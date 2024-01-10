يشير مصطلح الذكاء الاصطناعي إلى المجالات المتقاربة بين علوم الكمبيوتر والبيانات والتي تركز على بناء آلات بذكاء بشري لأداء المهام التي كانت تتطلب في السابق وجود إنسان. على سبيل المثال، التعلم والاستدلال وحل المشكلات والإدراك وفهم اللغة وغيرها. وبدلاً من الاعتماد على تعليمات صريحة من مبرمج، يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي التعلم من البيانات، ما يسمح لها بالتعامل مع المشكلات المعقدة (وكذلك المهام البسيطة والمتكررة) والتحسن بمرور الوقت.
تتمتع التقنية اليوم بمجموعة من حالات الاستخدام عبر مختلف الصناعات؛ حيث تستخدم الشركات الذكاء الاصطناعي لتقليل الخطأ البشري وخفض تكاليف العمليات المرتفعة وتوفير معارف البيانات في الوقت الفعلي وتحسين تجربة العملاء من بين العديد من التطبيقات الأخرى. وعلى هذا النحو، فإنها تمثل تحولاً كبيرًا في الطريقة التي نتعامل بها مع الحوسبة، وإنشاء أنظمة يمكنها تحسين سير العمل وتعزيز عناصر الحياة اليومية.
ولكن حتى مع المزايا العديدة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، فإنه يعاني من عيوب ملحوظة عند مقارنته بأساليب البرمجة التقليدية. فقد يصاحب تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات ونزوح الوظائف ومخاطر الأمن الإلكتروني، ناهيك عن المهمة الفنية الضخمة المتمثلة في ضمان تصرف أنظمة الذكاء الاصطناعي على النحو المقصود.
في هذه المقالة، سنناقش كيفية عمل التقنية ونوضح مزايا وعيوب الذكاء الاصطناعي مقارنة بأساليب الحوسبة التقليدية.
يعتمد الذكاء الاصطناعي على ثلاثة عناصر أساسية: البيانات والخوارزميات وقوة الحوسبة.
AI systems also tend to fall in two broad categories:
على عكس برمجة الذكاء الاصطناعي، تتطلب البرمجة التقليدية من المبرمج كتابة تعليمات صريحة للكمبيوتر لاتباعها في كل سيناريو ممكن. ثم يقوم الكمبيوتر بتنفيذ التعليمات لحل مشكلة أو تنفيذ مهمة. فإنه نهج حتمي، يشبه الوصفة، حيث ينفذ الكمبيوتر تعليمات خطوة بخطوة لتحقيق النتيجة المرجوة.
النهج التقليدي مناسب تمامًا للمشاكل المحددة بوضوح مع عدد محدود من النتائج المحتملة، ولكن غالبًا ما يكون من المستحيل كتابة قواعد لكل سيناريو عندما تكون المهام معقدة أو تتطلب تصورًا شبيهًا بالإنسان (كما هو الحال في التعرف على الصور ومعالجة اللغة الطبيعية وما إلى ذلك). هذا هو المكان الذي توفر فيه برمجة الذكاء الاصطناعي ميزة واضحة على طرق البرمجة القائمة على القواعد.
إن إمكانات الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي هائلة. تشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي تشخيص الأمراض وإضفاء طابع شخصي على موجزات وسائل التواصل الاجتماعي وتنفيذ تحليلات معقدة للبيانات لنمذجة الطقس وتشغيل روبوتات المحادثة التي تتعامل مع طلبات دعم العملاء. حتى أن الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنها تجميع السيارات وتقليل الإشعاع الناتج عن حرائق الغابات.
وكما هو الحال مع أي تقنية، ثمة مزايا وعيوب للذكاء الاصطناعي، عند مقارنتها بتقنيات البرمجة التقليدية. وبصرف النظر عن الاختلافات التأسيسية في كيفية عملها، فإن الذكاء الاصطناعي والبرمجة التقليدية يختلفان اختلافًا كبيرًا من حيث تحكم المبرمج ومعالجة البيانات وقابلية التوسع والتوافر.
AI technologies can run 24/7 without human intervention so that business operations can run continuously. Another of the benefits of artificial intelligence is that AI systems can automate boring or repetitive jobs (like data entry), freeing up employees’ bandwidth for higher-value work tasks and lowering the company’s payroll costs. It’s worth mentioning, however, that automation can have significant job loss implications for the workforce. For instance, some companies have transitioned to using digital assistants to triage employee reports, instead of delegating such tasks to a human resources department. Organizations will need to find ways to incorporate their existing workforce into new workflows enabled by productivity gains from the incorporation of AI into operations.
تتوقع شركة Omdia أن تبلغ قيمة سوق الذكاء الاصطناعي العالمية 200 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028. وهذا يعني أن الشركات يجب أن تتوقع زيادة الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع زيادة تعقيد أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمؤسسات. ولكن مع مجموعة منتجات ™IBM watsonx للذكاء الاصطناعي، تمتلك المؤسسات أداة قوية في صندوق أدواتها لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي.
تمكّن IBM Watsonx الفرق من إدارة مصادر البيانات وتسريع سير العمل للذكاء الاصطناعي ونشره وتضمينه بسهولة على مستوى الأعمال—وذلك من مكان واحد. تقدم Watsonx مجموعة من الميزات المتقدمة، بما في ذلك الإدارة الشاملة لأعباء العمل ومراقبة البيانات في الوقت الفعلي المصممة لمساعدتك على توسيع نطاق البنية الأساسية لتقنية المعلومات التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي وتسريع البيانات الموثوقة على مستوى المؤسسة.
على الرغم من أنه لا يخلو من التعقيدات، إلا أن استخدام الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة للشركات لمواكبة عالم متزايد التعقيد والديناميكية من خلال مواجهته بتقنيات متطورة يمكنها التعامل مع هذا التعقيد.