IBM Spectrum MPI يحتوي على تطبيق Open MPI لتطبيقات الحوسبة عالية الأداء المتوازية مع تحسين الأداء وقابلية التوسع. وهو مدعوم على أنظمة IBM Power Systems، بالإضافة إلى x86-64، ويوفر مكتبة MPI جماعية وبروتوكول اتصالات من نقطة إلى نقطة (PAMI) خلفية توفر اتصالاً محسناً بالشبكة وتحسينات على قابلية استخدام مطوري التطبيقات. يعمل على زيادة كفاءة الشبكة إلى أقصى حد من خلال تحديد اتصال الشبكة الأمثل ديناميكيًا بين كل عقدة في وقت التشغيل.