مقدمة

استخدِم الذكاء الاصطناعي والأتمتة للتكيف بشكل استباقي مع اضطرابات الأعمال. يمكن للعمليات المستقلة أن تتيح لتكنولوجيا المعلومات الإدارة الذاتية، مما يوفر فرصًا لزيادة الاعتمادية وتقليل التكاليف بشكل كبير، من خلال تبني نهج استباقي لمعالجة المشكلات بدلاً من الاكتفاء بردود الفعل. أظهرت دراسة أجراها معهد IBV عام 2020 (بصيغة PDF، بحجم 400 كيلوبايت) أن 80% من الشركات التي شملها الاستطلاع توقعت نموًا في الربحية من خلال الأتمتة. ومع ذلك، فإن تنفيذ التحول الرقمي بفاعلية يتطلب نهجًا استراتيجيًا. يؤدي دمج الذكاء الاصطناعي والأتمتة في عمليات تكنولوجيا المعلومات إلى إضافة قدرات جديدة لتنظيم البيانات، وتحديد أولويات المشكلات التي قد تؤثر على أعمالك، والحفاظ على وقت الموظفين ذوي المهارات العالية. اقرأ دراسة IBV