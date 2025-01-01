IBM® Spectrum MPI هو تنفيذ عالي الأداء وبجودة عالية لواجهة تمرير الرسائل (MPI). يعمل على تسريع أداء التطبيقات في بيئات الحوسبة الموزعة. يوفر واجهة محمولة ومألوفة تعتمد على واجهة تمرير رسائل مفتوحة المصدر.
احصل على دعم لمجموعة واسعة من شبكات الصناعات وشبكات الوصل للمساعدة في ضمان عمل تطبيقاتك بأفضل زمن انتقال، وعرض نطاق ترددي لكل بروتوكول.
تم تأهيل IBM Spectrum MPI مسبقًا وتم اعتماده للاستخدام على مجموعة متنوعة من أنواع المنصات، مما يقلل من المخاطر المتعلقة بعمليات نشر الحوسبة عالية الأداء (HPC)، ذات الأهمية البالغة.
يتيح IBM Spectrum MPI سهولة نقل التطبيقات إلى منصات أخرى للمساعدة في تسريع وقت التسويق وتحسين جودة التطبيق.
يدعم IBM Spectrum MPI مجموعة واسعة من المنصات وأنظمة التشغيل القياسية، مما يقلل من تكاليف الاختبار والصيانة والدعم.
قد يؤدي الاعتماد على بيئة غير مثالية إلى إضعاف قدرتك التنافسية وقد تؤدي كذلك إلى إبطاء وقت تحقيق النتائج. وبدلًا من أن يقوم التطبيق بمعالجة الاختلافات البنائية في البنية التحتية لديك، دع IBM Spectrum MPI يديرها لك. فهو يلغي الحاجة إلى كتابة إصدارات متعددة من التطبيق لمراعاة شبكات الوصل المختلفة. كما أنه يعمل على تحسين أداء التطبيقات من خلال تحسين الخوارزميات الجماعية.
IBM Spectrum MPI يحتوي على تطبيق Open MPI لتطبيقات الحوسبة عالية الأداء المتوازية مع تحسين الأداء وقابلية التوسع. وهو مدعوم على أنظمة IBM Power Systems، بالإضافة إلى x86-64، ويوفر مكتبة MPI جماعية وبروتوكول اتصالات من نقطة إلى نقطة (PAMI) خلفية توفر اتصالاً محسناً بالشبكة وتحسينات على قابلية استخدام مطوري التطبيقات. يعمل على زيادة كفاءة الشبكة إلى أقصى حد من خلال تحديد اتصال الشبكة الأمثل ديناميكيًا بين كل عقدة في وقت التشغيل.
يشتمل IBM Spectrum MPI على ميزات تقارب متقدمة لوحدة المعالجة المركزية، والاختيار الديناميكي لمكتبات الواجهة، وتكامل فائق لمدير أعباء العمل، وأداء محسّن. وهو يدعم مجموعة واسعة من المنصات وشبكات الوصل وأنظمة التشغيل المتوافقة مع معايير الصناعة للمساعدة في ضمان إمكانية تشغيل التطبيقات المتوازية في أي مكان تقريبًا.
يوفر IBM Spectrum MPI (IBM Spectrum MPI) واجهة PAMI (واجهة المراسلة النشطة المتوازية) المحسّنة التي يمكن الوصول المباشر عن بُعد (RDMA) باستخدام Mellanox OFED على كل من أجهزة x86-64 و IBM POWER®. كما يوفر مكتبة جماعية فائقة تدعم الاستخدام السلس للمخازن المؤقتة لذاكرة GPU لمطور التطبيق. تتميز المكتبة بمنطق متقدم لتحديد أسرع خوارزمية لأي عملية جماعية معينة.