مسؤولو التوظيف في الموارد البشرية يوظّفون تقنية سلسلة الكتل

تشهد صناعة الموارد البشرية في اليابان تحولًا كبيرًا. لم يعد العمل مدى الحياة أمرًا مضمونًا. وبدأت الترقية القائمة على الأقدمية في التراجع. وأصبح سوق العمل أكثر انفتاحًا من أي وقت مضى. ولهذا السبب بدأت الشركات اليابانية في استكشاف أساليب عمل جديدة تقترب أكثر من الأساليب العالمية.
وعلى وجه التحديد، أصبح العديد من أصحاب العمل يسمحون للموظفين بالعمل في وظائف جانبية، مما يؤدي إلى تدفّق العاملين المستقلين والمقاولين إلى السوق. ومع سعي هؤلاء الأشخاص للعثور على وظائف جديدة، يعمل متخصصو الموارد البشرية عادةً بمعزل، باستخدام طرق يدوية مجهدة لمراجعة تاريخ العمل والمهارات والإنجازات والمراجع.
في شركة Persol Career Co. أدركنا أنه يجب أن تكون هناك طريقة أفضل للتحقق من أن بيانات الاعتماد حديثة ودقيقة وغير مغيرة لمجرد الحصول على وظيفة. وطريقة أفضل لتخزين المعلومات الشخصية في أنظمة تكنولوجيا المعلومات مع الحفاظ عليها محمية من الاختراق والتلاعب. وطريقة أفضل للموظفين لتحديث سيرهم الذاتية ومشاركتها بشكل آمن مع مكاتب التوظيف وأصحاب العمل المفضلين.
وقد افترضنا أن شبكة مبنية على سلسلة الكتل يمكن أن توفر الإطار المناسب لحل هذه المشكلات. لكننا احتجنا إلى دعم لاختبار افتراضاتنا وتطوير حل فعّال.
لجأنا إلى IBM Garage التي استضافت ورشة عمل وفق منهجية التفكير التصميمي المؤسسي، بمشاركة خبراء IBM الملمين بمنصة IBM Blockchain Platform، وHyperledger Fabric مفتوح المصدر من Linux Foundation، إضافةً إلى خبراتهم في حالات استخدام عالمية ناجحة. وضمّ فريقنا موظفي تكنولوجيا المعلومات ومسؤولين من جانب الأعمال يمثلون مجتمع مستخدمي الموارد البشرية.
وباستخدام منهجية التفكير التصميمي، لم يستغرق فريق Garage وقتًا طويلًا لتطوير الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) يتمتع بإمكانات كبيرة. ورغم أنه لا يزال في مرحلة النموذج الأولي، فإن الحل ينشئ شبكة سلسلة كتل مرخصة مثالية لتخزين سجل عمل الموظف والتحقق منه ومشاركته بين اتحاد يضم أصحاب العمل وشركات الموارد البشرية ومنظمات الموظفين. وهو يوفّر فوائد كبيرة للأطراف المعنية في سوق العمل، بل ويمتد ليشمل النسيج الاجتماعي الياباني.
وخلال ورشة عمل Garage، كان من المفيد جدًا طرح تساؤلاتنا على خبراء Hyperledger والتأكد من صحة افتراضاتنا. كما قدم لنا فريق IBM العديد من الأفكار الجديدة، وأوضح كيف يمكن لتقنية سلسلة الكتل تبسيط عمليات الموارد البشرية. ومن عوامل التمكين الأساسية دفتر الأستاذ الموزَّع في سلسلة الكتل، وهو بيئة مقاومة للتلاعب وغنية بخصائص الأمان لمشاركة معلومات تاريخ العمل—التي تُعد ضرورية لكل من الباحثين عن عمل وأصحاب العمل.
وبمجرد تخزين المعلومات الشخصية في سلسلة الكتل، يمكن للباحثين عن عمل إتاحتها عبر مشاركة مفتاح رقمي، ويمكن لموظفي الموارد البشرية البحث في الشبكة عن المرشحين المؤهلين. سيُسهِم ذلك في تسهيل فرز المتقدمين وتعيينهم في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم واهتماماتهم. كما سيمنح العمال قدرة أكبر على اختيار مساراتهم المهنية باستقلالية.
وعلى نطاق أوسع، نؤمن بأن تطبيق سلسلة الكتل في سوق الموارد البشرية يمكن أن يساعد الأفراد على تعزيز نقاط قوتهم إلى أقصى حد وتحقيق كامل إمكاناتهم.
ولمساعدة شبكتنا على الوصول إلى الحجم الحرج للنمو، ندعو في Persol منظمات الموارد البشرية ومؤسسات الموظفين للانضمام إلى الاتحاد. وتُعد سلسلة الكتل المخصّصة للموارد البشرية منصة قابلة للمشاركة. ونوصي المشاركين الجدد بالاستفادة من هذا الجانب القابل للمشاركة لتقديم أساليب عمل جديدة والمساهمة في تطوير طريقة أفضل لإدارة الموارد البشرية.
من وقت لآخر، ندعو قادة الفكر في هذه الصناعة والخبراء الأكاديميين والشركاء لمشاركة آرائهم ورؤاهم حول الاتجاهات الحالية في سلسلة الكتل إلى مدونة Blockchain Pulse. وفي حين أن الآراء الواردة في هذه المنشورات المدونة هي آراؤهم الخاصة، ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر شركة IBM، إلا أن هذه المدونة تسعى جاهدة للترحيب بجميع وجهات النظر في المحادثة.