تتطلب تجربة العملاء الاستراتيجية الصحيحة والإجراءات المخصصة لتحقيق النجاح. فيما يلي سبعة مكونات يجب على كل مؤسسة تضمينها في استراتيجية تجربة العملاء الخاصة بها:

1. الاستثمار في التكنولوجيا المناسبة

تعد الأتمتة وروبوتات المحادثة من التقنيات التي تحدث ثورة في تجربة العملاء، خاصة مع الظهور المتزايد للذكاء الاصطناعي الذي يضيف المزيد من التطور إلى هذه الأدوات. ونظرًا لأن المزيد من العملاء يتطلعون إلى حل مشكلاتهم عبر الإنترنت أو من خلال الخدمة الذاتية، فإن المؤسسات التي تعجز عن استخدام التقنيات المتقدمة لتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل ستتعرض للفشل في مجال تجربة العملاء. ووفقًا لدليل IBV للمديرين التنفيذيين الأخير لدراسة الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال خدمة العملاء، حدد المديرون التنفيذيون مجال خدمة العملاء كأولوية رئيسية لدمج الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي.

2. معالجة المشكلات

تُعد تلبية احتياجات العملاء عنصرًا أساسيًا في تجربة العميل وأفضل طريقة لتجنب فقدان العملاء. في حين أنه ليس كل عميل غير راضٍ عن منتج ما سيعبر عن تجاربه السيئة، فالذين يعبرون عن تجاربهم السيئة يتوقعون من المؤسسة أن تعالجها بسرعة وتحلها. عندما تهتم فرق دعم العملاء بالمشكلات الناشئة عن العملاء المخلصين، من المرجح أن يحتفظوا بهؤلاء العملاء ويجعلهم مدافعين أقوياء عن العلامة التجارية.

3. إنشاء شخصيات نموذجية

يختلف كل عميل عن الآخر. تتمثل إحدى الطرق التي يمكن للمؤسسات من خلالها تخصيص تواصلها بشكل أفضل في تقسيم العملاء المتشابهين في التفكير إلى مجموعات حتى يتمكنوا من توجيه الرسائل الصحيحة إليهم وتحديد الأهداف لهم بشكل أفضل. ومن الأمثلة على الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه الأسعار، ومن المرجح أن يغيروا العلامات التجارية إذا ارتفعت أسعار المؤسسة، أولئك الذين يتبنون أحدث التقنيات بمجرد توفرها.

تتمثل إحدى طرق إنشاء شخصيات نموذجية في تتبع تفاعلات العملاء، مثل المشتريات ووقت الشراء وأنواع المشتريات في قاعدة بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM). وتساعد قواعد إدارة علاقات العملاء المنظمات في فهم عملائها بشكل أفضل وإيجاد طرق لتوفير مزيد من القيمة. يمكن لإدارة علاقات العملاء الشاملة والمحدثة تحديد ما إذا كان عميل معين مستعدًا للشراء أو ما إذا كان عميل ذو قيمة عالية يستعد لتغيير العلامات التجارية.

4. قياس كل شيء

يعد إنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) وتتبعها عنصرًا أساسيًا لإدارة تجربة العملاء. وتتوفر لدى المؤسسات عدة طرق لجمع تعليقات العملاء وتحليلها. لذلك، من المهم جمع مجموعة متنوعة من مقاييس تجربة العملاء لفهم تجربة المستخدمين وتتبع التقدم المحرز في الأهداف التنظيمية الرئيسية. إليك بعض أهم المقاييس التي يجب تتبعها:

صافي نقاط الترويج (NPS): تحدد نقطة بيانات العميل هذه مدى احتمالية أن يوصي العميل بمنتجات المؤسسة لأصدقائه وعائلته، حيث إنه تمثيل جيد لمدى رضا العملاء، نظرًا لأنهم سيبذلون قصارى جهدهم للتحدث عن المنتج مع أشخاص في محيطهم.

تحدد نقطة بيانات العميل هذه مدى احتمالية أن يوصي العميل بمنتجات المؤسسة لأصدقائه وعائلته، حيث إنه تمثيل جيد لمدى رضا العملاء، نظرًا لأنهم سيبذلون قصارى جهدهم للتحدث عن المنتج مع أشخاص في محيطهم. درجة رضا العملاء (CSAT): تركز هذه الدرجة بشكل خاص على مدى سعادة العميل بمنتجات المؤسسة. وغالبًا ما يتم التعبير عنها كنسبة مئوية من 0 إلى 100، مما يمكّن المؤسسات من تتبع التحسينات (أو الانخفاض) بمرور الوقت.

تركز هذه الدرجة بشكل خاص على مدى سعادة العميل بمنتجات المؤسسة. وغالبًا ما يتم التعبير عنها كنسبة مئوية من 0 إلى 100، مما يمكّن المؤسسات من تتبع التحسينات (أو الانخفاض) بمرور الوقت. درجة جهد العميل: هو مقياس يقيس مقدار العمل الذي يتطلبه العميل للتفاعل مع نشاط تجاري. وهو مقياس فعال لمستوى دعم العملاء، والذي يحدد مدى مساعدة هذه الخدمة للعملاء في حل المشكلات وتحقيق أقصى استفادة من منتجاتها. من الأمثلة على المشكلات التي يمكن أن تؤثر على درجة جهد العميل أوقات الاستجابة الضعيفة لأسئلة العملاء، أو صعوبة الحصول على الدعم الفني أو نفاد المخزون لفترات طويلة والذي يتطلب من العميل معاودة التحقق بشكل روتيني متكرر لمعرفة ما إذا كان المنتج الذي يريده قد أصبح متاحًا أم لا.

5. إعطاء الأولوية لتجربة الموظف

يتطلب توفير تجربة جيدة للعملاء تدخلات وتفانيًا من كثير من الأطراف المعنية. إن إعطاء الأولوية لتجربة الموظفين- التأكد من أن الموظفين سعداء ومدربون تدريبًا جيدًا ويحصلون على تعويض عادل- يعد عنصرًا مهمًا في أي استراتيجية لتجربة العملاء. إن أعضاء الفريق الذين يتم التعامل معهم بشكل جيد ويتم تدريبهم على نطاق واسع هم أكثر قدرة على تقديم خدمة ممتازة للعملاء ويبذلون قصارى جهدهم لتلبية احتياجات عملائهم.

6. تبني علاقات متعددة القنوات مع العملاء

تتضمن المنظمات قنوات متعددة يُمكن من خلالها الوصول إلى العملاء وبناء علاقات أقوى، ومن المهم تبني نهج خدمة العملاء متعدد القنوات هذا، فعلى سبيل المثال، يقضي المستهلكون وقتًا متزايدًا في التجارب الرقمية مثل وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الأجهزة المحمولة. ويوفر ذلك فرصة للمنظمات للتعرف على المزيد حول ما يريدون والرد مباشرة على أسئلتهم أو شكاواهم. كما تقوم بعض المنظمات بإنشاء قواعد معرفية حيث يمكن للعملاء البحث عن إجابات وحل مشكلاتهم دون الحاجة إلى التفاعل مباشرة مع عامل بشري.

7. الاستثمار في نجاح العملاء

تدرك المؤسسات الرائدة أن فترة ما بعد الشراء يمكن أن تكون مهمة لتجربة العميل بشكل عام مثل مرحلتي الوعي والتفكير. فالعملاء الذين يندمون على مشترياتهم أو لديهم مشكلات لم يتم حلها يكونون أقل عرضة لأن يصبحوا عملاء مرة أخرى. كما يكونون أقل عرضة للتوصية بهذه المنتجات والشركات أو الترويج لها على شبكاتهم. لهذا السبب تستثمر المؤسسات بشكل متزايد في فرق نجاح العملاء التي تعمل مباشرة مع العملاء بعد الشراء لضمان زيادة القيمة التي يحصلون عليها من مشترياتهم.