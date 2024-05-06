بفضل المئات من عمليات التنفيذ الناجحة لبرامج S/4HANA التي شملت تطبيقات SAP ERP وتحديث البنية التحتية على حد سواء، تمتلك شركة IBM® نهجًا محددًا جيدًا يُطلق عليه اسم الاكتشاف السريع. يساعد هذا النهج في تحديد ماذا ولماذا وكيف يتم تحديث SAP ERP، وهو غير متوافق مع بنية تحتية معينة. سواء كنت تستخدم SAP ERP على AIX أو IBM i أو Linux أو Windows، فإن النهج يبقى كما هو. يستخدم فريق IBM من الخبراء المتخصصين أدوات مبتكرة وإطار العمل لبناء أساس تحويلي يتكون من ستة مكونات أساسية:

نموذج القدرة المؤسسية- اتفاق على تسلسل العمليات التجارية الذي يحدد نطاق تنفيذ ERP مع تحديد متطلبات الأعمال في العمليات التجارية المستقبلية نموذج الحوكمة-هيكل وإطار عمل ونموذج تشغيلي يتسم جميعها بالوضوح من أجل الإشراف على البرنامج وتنفيذه، بما في ذلك الأدوار والمسؤوليات الرئيسية وسُلطة اتخاذ القرار قيمة الأعمال-مبرر مالي للتغيير الذي يطرأ على التحول يقيس الفائدة الملموسة للبرنامج ويقارنها بتكاليف التنفيذ خارطة الطريق-توضيح واضح للقرارات المعمارية الرئيسية، ونطاق الخدمات، والاستراتيجية، وخارطة الطريق الخاصة بالتحول التوافق التنفيذي-مواءمة التنفيذيين عبر قطاعات الأعمال بشأن الغرض، والأولويات، والمسار المستقبلي، والمسؤوليات، والفوائد التجارية للتحول. إطار الاستدامة-مواءمة الأهداف المستدامة ضمن استراتيجية ERP الشاملة للسماح بالوصول إلى بيانات مصدر واحد للحقيقة وفقًا للمتطلبات التنظيمية

كجزء من Rapid Discovery، نساعد العملاء أيضًا على حل المشكلات المتعلقة بالعوامل التمكينية التالية:

بنية المؤسسة الحديثة -تصميم بنية المؤسسة في الحالة المستقبلية، بما في ذلك التوجه الاستراتيجي لترشيد التطبيقات واستراتيجية السحابة القائمة على RISE أو غير القائمة عليها.

-تصميم بنية المؤسسة في الحالة المستقبلية، بما في ذلك التوجه الاستراتيجي لترشيد التطبيقات واستراتيجية السحابة القائمة على RISE أو غير القائمة عليها. البيانات والتحليلات —تحديد واقع جاهزية البيانات الحالي وتطوير استراتيجية بيانات وتحليلات محسنة لدعم الانتقال إلى SAP S/4HANA والاستفادة من ذلك.

—تحديد واقع جاهزية البيانات الحالي وتطوير استراتيجية بيانات وتحليلات محسنة لدعم الانتقال إلى SAP S/4HANA والاستفادة من ذلك. الأمن والضوابط -تحديد بنية الأمان والضوابط بعد تقييم مستويات النضج الحالية.

-تحديد بنية الأمان والضوابط بعد تقييم مستويات النضج الحالية. إدارة التغيير-اكتشاف وفهم فرص وتأثيرات إدارة التغيير التنظيمية المتعلقة بالتحول ووضع نهج عالي المستوى لتعزيز تبني المستخدمين وتحقيق القيمة.

تساعدك عملية الاكتشاف المحددة جيدًا لتحديث SAP ERP على تقييم مشهد SAP ERP الحالي لديك، وتحديد الحالة المستقبلية لديك، والتوافق مع حالة الأعمال، ونموذج التشغيل، وبنية المؤسسة الحديثة. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد، فاستكشف تحديث ERP عبر IBM Cloud for SAP.