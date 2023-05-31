هناك العديد من سيناريوهات الاستخدام المتداخلة في الأعمال التي تشمل كلاً من تخصصات إنترنت الأشياء (IoT) وحوسبة الحافة. ولكن هناك حالة استخدام عملية وواعدة للغاية تم تطبيقها على نطاق واسع دون أن ينتبه الكثيرون لها: ألا وهي المنتجات المتّصلة. وتتضمّن هذه الحالة أجهزة ومعدات مدمجة بأجهزة استشعار وبرمجيات وقدرات اتصال، تتبادل البيانات مع منتجات أو مشغّلين أو بيئات أخرى في الوقت الفعلي.
في منشور المدونة هذا، سنستعرض ظاهرة المنتجات المتصلة، وهي ظاهرة غالبًا ما يتم تجاهلها، وكيف تستخدمها الشركات لصالحها. وينطبق هذا بشكل خاص على مجالات التصنيع والهندسة الصناعية. من الاستراتيجية إلى التصميم والتطوير والنشر، يتطلب ربط المنتجات المادية قدرًا كبيرًا من التخطيط والدراسة. وبينما ندرس هذا الموضوع من منظور حوسبة الحافة، فإنه يحمل أيضًا آثارًا كبيرة على الصناعة 4.0.
نفترض أن القرّاء على دراية بالصناعة 4.0، والتي تشمل دمج التقنيات الرقمية المتقدمة وإنترنت الأشياء (IoT) في عمليات التصنيع والأجهزة المتصلة التي ترسل وتستقبل التعليمات والبيانات. ويسمح ذلك بمستوى أعلى من الأتمتة وتحسين عمليات الإنتاج، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والإنتاجية والمرونة في التصنيع. لمزيد من المعلومات حول هذا المفهوم، انظر الرابط أدناه.
هناك ثلاثة عناصر أساسية للمنتجات المتصلة:
كما نرى في الشكل 1، تُعدّ البيانات شريان الحياة للمنتجات المتصلة. مع وضع ذلك في الاعتبار، لماذا تُصبح المنتجات المتصلة عنصرًا حيويًا للمؤسسات؟ مع المنتجات المتصلة، لا يتوقع العملاء شراء أحدث الأجهزة المتقدمة فحسب، بل يتوقعون أيضًا أن تعمل هذه الأجهزة باستمرار، وأن تتحسّن، وأن تتلقى تحديثات لميزات جديدة طوال فترة استخدامها. وتُعدّ التحديثات عبر الأثير (OTA) لسيارات Tesla أو منتجات Apple أمثلة جيدة على تقديم برامج، وبرامج ثابتة (firmware)، وميزات، وإجراءات حماية جديدة إلى المنتجات المتصلة.
توفر المنتجات المتصلة ما هو أكثر من مجرد تحديثات تُقدَّم عبر الأثير. يمكن للمنتجات المتصلة تعزيز الدعم من خلال مراقبة الاستخدام وتحسينه. في البيئات الصناعية، توفّر المنتجات المتصلة حالة الآلات الصحية، ويمكنها التنبؤ بالأعطال أو منعها، وكذلك الحدّ من فترات التعطّل عبر توقّع احتياجات الصيانة. تُبرمَج الروبوتات في خطوط التصنيع لتكون على دراية بالروبوتات الأخرى والعمل معها بانسجام. وبفضل البيانات، يمكن ربط المنتج بشكل تفاعلي بنظام بيئي أوسع، مما يوفّر تجربة عملاء (CX) محسّنة، وأداء منتج أفضل وخدمات محسّنة، وسلسلة توريد أكثر مرونة قادرة على تقديم مصادر جديدة للقيمة.
تملك الشركات منتجات وخدمات متصلة تمتد عبر استراتيجية الأعمال والتقنية، وتمكين الاتصال، والاتصال والحوسبة على الحافة، وغيرها. يعرض الشكل 2 رؤية IBM للعناصر التي توفّر ميزة تنافسية لمؤسسات التصنيع اليوم. وفي مجال المنتجات والخدمات المتصلة، نرى ثلاثة جوانب رئيسية:
كما توفّر IBM عرضًا يشمل “المساعد الإدراكي من IBM للمنتجات المتصلة”، الذي يستفيد من البيانات ويتعلّم من تفاعلات العملاء عبر جميع مراحل دورة حياة المنتجات المتصلة.
ومع ازدياد الاتصال، تظهر مخاوف أمنية جديدة، خصوصًا مع تحوّل المنتجات لتصبح محدَّدة بالبرمجيات وقائمة على البيانات بشكل أكبر. تُبنى المنتجات المتصلة على منصّات متعددة الأوجه تعمل عبر بيئات تشغيل متعدّدة، وتشمل مزيجًا من منصّات الحوسبة المخصّصة، ومنصّات الحوسبة التقليدية، والسحابة. ومن الضروري تحويل مقاربات الأمان الحالية من حلول نقطيّة إلى حل شامل عبر الأنظمة الأساسية يحمي المنتجات المتصلة والخدمات المرتبطة بها.
العديد من الميزات التي أشرنا إليها للتو تظهر أيضًا في حلول حوسبة الحافة.
قد يرى البعض بأن المنتجات المتصلة ليست سوى تجسيد لحالة استخدام في حوسبة الحافة ترتبط تحديدًا بمجال تجربة العملاء (CX). يكمن الاختلاف في تعريف حوسبة الحافة، والذي ينص على تحليل البيانات في المصدر الذي تُولَّد فيه البيانات. أما المنتجات المتصلة، فتعمل بناءً على الاستجابات التي يتم تلقيها بعد إرسال البيانات إلى السحابة.
وفي بعض الحالات، يمكن للمنتجات الذكية المتصلة أن تعمل بشكل مستقل. وإذا كانت المكنسة الكهربائية الروبوتية الذكية قادرة على العودة إلى قاعدة الشحن الخاصة بها، فهل من غير المعقول تخيّل مركبات ذاتية القيادة تقود نفسها إلى محطة الشحن؟ تتطوّر المركبات لتصبح منتجات متّصلة، إذ ترتبط بالهواتف الذكية والمركبات الأخرى والبنية التحتية المحيطة من خلال تقنيات استشعار متقدّمة توفّر قدرات معالجة عن بُعد وعلى متن المركبة. وتتطلّب هذه القدرات تحديثات OTA متكرّرة من الشركة المصنّعة. ويمكن القول إن حوسبة الحافة، إلى جانب النظام البنائي الداعم لها، يمهّدان الطريق أمام المركبات ذاتية القيادة لتصبح الأجهزة المحمولة النهائية على الحافة، والمنتجات المتّصلة النموذجية.
وكما أوضحنا في المدونات السابقة في هذه السلسلة، فإن IBM Edge Application Manager (IEAM) هو الأنسب لنشر التطبيقات وإدارتها على أجهزة الحافة وأجهزة الحافة البعيدة.
ناقشت إحدى المدونات السابقة في هذه السلسلة — بعنوان Data at the Edge — كيفية التعامل مع جميع البيانات التي يتم إنشاؤها على الحافة. وتظل متطلبات الامتثال للبيانات، وخصوصية البيانات، وسيادة البيانات، وإدارة البيانات، وموقع البيانات ذات أهمية كبرى أيضًا في سياق المنتجات المتّصلة.
ترسل المنتجات المتّصلة كميات كبيرة من البيانات إلى السحابة وتستقبلها منها. وتوجد قوانين تنظّم كيفية جمع هذه البيانات وتخزينها. عند إضافة قدرات الاتصال إلى المنتجات، يجب على المصمّمين والمصنّعين فهم نطاق التهديد واتخاذ خطوات للتخفيف منه. تنطبق مجموعتا المعايير IEC 62443 وUL 2900 على المنتجات المتصلة المستخدمة في المنازل أو البيئات التجارية، والأجهزة الطبية، وأنظمة الأمن والسلامة. تملك ولاية كاليفورنيا، على سبيل المثال، قانونًا يُعرف باسم Teddy Bear and Toaster Act، ويهدف إلى تعزيز الأمان لمنع هجمات البرمجيات الخبيثة وحماية المستهلكين الذين يستخدمون الأجهزة المتصلة بالإنترنت.
وعلى الرغم من أن المنتجات المتصلة، سواء في سياق إنترنت الأشياء (IoT) أو الحافة، تولّد كميات كبيرة من البيانات، إلا أن أياً منهما لا يقدّم طبقة بيانات. ولتحقيق ذلك، يقدّم IBM Cloud Pak for Data العديد من الخيارات للتعامل مع البيانات وتخزينها لأغراض التشغيل والتحليلات وإمكانية التدقيق. ونتوقع أن يكون جزءًا من حل المنتجات المتصلة.
من منظور تجربة العملاء، نرى أن المنتجات المتصلة سيكون لها تأثير كبير في قطاعات السيارات، والتكنولوجيا الطبية، والمنتجات الاستهلاكية، والصناعة 4.0، والطاقة والمرافق. وللاستفادة من الإمكانات الكاملة للمنتجات والخدمات المتصلة، يجب على المؤسسات إعطاء الأولوية لتجربة العملاء مع ضمان أمن البيانات والشبكة في الوقت نفسه.
ونحن نرى المنتجات المتصلة كأجهزة تعمل ضمن بيئة حوسبة الحافة لخدمة البشر ومساعدتهم، حيث تمثّل البيانات شريان الحياة لهذه الحلول. ويمكن للمؤسسات تقديم العديد من خدمات ما بعد البيع المخصّصة عبر المنتجات المتصلة وتوسيع حدود الصناعة.
