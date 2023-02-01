كيف نساعد تقنية المعلومات على إدارة نفسها بنفسها من خلال العمليات الذاتية
تتوقع 44% من المنظمات المدفوعة رقميًا أن يكون للذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي تأثير تحولي في الأعمال خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.¹
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أنماط هندسية قطعية لتمثيل الأتمتة
مقدمة
استخدِم الذكاء الاصطناعي والأتمتة للتكيف بشكل استباقي مع اضطرابات الأعمال. يمكن للعمليات المستقلة أن تتيح لتكنولوجيا المعلومات الإدارة الذاتية، مما يوفر فرصًا لزيادة الاعتمادية وتقليل التكاليف بشكل كبير، من خلال تبني نهج استباقي لمعالجة المشكلات بدلاً من الاكتفاء بردود الفعل. أظهرت دراسة أجراها معهد IBV عام 2020 (بصيغة PDF، بحجم 400 كيلوبايت) أن 80% من الشركات التي شملها الاستطلاع توقعت نموًا في الربحية من خلال الأتمتة. ومع ذلك، فإن تنفيذ التحول الرقمي بفاعلية يتطلب نهجًا استراتيجيًا. يؤدي دمج الذكاء الاصطناعي والأتمتة في عمليات تكنولوجيا المعلومات إلى إضافة قدرات جديدة لتنظيم البيانات، وتحديد أولويات المشكلات التي قد تؤثر على أعمالك، والحفاظ على وقت الموظفين ذوي المهارات العالية. اقرأ دراسة IBV
رؤية تقنية المعلومات

تصوُّر العمليات من بدايتها إلى نهايتها

 

يوفر برج التحكم في تكنولوجيا المعلومات رؤية شاملة على مستوى النظام حول أداء العمليات في مؤسستك. يمكن لرؤساء تكنولوجيا المعلومات (CIOs) الاطلاع على بيانات أداء التطبيقات بشكل تفصيلي وكيفية إدارة الموارد. ويمكن لمديري تكنولوجيا المعلومات (CTOs) استخدام هذه المعلومات لتحديد إذا ما كانت المنتجات أو المزودين بحاجة إلى تعزيز. ويمكن للرؤساء التنفيذيين (CEOs) الوصول إلى مجموعة واسعة من مقاييس الأعمال وتطبيقات ذكاء الأعمال.
المقاييس في الوقت الفعلي
مراقبة جميع أحداث تكنولوجيا المعلومات في الوقت الفعلي

يُعد الحصول على مقاييس شاملة للنظام في الوقت الفعلي — مثل متوسط الوقت للتعرّف (MTTI) — المحرك الأساسي لعمليات تكنولوجيا المعلومات المستقلة. يسهم تحسين قابلية الملاحظة في تتبّع عمليات تكنولوجيا المعلومات من بدايتها إلى نهايتها، مما يسهل تحديد الأحداث الحيوية وموقعها لحظة وقوعها، سواء في التطبيقات أو البيانات أو العمليات.
كفاءة الذكاء الاصطناعي

استخدام الذكاء الاصطناعي لتوحيد البيانات وبدء إجراءات تكنولوجيا المعلومات

 

يمكن أن يؤدي حجم وسرعة البيانات الواردة في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى إرباك الموظفين بسهولة. ولإدارة البيانات الواردة بفعالية، تلجأ الشركات إلى دمج الذكاء الاصطناعي لفهم معنى الأحداث وكيفية معالجتها بسرعة. يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا المساهمة في الحفاظ على المعرفة المؤسسية التي غالبًا ما تضيع عند انتقال موظفي تكنولوجيا المعلومات.
أتمتة العمليات
تطبيق الأتمتة لاتخاذ الإجراءات قبل أن تتأثر الأعمال تُتيح إضافة الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى عمليات تكنولوجيا المعلومات تنفيذ أنشطة مثل توجيه تذاكر خدمة العملاء، وتحديد المخاطر الأمنية، وإنشاء نسخ احتياطية للنظام بشكل مستقل دون تدخل بشري. تُسهم هذه التقنية في تقديم تجارب أفضل بسرعة أكبر، وزيادة إنتاجية الموظفين، وتبسيط العمليات، والمساعدة في بناء ولاء دائم للعملاء.
الخطوات التالية
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الحواشي

¹ بناء على نتائج استطلاع 451 Research’s Voice of the Customer: Macroeconomic Outlook, Corporate IT Spending, Digital Transformation and Cloud Services 2020 الذي شارك فيه 237 من متخذي القرارات في تكنولوجيا المعلومات، كما تم الإبلاغ عنه في Total Automation: The Future of Intelligent Enterprise Execution, 451 Research, July 2022.