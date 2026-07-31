IBM WebSphere Remote Server

منصة هيكلة معتمدة على الخدمات (SOA ) لدمج التقنيات الجديدة والمبتكرة في بيئات البيع بالتجزئة الموزعة
نمط تجريدي أرجواني للأتمتة مع خطوط

لمحة عامة

يقدِّم IBM® WebSphere® Remote Server، المعروف أيضًا باسم IBM Retail Store Server، منصة هيكلة معتمدة على الخدمات (SOA) لدمج التقنيات الجديدة والمبتكرة في بيئات البيع بالتجزئة الموزعة. وتم تصميمه لمواقع البيع بالتجزئة البعيدة حيث يلزم توفر تقنيات مبتكرة موجهة للعملاء للاستجابة لطلبات العملاء والفرص الجديدة.

 متطلبات النظام التفصيلية
توفير الابتكار

تمكَّن من إضافة التقنيات الجديدة عند توفرها ودمجها بشكل مبتكر لتعزيز الكفاءة وتقديم تجربة عملاء متميزة.
حماية الاستثمارات الحالية

استفِد من نقل بيانات الأجهزة المحمولة ونقاط البيع (POS)، وتقنية تحديد الهوية باستخدام ترددات الراديو (RFID)، والمعلومات الديناميكية للمنتجات، وتطبيقات التحكم في المخزون والمزيد.
نشر تطبيقات مرنة وبأسعار معقولة

اختَر التكوينات المناسبة للمتجر والمؤسسة: هيكل المتجر الأساسي وإدارته، وتكامل التطبيقات داخل المتجر، أو منصة المؤسسة.
تعزيز الاستجابة والمرونة وتقليل التكاليف

يُتيح لك IBM WebSphere Remote Server من IBM الاستجابة للمتطلبات المتغيرة في السوق بمرونة أكبر. ويمكنك تطبيق التقنيات عبر مواقع البيع بالتجزئة وإدارتها مركزيًا في الوقت نفسه.  

ما هو الخيار الأنسب لك؟

إصدار IBM Retail Store Server Starter Edition
إصدار IBM Retail Store Server Starter Edition مع قاعدة البيانات Informix
إصدار IBM Retail Store Server Advanced Edition
إصدار IBM Retail Store Server Advanced Edition مع قاعدة البيانات Informix
المكوِّن الإضافي IBM Monitoring لبرنامج IBM Retail Store ServerIBM App Connect Enterprise for IBM Retail Store Server
IBM WebSphere Application Server Network DeploymentIBM WebSphere Application Server Network DeploymentIBM WebSphere Application Server Network DeploymentIBM WebSphere Application Server Network DeploymentIBM Tivoli Composite Application Manager للتطبيقاتIBM App Connect Enterprise
IBM MQ AdvancedIBM MQ AdvancedIBM MQ AdvancedIBM MQ Advanced  
إصدار IBM Db2® Standard Editionإصدار IBM Informix® Enterprise Editionإصدار IBM Informix® Enterprise Edition   
يوفر نقطة دخول إلى IBM Middleware مع قيود الاستخداميوفر نقطة دخول إلى IBM Middleware مع قيود الاستخداملا توجد قيود على الاستخداملا توجد قيود على الاستخدام  
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