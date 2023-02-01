يوفر برج التحكم في تكنولوجيا المعلومات رؤية شاملة على مستوى النظام حول أداء العمليات في مؤسستك. يمكن لرؤساء تكنولوجيا المعلومات (CIOs) الاطلاع على بيانات أداء التطبيقات بشكل تفصيلي وكيفية إدارة الموارد. ويمكن لمديري تكنولوجيا المعلومات (CTOs) استخدام هذه المعلومات لتحديد إذا ما كانت المنتجات أو المزودين بحاجة إلى تعزيز. ويمكن للرؤساء التنفيذيين (CEOs) الوصول إلى مجموعة واسعة من مقاييس الأعمال وتطبيقات ذكاء الأعمال.
يُعد الحصول على مقاييس شاملة للنظام في الوقت الفعلي — مثل متوسط الوقت للتعرّف (MTTI) — المحرك الأساسي لعمليات تكنولوجيا المعلومات المستقلة. يسهم تحسين قابلية الملاحظة في تتبّع عمليات تكنولوجيا المعلومات من بدايتها إلى نهايتها، مما يسهل تحديد الأحداث الحيوية وموقعها لحظة وقوعها، سواء في التطبيقات أو البيانات أو العمليات.
يمكن أن يؤدي حجم وسرعة البيانات الواردة في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى إرباك الموظفين بسهولة. ولإدارة البيانات الواردة بفعالية، تلجأ الشركات إلى دمج الذكاء الاصطناعي لفهم معنى الأحداث وكيفية معالجتها بسرعة. يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا المساهمة في الحفاظ على المعرفة المؤسسية التي غالبًا ما تضيع عند انتقال موظفي تكنولوجيا المعلومات.
¹ بناء على نتائج استطلاع 451 Research’s Voice of the Customer: Macroeconomic Outlook, Corporate IT Spending, Digital Transformation and Cloud Services 2020 الذي شارك فيه 237 من متخذي القرارات في تكنولوجيا المعلومات، كما تم الإبلاغ عنه في Total Automation: The Future of Intelligent Enterprise Execution, 451 Research, July 2022.