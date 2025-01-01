IBM zCX Foundation for Red Hat OpenShift

إتاحة تشغيل تطبيقات Linux المعبأة في حاويات على IBM Z جنبًا إلى جنب مع أعباء عمل z/OS الأصلية، مستفيدًا من جودة الخدمة القوية في z/OS لتحسين الأداء والموثوقية والأمان.