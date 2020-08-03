مسؤولو التوظيف في الموارد البشرية يوظّفون تقنية سلسلة الكتل

وبمجرد تخزين المعلومات الشخصية في سلسلة الكتل، يمكن للباحثين عن عمل إتاحتها عبر مشاركة مفتاح رقمي، ويمكن لموظفي الموارد البشرية البحث في الشبكة عن المرشحين المؤهلين. سيُسهِم ذلك في تسهيل فرز المتقدمين وتعيينهم في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم واهتماماتهم. كما سيمنح العمال قدرة أكبر على اختيار مساراتهم المهنية باستقلالية.

وعلى نطاق أوسع، نؤمن بأن تطبيق سلسلة الكتل في سوق الموارد البشرية يمكن أن يساعد الأفراد على تعزيز نقاط قوتهم إلى أقصى حد وتحقيق كامل إمكاناتهم.

ولمساعدة شبكتنا على الوصول إلى الحجم الحرج للنمو، ندعو في Persol منظمات الموارد البشرية ومؤسسات الموظفين للانضمام إلى الاتحاد. وتُعد سلسلة الكتل المخصّصة للموارد البشرية منصة قابلة للمشاركة. ونوصي المشاركين الجدد بالاستفادة من هذا الجانب القابل للمشاركة لتقديم أساليب عمل جديدة والمساهمة في تطوير طريقة أفضل لإدارة الموارد البشرية.

من وقت لآخر، ندعو قادة الفكر في هذه الصناعة والخبراء الأكاديميين والشركاء لمشاركة آرائهم ورؤاهم حول الاتجاهات الحالية في سلسلة الكتل إلى مدونة Blockchain Pulse. وفي حين أن الآراء الواردة في هذه المنشورات المدونة هي آراؤهم الخاصة، ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر شركة IBM، إلا أن هذه المدونة تسعى جاهدة للترحيب بجميع وجهات النظر في المحادثة.