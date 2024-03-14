يزداد الاهتمام بشبكات 5G والأجهزة والتطبيقات التي تعمل عليها بشكل ملحوظ بين المستهلكين وقادة العمل. وفقًا لهذه المستندات الفنية الحديثة الصادرة عن IDC (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، من المتوقع شحن ما يقرب من 120 مليون جهاز بمزود بتقنية 5G في الولايات المتحدة وحدها بحلول نهاية عام 2023، بزيادة قدرها 9.3% مقارنة بالعام السابق. بحلول عام 2027، وهو العام الأخير الذي يغطيه التقرير، من المتوقع شحن 155 مليون وحدة، وهذا يمثل معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 7.4%.

على الرغم من عدم وجود الأرقام نفسها عالميًا، تشير تقارير Statista (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com) إلى أن نسبة انتشار الهواتف الذكية المتوافقة مع تقنية 5G ستصل إلى 59% في عام 2023، ومن المتوقع أن تتجاوز 82% بحلول عام 2027.

لكن ما الذي تعينه زيادة هذا الحرص حقًا، بخلاف الأرقام؟ في بعض الأحيان، مع ظهور التقنيات الجديدة، قد يكون من الصعب التمييز بين ما هو حقيقي وبين ما يُعد مجرد دعاية حماسية. إليك نظرة فاحصة على بعض المجالات التي من المتوقع أن تتأثر بتقنية 5G والتغييرات المحتملة التي ستحدثها.

الرعاية الصحية

في قطاع الرعاية الصحية، تسهم تقنية 5G بالفعل في تحقيق كفاءات أكبر، ومعارف أعمق من البيانات، وتحسين نتائج المرضى. ستساعد سرعتها العالية وزمن الانتقال القصير وزيادة عرض النطاق الترددي الأطباء في اكتشاف علاجات جديدة، وأداء عمليات حيوية عن بُعد باستخدام التشغيل الآلي، والوصول إلى معلومات المرضى في أي مكان.

بشكل أكثر دقة، ستستمر تقنية 5G في تحقيق ما يلي:

زيادة عدد أجهزة إنترنت الأشياء (IOT) المستخدمة لمراقبة صحة المرضى عن بُعد.

توفير اتصال موثوق مع نتائج في الوقت الفعلي، يتيح للموظفين اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة حول رعاية المرضى.

نقل الصور ومقاطع الفيديو عالية الدقة—مثل الأشعة السينية وصور الثدي بالأشعة السينية—بسرعة وأمان، بحيث يمكن قراءة نتائجها عن بُعد.

سلاسل التوريد

مع انتشار اتصال 5G، ستستفيد سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم من سرعاتها الفائقة وموثوقيتها المتزايدة. ومع تحول الشبكات التي تعتمد عليها التجارة العالمية نحو الرقمية، أصبحت تعتمد أكثر من أي وقت مضى على قدرات نقل البيانات عالية السرعة وسرعات تقنية 5G لتعمل بكفاءة. كلما زاد مستوى الرقمنة والأتمتة في سلسلة التوريد، زادت القدرة على الاستفادة من تقنية 5G لتعزيز الكفاءة، وتقليل التكاليف، وزيادة الأمان.

اليوم، تُستخدم خدمة 5G بالفعل في المطارات، والموانئ، ومحطات القطارات، وغيرها من المراكز اللوجستية الأساسية للبنية الأساسية لسلسلة التوريد، لكن إمكاناتها لم تُستغل بعد بشكل كافٍ. من المتوقع قريبًا أن تؤدي اتصالات 5G دورًا أكبر في تحسين تجربة كل من الموظفين والعملاء. تشمل البرامج التي تُختبر حاليًا أجهزة إنترنت الأشياء (IOT)، مثل مستشعرات الرفوف التي تعرف متى ينفد المخزون وتعيد طلبه تلقائيًا، وإتمام عمليات الدفع من دون صراف، وكاميرات عالية الدقة وطائرات مسيرة لتحل محل حراس الأمن.

الشبكات اللاسلكية الثابتة

يمكن أن يساعد مفهوم "الاتصالات اللاسلكية الثابتة"—وهو اتصال بالإنترنت يوفر تجربة لاسلكية سلسة في المنازل أو الشركات عبر الموجات الراديوية بدلاً من الكابلات أو الألياف—في توفير الإنترنت بتكلفة منخفضة لعدد أكبر من الأشخاص والأماكن. في النظام البنائي الثابت لتقنية 5G، يُركّب هوائي على المنزل أو مكان العمل يتصل بأقرب جهاز إرسال 5G. يمكن لشبكات 5G اللاسلكية الثابتة توفير نفس السرعات والاتصال والموثوقية التي توفرها اتصالات الألياف أو الكابلات، لكن بتكلفة أقل بكثير.

وفقًا لمدونة حديثة صادرة عن البنك الدولي، فإن توفير الاتصال بالإنترنت—وبشكل خاص الوصول اللاسلكي—يساعد في انتشال الملايين من براثن الفقر كل عام. قد تكون تقنية 5G التي يمكن أن توفر نفس الفوائد بتكلفة أقل بكثير لملايين الأشخاص نقطة تحول كبيرة، تجلب مزايا الاتصال بالإنترنت إلى المجتمعات التي عانت من نقصه لسنوات.

المدن الذكية

ربما لا توجد بيئة أخرى على استعداد للتغيير بمقدار ما ستتغير به المراكز الحضرية المزدحمة بسبب اتصالات 5G، حيث أدت حركة المشاة والسيارات على مر الزمن إلى الازدحام وتلوث الهواء والضجيج. تساعد تقنية 5G المدن حاليًا في تحسين تدفق حركة المرور وجودة الهواء من خلال المستشعرات المتصلة عبر إنترنت الأشياء (IOT)، لكن من المحتمل أن يشهد المستقبل المزيد من الابتكارات في هذا المجال.

أحد أكبر المجالات التي يمكن أن تستفيد منها المدن الذكية من تقنية 5G هي قدراتها في الذكاء الاصطناعي. تُختبر حاليًا برامج تهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي المدعوم بتقنية 5G للمساعدة في مجموعة متنوعة من المجالات، من إدارة الطاقة بشكل أذكى إلى توجيه مكالمات الطوارئ. في فيينا، يساعد WienBot، وهو روبوت المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، المستخدمين في حل مشكلات بسيطة مثل العثور على أقرب نافورة للشرب أو مكان لتناول العشاء أو حتى مهام أكثر تعقيدًا مثل تجديد جواز السفر والحصول على تأشيرات السفر.

حوسبة الحافة والذكاء الاصطناعي

أخيرًا، تُعد حوسبة الحافة—وهي إطار حوسبة يعتمد بشكل كبير على تقنية 5G لإجراء الحسابات بالقرب من مصادر البيانات—مهيأة لمساعدة الشركات في تحقيق تحكم غير مسبوق في بياناتها واستخراج المعارف بشكل أسرع مما كان عليه الأمر سابقًا. أحد المجالات التي تتمتع فيها حوسبة الحافة بفرص نمو كبيرة هو الحوسبة السحابية، حيث تتطلب تقنيات الذكاء الاصطناعي كميات كبيرة من الطاقة للتعامل مع البيانات الموكلة إليها للتحليل. في هذا السياق، يُعد اتصال 5G وموثوقيته عنصرًا أساسيًا لتحقيق القيمة للشركة. على سبيل المثال، يتطلب إرسال البيانات من نقطة إلى أخرى في تطبيق محادثة أو تمويل شخصي مزيدًا من الطاقة والموارد، وهو أمر غير ضروري إذا تم تحليل البيانات في مصدرها.

سرعان ما قد تصبح حوسبة الحافة قادرة على جعل تحليل الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي لكميات ضخمة من البيانات حقيقة ملموسة، بدءًا من تطبيقات اللياقة والصحة إلى المركبات التي تُدار عن بُعد مثل الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار. نظرًا لإمكاناتها، أصبح الاعتماد على حوسبة الحافة المدعومة بتقنية 5G بسرعة المعيار في معالجة بيانات المؤسسات. وفقًا للمستند الفني هذا الصادر عن Gartner (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، بحلول عام 2025، ستتم معالجة 75% من بيانات المؤسسة على الحافة (مقارنة ب 10% فقط اليوم).