يقدِّم IBM® WebSphere® Remote Server، المعروف أيضًا باسم IBM Retail Store Server، منصة هيكلة معتمدة على الخدمات (SOA) لدمج التقنيات الجديدة والمبتكرة في بيئات البيع بالتجزئة الموزعة. وتم تصميمه لمواقع البيع بالتجزئة البعيدة حيث يلزم توفر تقنيات مبتكرة موجهة للعملاء للاستجابة لطلبات العملاء والفرص الجديدة.