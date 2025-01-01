IBM zCX Foundation for Red Hat OpenShift

إتاحة تشغيل تطبيقات Linux المعبأة في حاويات على IBM Z جنبًا إلى جنب مع أعباء عمل z/OS الأصلية، مستفيدًا من جودة الخدمة القوية في z/OS لتحسين الأداء والموثوقية والأمان.
تمكَّن من تشغيل تطبيقات Linux على IBM Z بجانب أعباء العمل الأصلية، مستفيدًا من z/OS لتحسين الأداء والموثوقية والأمان.
باستخدام Red Hat OpenShift on IBM Z، يمكنك تسريع التحول الرقمي الخاص بك وتقديم تطبيقات مبتكرة بسرعة كبرى.
تمكين النشر السريع لتطبيقات Linux المعبأة في حاويات على IBM Z ضمن مجموعة Red Hat OpenShift مستقلة.
نشر وإدارة تطبيقات Linux المعبأة في حاويات على IBM Z باستخدام مجموعة متكاملة تمامًا من Red Hat OpenShift.
استخدام Red Hat OpenShift لإدارة التطبيقات المعبأة في حاويات عبر بيئات سحابية متعددة، ما يُتيح نشرًا متسقًا وقابلًا للتوسع.
التكامل بسلاسة مع بيئة z/OS الحالية، ما يضمن إدارة تشغيلية متسقة تتماشى مع العمليات والمعايير المعمول بها في z/OS.
استخدام Red Hat OpenShift للنشر الآلي وتوسيع نطاق وإدارة التطبيقات المعبأة في حاويات على IBM Z.
نشر التطبيقات والبرمجيات المعبأة في حاويات، مع دمج التطبيقات الحديثة في بنية z/OS التحتية ودعم أدوات عمليات التطوير ومسارات التكامل المستمر/التسليم المستمر.
تقديم نموذج تشغيل متكامل لنظام z/OS مع جودة خدمة z/OS (مثل الأداء والأمان)، بما في ذلك قواعد البيانات غير العلائقية المتجاورة، وأحدث تقنيات الخدمات المصغرة وإطار التحليلات.
تقليل الطلب على العمليات وإدارة التبعيات. تشمل الأمثلة قاعدة بيانات مركزية وبوابات لواجهة المستخدم (UI) لمنتجات الإدارة.
استقطاب المواهب الجديدة وتمكينها، وتسريع الوصول إلى السوق، وتوفير تجربة سحابية أصيلة على z/OS. تشمل الأمثلة التطبيقات مفتوحة المصدر وأدوات التطوير المستندة إلى Linux.
توفير التكامل مع أعباء العمل بالغة الأهمية (مثل CICS وIMS وDb2 وغيرها). ومن الأمثلة على ذلك التطبيقات وأعباء العمل التي تستفيد من إمكانية الوصول والقرب من الموارد الرئيسية.
يتطلب zCX for Red Hat OpenShift خادم IBM z14 أو أحدث.
يتطلب zCX for Red Hat OpenShift نظام z/OS 2.4 أو أعلى.
يجب أن يكون z/OSMF نشطًا على بيئة sysplex.
مساحات العناوين في z/OS لـ zCX for Red Hat OpenShift مؤهلة للعمل على zIIP. يمكن توجيه معظم عمليات zCX الخاصة بـ Red Hat OpenShift إلى معالجات zIIP المتاحة.
يُعَد IBM zCX Foundation for Red Hat OpenShift أحد منتجات IBM. لذلك، يتم تقديم الخدمة الأساسية والدعم عبر IBM. يُتيح شراء zCX for Red Hat OpenShift صلاحية الوصول Red Hat OpenShift. إذا واجهت أي مشكلات مع zCX for Red Hat OpenShift، يمكنك فتح طلب دعم هنا: http://www.ibm.com/mysupport