تُعد Java واحدة من أكثر لغات البرمجة استخدامًا على مستوى العالم، وتُشغّل عددًا هائلاً من التطبيقات عبر منصات متعددة.

لكن في ظل تسارع وتيرة الابتكار التكنولوجي، تجد العديد من المؤسسات نفسها مقيدة بسبب اعتمادها على إصدارات Java القديمة.

ولكن ماذا لو أمكنك تحويل تلك التطبيقات القديمة إلى ميزة تنافسية؟ تُعدّ IBM watsonx Code Assistant أداةً ثوريةً مصممة لتحديث تطبيقات Java، وتقدم العديد من المزايا.