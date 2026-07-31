8 طرق لاكتشاف مخاطر البرمجيات مبكرًا في دورة حياة التطوير والنشر

ينتج تطوير البرمجيات الحديث تعليمات برمجية أكثر وتعقيدًا أكبر من أي وقت مضى. يمكن لأدوات التطوير المدعومة بالذكاء الاصطناعي الآن إنشاء منطق التطبيقات وملفات التكوين وتعريفات البنية التحتية في غضون ثوانٍ. ومع ذلك، تُبنى معظم التطبيقات بالاعتماد على منظومات واسعة تضم مكتبات مفتوحة المصدر وواجهات برمجة التطبيقات وصور الحاويات وقوالب البنية التحتية كتعليمات برمجية (IaC).

لم تعد دورة حياة التطوير والنشر تقتصر على كتابة التعليمات البرمجية وإصدارها، بل تشمل الآن توفير البنية التحتية ومسارات التسليم المؤتمتة. ونتيجة لذلك، لم تعد المخاطر مقتصرة على التعليمات البرمجية وحدها، بل تمتد عبر دورة الحياة بأكملها.

وعلى الرغم من أن هذا النموذج الجديد يسرّع الابتكار ويحسّن الكفاءة، فإنه يطرح أيضًا تحديات جديدة: فقد تتسلل الثغرات الأمنية والتكوينات غير الآمنة والأسرار المكشوفة إلى قاعدة التعليمات البرمجية من دون اكتشافها على الفور. حتى عندما تُجمَّع التعليمات البرمجية بنجاح وتجتاز الاختبارات المؤتمتة، قد تظل هناك مخاطر خفية في الاعتماديات وتكوينات البنية التحتية وعمليات تكامل الخدمات. علاوة على ذلك، لا تزال مؤسسات كثيرة تعتمد على أدوات مجزأة وأتمتة محدودة، مما يبطئ التنفيذ في مرحلتي التطوير والنشر. لا تزال التكوينات غير الصحيحة من أبرز أسباب الاختراقات الأمنية، كما تؤدي المعايير غير المتسقة إلى إنفاق غير ضروري على السحابة وتعيق قابلية التوسع.

تسلط أبحاث Omdia، وهي مجموعة متخصصة في أبحاث التقنية، الضوء على سرعة تطور مشهد التطوير. تستخدم نحو ثلثي المؤسسات بالفعل أدوات تطوير قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، بينما توفر أكثر من نصفها حاليًا البنية التحتية السحابية باستخدام البنية التحتية كتعليمات برمجية (IaC).1

على الرغم من أن هذه التطورات تعزز السرعة وقابلية التوسع، فإنها تزيد أيضًا من احتمالية حدوث تكوينات غير صحيحة ومخاطر نظامية. لا تقتصر معالجة هذه المشكلات على حل أوجه القصور فحسب. بل تتعلق بوضع نهج أكثر استباقية وتوحيدًا وأتمتة لاكتشاف المخاطر مبكرًا – عبر دورتي حياة التطوير والنشر. يمكن للمؤسسات التي تطبق هذا النهج بكفاءة التقدم بوتيرة أسرع، وخفض التكاليف، وإنشاء أنظمة أكثر أمانًا ومرونة.

يمكن للممارسات الثماني التالية مساعدة فِرق التطوير على اكتشاف المخاطر وإدارتها مبكرًا.