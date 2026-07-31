يقدِّم IBM® WebSphere® Remote Server، المعروف أيضًا باسم IBM Retail Store Server، منصة هيكلة معتمدة على الخدمات (SOA) لدمج التقنيات الجديدة والمبتكرة في بيئات البيع بالتجزئة الموزعة. وتم تصميمه لمواقع البيع بالتجزئة البعيدة حيث يلزم توفر تقنيات مبتكرة موجهة للعملاء للاستجابة لطلبات العملاء والفرص الجديدة.
تمكَّن من إضافة التقنيات الجديدة عند توفرها ودمجها بشكل مبتكر لتعزيز الكفاءة وتقديم تجربة عملاء متميزة.
استفِد من نقل بيانات الأجهزة المحمولة ونقاط البيع (POS)، وتقنية تحديد الهوية باستخدام ترددات الراديو (RFID)، والمعلومات الديناميكية للمنتجات، وتطبيقات التحكم في المخزون والمزيد.
اختَر التكوينات المناسبة للمتجر والمؤسسة: هيكل المتجر الأساسي وإدارته، وتكامل التطبيقات داخل المتجر، أو منصة المؤسسة.
يُتيح لك IBM WebSphere Remote Server من IBM الاستجابة للمتطلبات المتغيرة في السوق بمرونة أكبر. ويمكنك تطبيق التقنيات عبر مواقع البيع بالتجزئة وإدارتها مركزيًا في الوقت نفسه.
|إصدار IBM Retail Store Server Starter Edition
|إصدار IBM Retail Store Server Starter Edition مع قاعدة البيانات Informix
|إصدار IBM Retail Store Server Advanced Edition
|إصدار IBM Retail Store Server Advanced Edition مع قاعدة البيانات Informix
|المكوِّن الإضافي IBM Monitoring لبرنامج IBM Retail Store Server
|IBM App Connect Enterprise for IBM Retail Store Server
|IBM WebSphere Application Server Network Deployment
|IBM WebSphere Application Server Network Deployment
|IBM WebSphere Application Server Network Deployment
|IBM WebSphere Application Server Network Deployment
|IBM Tivoli Composite Application Manager للتطبيقات
|IBM App Connect Enterprise
|IBM MQ Advanced
|IBM MQ Advanced
|IBM MQ Advanced
|IBM MQ Advanced
|إصدار IBM Db2® Standard Edition
|إصدار IBM Informix® Enterprise Edition
|إصدار IBM Informix® Enterprise Edition
|يوفر نقطة دخول إلى IBM Middleware مع قيود الاستخدام
|يوفر نقطة دخول إلى IBM Middleware مع قيود الاستخدام
|لا توجد قيود على الاستخدام
|لا توجد قيود على الاستخدام