وتمتلك IBN القدرة على تحسين إدارة الشبكة، ويمكن أن تصبح عاملاً حاسمًا في معالجة فجوة الكفاءات داخل شركات الاتصالات. وإذا انتقلنا خطوة إلى الأمام، فإن الشبكات المستقلة (AN) تعد باستخدام النوايا كإدخال لتكوين الشبكات ذاتيًا وتحسينها ومعالجتها مع تطور ظروفها.

بينما يمكننا أن نتصور مستقبلاً مشرقًا لكل من IBN وAN على حد سواء، إلا أن هناك مخاوف مستمرة بشأن جدواها وقدرتها على تطبيق البرامج، بما في ذلك التعبير عن النوايا والترجمة الدقيقة إلى تكوين الشبكة وشفافية النظام وتعقيده وغيرها. في هذه المدونة، نتعمق في المجالات التي ينطوي تطبيقها العملي على إمكانات هائلة وتحليل التحديات التي قد تواجهها على طول الطريق.