حوِّل تطبيقات Java في مؤسستك
بسّط عملية التحديث، وعزِّز الأمان، وحسِّن الأداء باستخدام الأداة القوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من IBM
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أداء قابل للتوسّع ومحسّن

استخدم الترحيل إلى السحابة، وبنية الخدمات المصغرة، والنقل بالحاويات لضمان قدرة تطبيقاتك على التعامل مع الأحمال المتزايدة والحفاظ على الأداء الأمثل.
تحسين التكلفة

بسّط العمليات، وحسّن استخدام الموارد، وألغِ الحاجة إلى الدعم المتخصص لخفض التكاليف. استبدل البنية التحتية المحلية المكلفة بحلول سحابية تُحسب تكلفتها وفقًا للاستخدام.
الأمن المحسّن

ادمج أفضل ممارسات الأمان الحديثة، والتشفير، والامتثال لأحدث اللوائح التنظيمية لحماية تطبيقاتك من التهديدات الإلكترونية المتطورة.
زيادة المرونة والابتكار

عجِّل وتيرة التطوير واستجِب بسرعة لتغيرات السوق عبر دورات تطوير أسرع وتحديثات أكثر تكرارًا.

حوِّل تطبيقات Java التي تستخدمها مع watsonx Code Assistant

تُعد Java واحدة من أكثر لغات البرمجة استخدامًا على مستوى العالم، وتُشغّل عددًا هائلاً من التطبيقات عبر منصات متعددة.

لكن في ظل تسارع وتيرة الابتكار التكنولوجي، تجد العديد من المؤسسات نفسها مقيدة بسبب اعتمادها على إصدارات Java القديمة.

ولكن ماذا لو أمكنك تحويل تلك التطبيقات القديمة إلى ميزة تنافسية؟ تُعدّ IBM watsonx Code Assistant أداةً ثوريةً مصممة لتحديث تطبيقات Java، وتقدم العديد من المزايا.

تطوير واجهة أمامية جديدة لتطبيق Java

بدءًا من حل مشكلات التطبيقات ووصولاً إلى إعداد واجهة أمامية جاهزة للعمل من خلال بضعة موجِّهات: يمكنك استيعاب واستكشاف المشكلات وإصلاحها، وتوليد البرامج النصية للمستخدمين، وغير ذلك الكثير.

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استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحويل تطبيقات Java للمؤسسات

 

يساعد IBM watsonx Code Assistant فرق العمل على تحويل 80% من التعليمات البرمجية القديمة لتطبيقات Java تلقائيًا.

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الموارد

موجز الحل

استكشِف تأثيرات ومزايا تحديث تطبيقات Java باستخدام IBM watsonx Code Assistant.

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 تحديات البرمجة

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اتخِذ الخطوة التالية

اكتشف كيف يمكن لأداة IBM watsonx Code Assistant أن تُحدث نقلةً نوعيةً في رحلة تحديث تطبيقات Java في مؤسستك.

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