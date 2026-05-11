يتيح لك IBM Cloud® VPN for VPC إعداد أنفاق IPsec مشفرة بين IBM Cloud VPC والمواقع البعيدة الخاصة بالعميل، مثل البيئات المحلية أو البيئات السحابية الأخرى.ويتوفر نوعان مدعومان من شبكات VPN من موقع إلى موقع: VPN القائم على السياسات الذي يستخدم مسارات ثابتة لتدفقات الحركة الثابتة، وVPN القائم على المسارات مع BGP لتوجيه أكثر ديناميكية وقابلية للتوسع.

كما يوفّر Client VPN وصولًا آمنًا عن بُعد للمستخدمين الأفراد إلى موارد IBM Cloud VPC باستخدام عملاء OpenVPN القياسيين، من دون كشف نقاط نهاية عامة.